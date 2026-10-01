Volver a Pedro Lemebel: un ‘podcast’ biográfico recupera las voces del escritor chileno

Hacía 10 años que Constanza Farías no escuchaba la voz de su amigo. Hasta que en 2025 volvió a las grabaciones que habían producido juntos y ella tenía guardadas. Eran decenas de archivos sonoros en los que él leía en voz alta sus crónicas y que registraron los cambios de timbre que le provocaron las sucesivas operaciones por cáncer de garganta. Ahí estaba, inmortalizada, la voz —o las últimas voces— de Pedro Lemebel.

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Lemebel (1952-2015), que tomó el apellido de su madre y cuyo nombre real era Pedro Mardones, fue un escritor y artista chileno. También fue profesor de arte, locutor de radio e integrante del dúo performático y activista conocido como Las Yeguas del Apocalipsis. Aunque su primera aproximación a la escritura fue a través del cuento, la mayor parte de su obra se centró en narrar la vida en los márgenes de la sociedad chilena y las experiencias disidentes. Las locas —como él llamaba a los hombres homosexuales que eran travestis y pobres— fueron el eje de su universo literario. Las describía en la calle, en los prostíbulos, gozosas al tener sexo o expuestas a la violencia y a la precariedad. Y él, una loca que vestía tacos y plumas, que era subversiva, irreverente, comunista y seductora, se convirtió en el estandarte de esa población.

Entre 1995 y 2013, el escritor publicó nueve libros de crónicas, entre los que se destacan Loco afán (1996), La esquina es mi corazón (1995), Adiós mariquita linda (2004), además de su única novela, la célebre Tengo miedo torero (2001), que fue adaptada al cine en 2020. En 2016 se publicó de forma póstuma Mi amiga Gladys, el libro en el que Lemebel recoge la historia de su amistad con la exdiputada y exsecretaria general del Partido Comunista de Chile, Gladys Marín, mientras describe de manera punzante la transición chilena hacia la democracia luego de la dictadura de Augusto Pinochet.

Su obra comenzó a consolidarse internacionalmente y a ganar reconocimiento por fuera del círculo queer chileno hacia el final de la década de los 90. Con la ayuda del consagrado escritor Roberto Bolaño, logró publicar su obra en Europa. Al mismo tiempo, creó y condujo el programa radial Cancionero en Radio Tierra, donde interpretaba sus crónicas y las acompañaba con las canciones que marcaron su vida.

La literatura de Pedro Lemebel está atravesada por la calle, la jerga propia de los ambientes que frecuentaba y su capacidad de criticar a la sociedad chilena con un filo poético. El autor tiene una voz propia, a la que sus años en el mundo de la performance le dieron un cuerpo y una estética, y su tiempo en la radio le dio un timbre inconfundible: agudo, burlón y profundamente irónico.

Fotograma del documental Lemebel (2019) en el que el artista luce su icónica corona de jeringas durante una marcha conmemorativa por el 25º aniversario de los disturbios de Stonewall en Nueva York, en 1994. La corona funcionaba como una mezcla de tocado indígena, aureola de santa y artículo de vedette, pero armada con jeringas cargadas de sangre (simbolizando el peligro del VIH). Joanna Reposi

Esa voz camaleónica, que fue amenazada por operaciones en las cuerdas vocales y era su principal arma de resistencia, es la que su amiga Constanza Farías preservaba en su archivo personal. Y también es el punto de partida del nuevo podcast Prenderse fuego: las voces de Pedro Lemebel. Lo que se escucha, desde el principio, no es aquel hombre histriónico, sino uno que habla emitiendo un sonido que se parece a un susurro, que produce cosquillas en los oídos y una sensación de intimidad. “El artista que había hecho de la palabra su forma de existir quedó en silencio”, dice en el primer episodio Trinidad Piriz, directora de Podium Podcast Chile, que es, además, la narradora y directora de esta serie sonora.

Prenderse fuego se puede escuchar en todas las plataformas de audio. Tiene seis episodios y es una coproducción de Podium y el Centro Cultural Gabriela Mistral. El periodista Pedro Bahamondes estuvo a cargo de la investigación que se propuso encontrar al “Pedro humano”, aquel que enfrentó a la dictadura chilena, al conservadurismo y la homofobia desde la calle y con el micrófono. Además de rescatar entrevistas, diarios inéditos que llevaba el autor, fragmentos de lecturas públicas y el archivo de grabaciones de Farías, el podcast se respalda en más de 50 entrevistas a personas que compartieron la vida con Lemebel y que ayudan a delinear su complejidad. Con máxima destreza narrativa, esta pieza viaja hacia lo más íntimo del escritor y presenta su fragilidad, sus desvelos y contrariedades desde la mirada de sus grandes amistades, colegas y amores.

