    Rada, Fattoruso y Cabrera encendieron el fuego de los 30 años de Medio y Medio

    Fueron dos conciertos muy distintos en su propuesta estética y muy similares en la emoción que despertaron en el público, que colmó la platea ambas noches en Punta Ballena

    Ruben Rada y Matías Rada en Medio y Medio

    FOTO

    FOTO

    Mauricio Rodríguez
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Una trilogía que concentra la esencia de la música popular uruguaya de las últimas siete décadas inauguró la temporada 30 años de Medio y Medio. Allí, en el hermoso escenario bajo los eucaliptus, el sábado 27 actuaron Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera y el lunes 29 fue el turno de Ruben Rada y su gran banda familiar. Con la platea llena ambas noches, fueron los dos primeros conciertos de una lista curada por Leandro Quiroga Ferreres, propietario y director artístico del local, que reunirá a más de 40 artistas en dos meses.

    Una de las tradiciones de Medio y Medio desde hace unos 20 años es que Hugo Fattoruso es el encargado de inaugurar el festival. De hecho, la sala de conciertos cerrada lleva su apellido y allí, el Trío Fattoruso (Hugo al piano, Osvaldo en batería y Francisco al bajo) grabó, en 2005, el notable disco En vivo en Medio y Medio, disponible en plataformas. Ahora se presentó a dúo con Fernando Cabrera, el último proyecto de ambos, iniciado en 2024 en una gira por Argentina y que cuenta con un notable disco grabado en vivo en el Teatro Solís y publicado en 2025 por Montevideo Music Group.

    La edición 2026 tuvo su puntapié inicial el sábado 27 de diciembre con un concierto de Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera.
    Punta Ballena

    El Festival Medio y Medio celebró sus 30 años con música de Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera

    Por Felipe Barbeito
    El documento oficial fue hallado en noviembre de 2025.
    Carlos Gardel

    Nuevo hallazgo de investigadores independientes fortalece la tesis del origen uruguayo de Gardel

    Por Javier Alfonso
    MAU_1976
    Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera.

    FOTO

    Como las reuniones que ambos músicos emprendieron a lo largo de sus carreras (por ejemplo, Cabrera con Mateo, y Fattoruso con Rada y Leo Maslíah), esta se caracteriza por la construcción de nuevos arreglos con los que uno ornamenta las canciones del otro. Hugo engalana con su teclado y su acordeón canciones como La casa de al lado, El tiempo está después, El loco y La garra del corazón. Fernando, por su parte, entreteje sus sutiles, austeros y profundos punteos de guitarra en canciones como Contigo, Candombe en tres, Alas blancas y Desesperando.

    Entre los dos construyen un espectáculo que combina la serenidad y la tensión de la escucha con la intensidad emotiva; es un recorrido que concentra la energía rítmica y la belleza armónica de Fattoruso, siempre sorprendente y original, con la capacidad de conmover y de dejar sin aliento que tienen las canciones de Cabrera, tanto por la emoción poética como por la contemplación melódica que generan en cada compás.

    Rubén Rada 4 Medio y Medio
    Ruben Rada en Medio y Medio

    FOTO

    El concierto de Rada, en la cuerda opuesta a la intimidad del primero, fue todo lo expansivo y festivo que puede ser. Y más. Después de una década con una formación consolidada, la banda está superafiatada. Si los históricos Gustavo Montemurro y Nelson Cedrez en teclados y batería, junto con Marco Messina en el bajo (el más nuevo), son el cerebro del grupo, sus tres hijos, Matías (guitarra), Julieta y Lucila (coros) son el corazón. La cuerda de tambores liderada por el prócer Lobo Núñez le pone el mejor swing candombero a la performance.

    Hugo Fattoruso - Medio y Medio
    Hugo Fattoruso en Medio y Medio

    FOTO

    Y Rada en el medio, dejándolo todo, con sus 82 siempre jóvenes años, y con su voz tan monumental y campante como desde 1955, con su espíritu siempre en lo más alto, con su sonrisa, su cara de loco, su modo showman encendido de principio a fin. Durante 100 gloriosos minutos el Negro rio e hizo reír, aplaudió e hizo aplaudir, bailó e hizo bailar a los 500 presentes. Y dejó a todos con ganas de más.

    Rubén Rada 3 Medio y Medio
    Ruben Rada en Medio y Medio

    FOTO

    Entre quienes tocarán y cantarán bajo los árboles en los próximos días están (entradas en RedTickets) Yami Safdie (viernes 9), Ratones Paranoicos (sábado 10), Ciro y Los Persas (domingo 11, recién agregado), Abuela Coca (jueves 15), Catupecu Machu (viernes 16), Conociendo Rusia (sábado 17), el sambista carioca Mosquito, en su debut en Uruguay (jueves 22), la histórica banda de reggae argentina Los Cafres (domingo 25) y dos artistas de la casa: el argentino Kevin Johansen (jueves 22 y viernes 23) y la catalana Silvia Pérez Cruz (sábado 31). Los martes 13, 20 y 27 toca Zorrito Von Quintero, el músico residente, que festejará sus 60 años el martes 27 tirando el boliche por la ventana.

    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo
    Teatro

    Verónica Llinás hace llorar de risa en ‘Una Navidad de mierda’, en el hotel Enjoy Punta del Este

    Por Javier Alfonso

