Tres viejas decrépitas se sacan chispas en el Teatro del Museo Torres García

“¿Qué sucede cuando las tejedoras del destino deciden bajarse del telar?”. Esa es la pregunta central de Nornas. La última barahúnda, un muy recomendable espectáculo teatral en cartel en la sala del Museo Torres García. Dirigida por Rossana Tocoli, Nornas es una creación conjunta del colectivo La Barahúnda, integrado por Cecilia Argüello, Verónica San Vicente y Antonella Fontanini, las tres actrices que interpretan esta historia, con la colaboración dramatúrgica de Bruno Contenti.

Se trata, al decir de las creadoras, de un “espectáculo de bufonas” enmarcado en la estética de teatro bufo o teatro bufón, un estilo ancestral con raíces que se remontan varios siglos y que básicamente consiste en el humor como materia prima principal. Pero no es cualquier humor. Es el humor que surge de la desgracia, de la deformidad, de la fealdad, de lo grotesco. Los viejos, los tullidos, los jorobados, los arrugados, los quemados. Lo que provoca rechazo, desprecio, incluso asco. La gracia de lo asqueroso, de lo desagradable, de lo horripilante. Allí radica el poder del bufón, en su capacidad de expresar una idea o de contar una historia a partir de su condición marginal.

Nornas 5 Cecilia Argüello, Verónica San Vicente y Antonella Fontanini en Nornas. La última barahúnda.

Antes de seguir, una definición: según la Real Academia Española, una barahúnda es una “confusión grande, con estrépito y notable desorden”. Eso es exactamente lo que presenciamos al bajar por la estrecha escalera del Museo Torres García para ingresar a su pequeña sala teatral, de esas donde el público tiene el beneficio de estar bien al lado —literalmente— de los intérpretes. Una montaña de muñecos, bebés de juguete, de plástico, de esos a los que se le cambia la ropa, junto con un montón de porquerías, basura descartada, telas rajadas y todo tipo de cosas rotas, conforman la escenografía de la obra. Estamos en alguna dimensión en la que se decide el destino de los humanos, y aquí están los que están por nacer.

“Entre el caos y la carcajada, Nornas es un espectáculo de bufonas que se instala en los márgenes de lo divino y lo ridículo. Tres criaturas imperfectas, incorrectas y encantadoramente irreverentes tejen su última trama en un mundo distópico que se parece, sospechosamente, al nuestro”, reza la sinopsis de la obra. Así, Argüello, San Vicente y Fontanini dan vida a estas tres entidades sobrenaturales originadas en la mitología nórdica, en la que las nornas son seres femeninos que dictan el destino de los dioses y los hombres y encarnan pasado, presente y futuro. Las tres célebres nornas con nombres impronunciables en estas tierras de lenguas de raíz latina deciden retirarse de su actividad y para ello deciden instalarse en un sitio insospechado, donde nadie las encuentre ni las moleste. Sí… Vienen a Uruguay.