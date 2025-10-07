  • Cotizaciones
    martes 07 de octubre de 2025

    Organizaciones de productores se oponen a limitar corrales de frigoríficos

    Sostienen que el proyecto distorsiona la competencia, afecta el libre mercado y carece de sustento técnico; y valoran que generaron demanda de granos y de recría

    Tapa Corral feedlot
    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Varias organizaciones de productores se manifestaron en contra del proyecto de ley del senador Sergio Botana, del Partido Nacional, que propone limitar el engorde a corral por parte de empresas frigoríficas.

    La Asociación Nacional de Alimentación a Corral (ANAC), la Asociación Uruguaya de Productores de Carne Intensiva (Aupcin), la Federación Rural y la Asociación Agro-Pecuaria­ de Dolores (AAD) fueron algunas de ellas. El tema aún no fue tratado en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carnes (Inac), el vicepresidente del organismo, Leonardo Bove, consideró que no hay razones para imponer esa limitación.

    Botana presentó formalmente el proyecto en el Senado el pasado 18 de setiembre, planteando la necesidad de preservar un mercado ganadero “justo, competitivo y transparente”, y evitar la concentración de poder de mercado.

    El texto advierte que la integración vertical entre producción ganadera y faena industrial puede permitir la manipulación de precios de la hacienda en pie y reducir la competencia. “La coexistencia de roles de comprador y productor podría permitir al frigorífico la manipulación del precio de referencia del ganado en pie y reducir la transparencia del mercado”, señala.

    ANAC expresó su “profunda preocupación” y recordó que la alimentación a corral ya cuenta con un marco regulatorio sólido en materia sanitaria, ambiental y productiva, que asegura trazabilidad, bienestar animal, inocuidad y gestión responsable de los recursos.

    Los corrales de los frigoríficos le dan una “mano muy grande” al sistema de recría, en cuanto a la “demanda” y al “precio” de los novillos y vaquillonas que ingresan a los corrales, afirmó el presidente de Aupcin, Álvaro Ferrés.

    “Este es un proyecto que tiene cero chance de aprobarse; es totalmente inadecuado”, dijo a Agro de Búsqueda el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey.

    El presidente de la AAD, Enrique Carlos Oyharzábal, expresó: “En nuestra institución creemos que el libre mercado debería de ser la premisa del Uruguay”.

