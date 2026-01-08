Rada, Fattoruso y Cabrera encendieron el fuego de los 30 años de Medio y Medio

Fueron dos conciertos muy distintos en su propuesta estética y muy similares en la emoción que despertaron en el público, que colmó la platea ambas noches en Punta Ballena

Una trilogía que concentra la esencia de la música popular uruguaya de las últimas siete décadas inauguró la temporada 30 años de Medio y Medio. Allí, en el hermoso escenario bajo los eucaliptus, el sábado 27 actuaron Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera y el lunes 29 fue el turno de Ruben Rada y su gran banda familiar. Con la platea llena ambas noches, fueron los dos primeros conciertos de una lista curada por Leandro Quiroga Ferreres, propietario y director artístico del local, que reunirá a más de 40 artistas en dos meses.

Una de las tradiciones de Medio y Medio desde hace unos 20 años es que Hugo Fattoruso es el encargado de inaugurar el festival. De hecho, la sala de conciertos cerrada lleva su apellido y allí, el Trío Fattoruso (Hugo al piano, Osvaldo en batería y Francisco al bajo) grabó, en 2005, el notable disco En vivo en Medio y Medio, disponible en plataformas. Ahora se presentó a dúo con Fernando Cabrera, el último proyecto de ambos, iniciado en 2024 en una gira por Argentina y que cuenta con un notable disco grabado en vivo en el Teatro Solís y publicado en 2025 por Montevideo Music Group.

MAU_1976 Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera. Mauricio Rodríguez Como las reuniones que ambos músicos emprendieron a lo largo de sus carreras (por ejemplo, Cabrera con Mateo, y Fattoruso con Rada y Leo Maslíah), esta se caracteriza por la construcción de nuevos arreglos con los que uno ornamenta las canciones del otro. Hugo engalana con su teclado y su acordeón canciones como La casa de al lado, El tiempo está después, El loco y La garra del corazón. Fernando, por su parte, entreteje sus sutiles, austeros y profundos punteos de guitarra en canciones como Contigo, Candombe en tres, Alas blancas y Desesperando.

Entre los dos construyen un espectáculo que combina la serenidad y la tensión de la escucha con la intensidad emotiva; es un recorrido que concentra la energía rítmica y la belleza armónica de Fattoruso, siempre sorprendente y original, con la capacidad de conmover y de dejar sin aliento que tienen las canciones de Cabrera, tanto por la emoción poética como por la contemplación melódica que generan en cada compás.

Rubén Rada 4 Medio y Medio Ruben Rada en Medio y Medio Mauricio Rodríguez El concierto de Rada, en la cuerda opuesta a la intimidad del primero, fue todo lo expansivo y festivo que puede ser. Y más. Después de una década con una formación consolidada, la banda está superafiatada. Si los históricos Gustavo Montemurro y Nelson Cedrez en teclados y batería, junto con Marco Messina en el bajo (el más nuevo), son el cerebro del grupo, sus tres hijos, Matías (guitarra), Julieta y Lucila (coros) son el corazón. La cuerda de tambores liderada por el prócer Lobo Núñez le pone el mejor swing candombero a la performance.