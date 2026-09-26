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    La novela de Thélyson Orélien, salpicada de escándalos, ha sido retirada de la selección del Premio Goncourt

    El caso de Thélyson Orélien sigue generando polémica. El viernes 25 de setiembre, la Academia Goncourt retiró su novela C'était ça ou mourir de la selección para el premio. El autor canadiense-haitiano es acusado de usar inteligencia artificial y de plagiar textos publicados en Canadá. Su gira promocional también fue suspendida

    Thélyson Orélien.

    Thélyson Orélien.

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    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Tras la cancelación de su gira promocional, Thélyson Orélien ve ahora cómo se le cierran las puertas del Goncourt. En un comunicado publicado el viernes 25 de septiembre, la Academia Goncourt anunció la exclusión de la novela C'était ça ou mourir (Era eso o morir) de su selección.

    Esta decisión “viene dictada por la voluntad de preservar la integridad del Premio Goncourt y la de la Academia, cuya función principal consiste en promover y premiar la literatura escrita por mujeres y hombres”, explica el comunicado.

    El novelista canadiense-haitiano, de 38 años, que llevaba varias semanas en Francia para presentar su libro, está acusado de plagio y de utilizar inteligencia artificial.

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    Suspensión por su propio bien

    La editorial Le Boréal, con sede en Montreal, ha anunciado que suspende “las actividades promocionales” relacionadas con el libro que publicó en primavera y que posteriormente vendió a numerosas editoriales extranjeras, entre ellas Grasset en Francia.

    Esta suspensión se ha decidido para “garantizar el bienestar de Thélyson Orélien”, quien fue acusado el 21 de setiembre en la red social X por la cuenta Balance ton Claude de haber escrito su libro “casi en su totalidad” con ayuda de inteligencia artificial (IA).

    “Lamentablemente, en este momento nos resulta imposible desmentir o confirmar las acusaciones a las que se enfrenta el autor”, explicó Boréal. No obstante, pidió que no se “sacaran conclusiones precipitadas”.

    También en Canadá, el Salón del Libro de Estrie, en Quebec, anunció el 24 de setiembre que excluía al autor de su programación, indicando “que le retira a Thélyson Orélien el título de invitado de honor y la invitación para participar en las dos actividades que figuraban en el programa”.

    En Francia, la sesión de firma de libros prevista para el viernes por la noche en Marsella ha sido cancelada. Se sustituirá por “una velada de apoyo porque, para nosotros, no hay ninguna duda de que él pudo haber escrito este libro”, ha señalado Agnès Gateff, librera de 'L'Attrape Mots'.

    El jueves, en Manosque, en los Alpes de Alta Provenza, Thélyson Orélien fue aplaudido por varios cientos de personas que acudieron a escucharlo. Visiblemente cansado, el novelista declaró a la AFP que estaba “dispuesto a expresarse cuando todo se haya calmado”. “Porque ahora existe, al fin y al cabo, esa voluntad, no solo de atacar el libro, sino sobre todo mi voz (...), de silenciarme”, añadió.

    “Desaparición de la escritura”

    Tras varios días de misterio, se ha desvelado parcialmente el velo sobre la cuenta anónima Balance ton Claude.

    El ensayista Samuel Fitoussi, columnista de Le Figaro, reconoció el viernes en X formar parte de este “proyecto colectivo”, cuyos demás participantes no han revelado su identidad por el momento.

    Explicó que había actuado en defensa de la literatura. “Aunque soy bastante tecnooptimista, temo que, tras varios milenios de civilización basada en la escritura, la IA provoque la desaparición de la lectura y la escritura”, escribió en un extenso mensaje.

    “Ni las ideas políticas de Orélien ni el tema de su libro nos importaban”, aseguró, refiriéndose a una obra que narra el viaje por doce países de un profesor de historia y geografía que huye de su país, sumido en la violencia de las bandas.

    “A todos aquellos que nos reprochan haber perjudicado a Orélien, piensen más bien en el autor, que dedicó cientos de horas a su manuscrito para escribir un libro magnífico, que habría merecido el Goncourt y que no lo habría ganado”, prosiguió.

    Al ser preguntado estos últimos días por la AFP sobre su implicación en esta polémica, Samuel Fitoussi había asegurado en varias ocasiones que no estaba detrás de la cuenta que la originó.

    A las acusaciones de haber recurrido a una IA se sumaron el miércoles las denuncias de plagio en Canadá por unos textos publicados hace más de 10 años. Este caso es el primero relacionado con la IA que sacude el mundo literario francés, que, hasta ahora, no ha establecido normas colectivas ante el rápido desarrollo de esta herramienta.

    “El mundo editorial debe reaccionar con rapidez, sin caer en el pánico pero sin ingenuidad; de lo contrario, permitirá que se instale una duda duradera sobre el propio valor de los libros”, afirma Arnaud Nourry, antiguo director general de Hachette y presidente de Les Nouveaux Editeurs, en Le Parisien.

    Aunque no guardan relación directa con este asunto, la editorial Éditions de l’Observatoire anunció el viernes que lanzará el 1 de octubre un nuevo sello, “100 % humano”, para sus libros de literatura, que garantiza al lector que está leyendo “un libro santuario, fruto de la inteligencia humana”.

    FUENTE:FRANCE24

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