Su estreno coincide con la asunción de un nuevo gobierno de derecha en Chile y la reedición y distribución de todos los títulos del autor a cargo del sello Seix Barral, de la editorial Planeta. En el marco del relanzamiento de sus libros, Josefina Alemparte, directora editorial de Grupo Planeta Chile, explicó que la colección “busca volver a poner en circulación la obra de Lemebel con una imagen renovada, proyectándola hacia el presente”. Los libros habían dejado de editarse e imprimirse en 2023 a causa de un conflicto entre sus herederos.

La nueva edición de los libros de Pedro Lemebel.

El susurrucucú

El primer episodio del podcast presenta a Lemebel en la década de 2010, en la cúspide de su carrera. Por ese entonces ya era una figura internacional, un monumento queer alcohólico y adicto al cigarrillo, un auténtico personaje literario. Es en esa época, tras sentir una persistente molestia en la garganta, que lo diagnostican con cáncer. A ese anuncio le siguieron días de mucho dolor y una operación en las cuerdas vocales que lo obligó a pasar semanas en silencio y a redescubrir la manera de hablar. “El artista que había hecho de la palabra su forma de existir quedó en silencio”, sentencia la narradora. Su voz cambió por completo, perdió la cadencia aterciopelada y se convirtió en un susurro áspero. Pero Lemebel no se detuvo. Ni bien pudo, volvió a las presentaciones públicas de sus textos. “Sean bienvenidos a esta presentación que he llamado Susurrucucú paloma. Por dos motivos: la primera por la popular canción mexicana y la segunda por este susurrú que es mi voz”, dijo el día de su reaparición pública en la Feria del Libro de Guadalajara, en 2012.

El segundo episodio empieza con su regreso a Chile y un nuevo obstáculo en el camino: la segunda operación. A partir de ese hecho la narradora propone un viaje a la infancia del escritor, para buscar a orillas del Zanjón de la Aguada, en un entorno de extrema pobreza, el origen de su voz.

La yegua que dijo: “Hablo por mi diferencia”

El tercer episodio presenta al dúo artístico que integraba Lemebel en los 80, Las Yeguas del Apocalipsis. Junto al poeta y artista Francisco Casas, realizó por entonces una serie de intervenciones artísticas. Al tiempo que saboteaban presentaciones de libros, conferencias y exposiciones artísticas, visibilizaban y denunciaban la realidad de la comunidad homosexual chilena atravesada por la epidemia del sida y el desprecio de la sociedad. Eran provocadores. Aparecían desnudos, maquillados, con consignas escritas que cuestionaban la dictadura y la transición hacia la democracia.

Estrellada II fue una intervención artística y performance realizada en 1990 por Las Yeguas del Apocalipsis en el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago de Chile. La acción fue una protesta directa contra la censura del video Casa particular, en el que colaboraba el dúo, durante una exposición colectiva en el propio museo. Archivo Yeguas del Apocalipsis/Ulises Nilo

Ese Pedro, el que hacía activaciones artísticas con tinte político, prendía fuego escalinatas y recreaba La última cena con travestis de los burdeles, era el mismo que, en 1986, en plena dictadura, irrumpió en un acto político clandestino de la izquierda, tomó el micrófono y pronunció por primera vez su manifiesto, que se volvería uno de sus textos más famosos. “No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy y no soy tan raro”, dijo en la estación Mapocho, en Santiago, ante una multitud que, por loca, lo rechazaba.

El episodio que le sigue retrata el fin de la dictadura y el proceso de publicación del primer libro del autor. También se detiene en su pasaje por la radio, que marcó el comienzo de una etapa de reconocimiento y admiración, en la que sus lecturas públicas y presentaciones se llenaron como estadios.

Los episodios cinco y seis de la serie se centran en los últimos años de su vida. En ese tiempo, mientras atravesaba el dolor que le causó la muerte de su madre y su propia enfermedad, Lemebel convivió con una fama que cruzó fronteras y lo volvió una figura de culto y en un maestro de las palabras.