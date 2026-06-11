Uruguay donó a la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya una escultura del artista Roberto Vivo

El 15 de mayo, el presidente Yamandú Orsi envió una carta dirigida a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), por la donación de El tótem de la tribu humana, una escultura de bronce y de grandes dimensiones del artista Roberto Vivo, a la sede de la institución. En su carta, el presidente Orsi señala que la obra representa “una humanidad diversa, pero unida, y evoca los valores universales como la dignidad, la convivencia pacífica y el respeto entre los pueblos”. La escultura fue inaugurada el 22 de mayo en una ceremonia en la que participó el artista, junto con autoridades, embajadores y representantes de la CPI.

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En conversación telefónica desde San Pablo, Vivo habló con Búsqueda sobre el itinerario de su escultura hasta llegar a la CPI, además de su propio itinerario vital que lo ha llevado por varios trabajos y ciudades. En la galería Aura, el lunes 8 el artista inauguró Você em tudo , su primera exposición individual en Brasil con esculturas y pinturas.

“Tengo tres ciudades por las que circulo y vivo repartido la mayor parte del tiempo. Estoy en Punta del Este, mi residencia principal, donde tengo el taller; después paso tres o cuatro meses en Italia en el Lago di Como, cerquita de donde vive Pablo Atchugarry. Fui a visitarlo, me dijo que tenía que ir y me enamoré del lugar. Ahora tengo un taller y un apartamento ahí. Después estoy en Miami, donde tengo otro taller”.

Vivo fue artista desde niño, inspirado sobre todo por su abuela. “Pintaba mucho, hice fotografía, música. Después tomé la decisión de explorar en el cine, pensando que resumía todas mis inquietudes”. Con ese fin se fue a Buenos Aires, donde además de cine estudió Dirección de Empresas. Produjo la película uruguayo-argentina El lugar del humo (Eva Landeck, 1979). “Hacía 21 años que no se filmaba una película en Uruguay y marchó bien, pero no en Argentina. Mi carrera cinematográfica se me acabó”, dice y se ríe.

Dejó atrás su breve pasaje por el cine, se casó y tuvo una exitosa carrera como empresario. “Cuando decidí retomar la pintura, coincidió que tenía la inquietud de escribir un libro que me parecía que me iba a llevar poco tiempo, pero se me fueron 10 años de escritura”. Primero escribió su investigación Breve historia de las religiones del mundo (2012) y después La guerra: un crimen contra la humanidad (2014), la obra que sintetiza su pensamiento sobre la guerra, le llevó tres años de escritura y se relaciona directamente con la escultura donada a la CPI.

“Después de publicar esos dos libros, empecé un blog. Durante cuatro años, todos los meses, escribí ensayos intensos sobre conflictos en tiempo real. Pero cuanto más profundizaba las razones de esos conflictos, más cosas desagradables y absurdas encontraba. Empecé a pensar que por más que se denunciaran los crímenes de guerra poco se podía hacer para cambiar y entonces me llegó el momento de decir ‘basta de escribir’, porque me amargaba. Volví a mi práctica de arte y ahora hace ocho años que estoy a full dedicado a la pintura y la escultura”.

escultura-roberto-vivo-cpi El artista Roberto Vivo junto a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional, al fondo, El tótem de la tribu humana. Gentileza del artista

El reencuentro del artista con Luis Moreno Ocampo, primer fiscal de la CPI, fue importante para decidir hacia dónde orientar sus aportes. Moreno Ocampo tuvo un rol fundamental en la recuperación democrática de Argentina como fiscal adjunto en el Juicio a las Juntas de 1985.

“Luis me invitó a la CPI y participé de muchas actividades. Él y Julio María Sanguinetti estuvieron como prologuistas de mi libro La guerra: un crimen contra la humanidad y participaron de la presentación en Buenos Aires. Estuve con Moreno Ocampo por universidades acompañándolo con sus charlas. Hice la presentación de uno de sus libros, Guerra o justicia. Hacia el fin de la impunidad (2024) en el MACA (Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry). Él me decía que no podía deprimirme, que la batalla moral no se va a ganar hasta que no se consolide la CPI y un modelo de justicia supranacional que algún día pueda condenar a quienes cometen crímenes de guerra. Porque parece como si a nivel internacional la justicia fuera diferente a la justicia de las naciones. Luis me dijo que podía contribuir con mi arte y me dio el empujón para que El tótem de la tribu humana, que estaba en Venecia, terminara en La Haya”.

