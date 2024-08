“Decepcionado” porque recurrieron una reestructura que impulsó, el director de Medio Ambiente excluye de su equipo a cuatro jerarcas

En un correo electrónico enviado a los implicados el jueves 10, al que accedió Búsqueda , Rucks critica duramente la actitud de los directores. “Busqué construir un equipo pero veo que no lo somos con ustedes cuatro”, se lamenta. Con “pesar” y “dolor” considera que no tuvieron “responsabilidad de directores” ni “lealtad institucional” hacia la Dirección, apoyando una medida que logra “destruirla” en lugar de “defenderla” y pidiéndoles que “sean conscientes” de la decisión que tomaron.

Sostiene que por causa de la situación ya “no serán citados a las reuniones de directores” porque no puede “confiar en un equipo que no está dispuesto a cambiar, que sigue poniendo palos en la rueda”, aunque aclara que seguirán trabajando “como se pueda” porque no pretende sacarlos de sus puestos. “No soy tan estúpido y creo en los gremios cuando son responsables de construir una institución digna de sí misma”. Además asegura que la reestructura fortalece la institución. “Yo creo que los cambios son imprescindibles en la Dinama y los haremos”, cierra.

Bruné está “convencido” de que Rucks se equivocó al escribir el correo electrónico “y después no pudo dar marcha atrás”. Además considera difícil una solución, ya que los cuatro funcionarios cuestionados han mantenido su postura. “De los directores actuales del Ministerio, Rucks era el que mejor se llevaba con los trabajadores. Ahora no sé qué puede llegar a pasar. La verdad que el futuro de la Dinama y el futuro del Ministerio con la reestructura y con el recurso no sé cómo va a ser”, dijo. Más allá de la creación de un área ambiental en la Dinot, los funcionarios reclaman que no se les permitió negociar el contenido de la reestructura y que la misma los “relega salarialmente” y adopta “criterios que desconocen su carrera funcional y derecho al ascenso”.

Ayer miércoles, durante la reunión de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, el ministro Francisco Beltrame defendió la reestructura. Según participantes de la reunión el ministro señaló que lo que está en juego de fondo es la “salvaguardia o no de los intereses personales”. Por otra parte fuentes de la Dinama señalaron a Búsqueda que directores y asesores de la Dirección redactaron y firmaron una carta de respaldo “personal y a la gestión” de Rucks, ya que el director se manejó “con respeto y profesionalidad colectiva ante las presiones a las que se vio expuesto”.

Presiones.

El conflicto encuentra a Rucks en otra situación complicada. El domingo 13 en declaraciones a “El País” el jerarca admitió recibir presiones del gobierno para otorgar la Autorización Ambiental Previa (AAP) a la planta regasificadora que la estatal Gas Sayago (formada por UTE y Ancap) y la francesa GDF Suez piensan instalar en Punta Sayago, proyecto que prevé una inversión superior a los mil millones de dólares. “Nos plantearon que teníamos que resolver las cosas rápido, que eso tenía que estar firmado en tal fecha”, reconoció al matutino.

Un día después intentó clarificar los dichos en la audiencia pública citada por la Dinama para debatir la instalación de la regasificadora. “Yo no he tenido una presión que me esté acosando sino que son puntos de vista que tenemos que de alguna manera digerir en un proceso de autorización”, manifestó en rueda de prensa. “Cuando yo hablo de presiones hablo que nosotros somos una institución donde se juntan muchos intereses, intereses de la empresa que presenta el proyecto, intereses de los vecinos que tienen que analizar un proyecto determinado y que pueden tener puntos de vista. Pero yo no quiero decir que sean presiones en el sentido de que nos fijan una meta que hay que cumplir”, añadió.

El jerarca explicó que todos esos intereses confluyen en una resolución final en la cual ya están trabajando y decidiendo con independencia del gobierno. “Tengo una responsabilidad como organismo del Estado de velar por la calidad del ambiente, por la situación del ambiente donde viven las personas de este país. Y en ese sentido acá nosotros estamos representando al Estado, es decir a todos los uruguayos y no solamente a un grupo político como es el que me puso a mí en el gobierno”.

Ayer miércoles el ministro de Medio Ambiente, Francisco Beltrame, apoyó lo afirmado por Rucks al negar que la Dinama esté presionada para apresurar la AAP con la necesidad de otorgarla antes del 30 de octubre, el plazo máximo estipulado en el contrato entre Gas Sayago y GDF Suez. “La Dinama está trabajando en la valoración de absolutamente todos los aspectos. No hay decisión tomada. Se producirá en el momento que esté en condiciones de producirse, no antes”, afirmó en declaraciones a la prensa.

Desarrollo

2013-10-17T00:00:00

2013-10-17T00:00:00