El viaje de una escultura

La escultura de Vivo está ubicada en una plaza al frente del edificio principal de la CPI, en un lugar alto y privilegiado. Allí también hay esculturas que donaron gobiernos de otros países: Australia, Bélgica, Canadá, Chipre, República de Corea, Dinamarca, Eslovenia, Irlanda, Japón, Liechtenstein, México, Países Bajos, Portugal, Rumania, Senegal y Túnez. Ahora figura Uruguay.

Vivo dice que sus procesos creativos son largos porque trabaja varios diseños a la vez. “El tótem de la tribu humana nació como un dibujo plano, lo envolví en el cono de un rollo de papel higiénico porque pensé que podía ser un cilindro. Hice un video y a partir de ahí fui modificando el dibujo hasta que me gustó lo suficiente como pasarlo a 3D. Después pasaron cinco meses, porque yo miro las obras de arriba y de abajo, las voy modificando hasta que se llega a una forma que considero equilibrada. Recién ahí paso a la ejecución formal”.

Cuando estuvo lista, participó en una feria paralela a la Bienal de Venecia de Arquitectura (2024) organizada por el European Cultural Center. En 2025 comenzó la Bienal de Arte de Venecia y dejó allí su escultura. El cineasta Marcus Vetter, director de cine alemán, había hecho un documental sobre la CPI (War and Justice, 2024) y terminaron haciendo la première de la película en el MACA. Ahí surgió la idea de donar la obra a la CPI.

Embed - WAR AND JUSTICE - (Official Trailer)

“Tuve la oportunidad de conversarlo con el presidente Yamandú Orsi, quien durante su campaña citó mi libro La guerra: un crimen contra la humanidad. El gobierno estuvo muy entusiasmado de hacer la donación a La Haya. Las obras no pueden ser donadas por particulares, sino por los gobiernos de los países miembros. Empezaron entonces todos los caminos burocráticos hasta que se aceptó formalmente”.

Vivo recuerda que la instalación de la escultura en La Haya tuvo varios problemas porque no se podían entrar grúas o camiones pesados al predio. “Le encontramos la forma para instalarla a fuerza humana, fue casi a lo faraónico. Se inauguró el 22 de mayo en una ceremonia muy linda”.

En esa ocasión, Tomoko Akane señaló: “En un momento en que los conflictos y el sufrimiento humano siguen acaparando los titulares, esta obra de arte sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de la solidaridad, la rendición de cuentas y el Estado de derecho. Nos recuerda que la justicia no es un principio abstracto, sino una responsabilidad compartida por todas las naciones y los pueblos”.

En un video en su cuenta de Instagram, Moreno Ocampo destaca la importancia de esta donación del gobierno uruguayo y pide que la gente envíe cartas de apoyo a la presidenta de la CPI, en contra de las guerras. También señala la obra que realizó el artista Banksy que apareció en el centro de Londres, en la que se representa a un hombre vestido de traje, como si fuera un político, que porta una bandera que le cubre los ojos. Está por dar un paso al vacío, pero no puede verlo.

Banksy-Estatua EFE

“Los países miembros de la CPI no son los que están participando de los conflictos armados. Los que no forman parte de la CPI se reservan el derecho de ir a las armas”, dice Vivo. “Estoy haciendo una serie de tótems para darle continuidad y que en muchos países esté este mensaje: somos miembros de una única tribu y tenemos que lograr la justicia internacional. Hay que contribuir con un granito de arena. Lo hice con mi libro, con mis conferencias y ahora con el arte. Encontré una manera de no abandonar el proyecto”.

En 2023, Vivo inauguró en el MACA la escultura Capilla del Sol, que se sumó de forma permanente al Parque Internacional de Esculturas. Ahora piensa que antes de fin de año podrá inaugurar uno de sus tótems en La Tahona, Canelones.