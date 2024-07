“Si todo se materializa va a haber cosas grandes este año”

¿Entonces no extraña su país?

Sí, supongo que como la mayoría de la gente, si estás afuera por casi un año puedes extrañar algo de tu casa, pero vivo mi vida aquí, como lo hice cuando volví al Reino Unido. Estuve en Turquía por casi seis años antes, he estado afuera por un tiempo largo, así que ya no sé dónde es mi casa. Mi casa es donde estoy trabajando y viviendo.

¿Vino con su familia?

Solo con mi esposa. Me acompaña al trabajo, y lo disfruta. (Tienen dos hijos varones grandes que viven en Escocia).

¿Cómo viene siendo el proceso de la puesta en marcha del Antel Arena?

Viene muy bien. Como vieron cuando llegaron, todavía siguen unos trabajos menores para terminar ciertas partes del edificio, pero creo que cuando todo esté abierto, cuando tengamos prontos todos los espacios comunitarios afuera se va a integrar al barrio, porque cuando nos vamos en la noche, hay mucha gente de la comunidad local afuera del edificio, jugando en el área infantil. Y cuando abramos las canchas de básquetbol y de fútbol y todas esas cosas, creo que el arena se va a convertir en un lugar en el barrio a donde ir en la noche, incluso aunque nunca hayan entrado al edificio. Y el valor de tener eso en el barrio es increíble. Por otro lado, están todos los otros eventos que tenemos, las conferencias, es un proyecto excitante en el que estar involucrado. Yo volé desde Estados Unidos hace unos días y pude ver el edificio desde el avión, lo podés identificar sobresaliendo, es un edificio tan icónico; y cuando las luces se encienden en la fachada… Es un edificio muy especial.

¿Tiene alguna característica particular que lo hace diferente a otros arenas que usted conozca?

Fue construido con este propósito, entonces podemos hacer toda una gama de cosas. Podemos traer al Cirque su Soleil, conciertos, conferencias, exhibiciones, eventos de básquetbol, de fútbol. Fue construido específicamente para albergar todo este tipo de cosas, entonces realizar un edificio que fue construido específicamente para eso es mucho más fácil para nosotros. Porque otros edificios tienden a ser construidos principalmente para deportes y lo empiezan a usar para conciertos, y tratar de hacer eso después se vuelve un poco más complejo.

¿Cree que tiene un buen diseño?

Sí. Por ejemplo, en un show como el de Los Olimareños, no importa si te sentás a pocos metros del escenario o atrás del todo o en el último piso, el escenario no se ve muy lejos. Podemos hacer shows con el público de pie, o cuando tenemos partidos de básquetbol tenemos público sentado en el borde de la cancha, igual a como si estuvieras en el Staples Center en Los Ángeles mirando un juego de los Lakers. También podemos tener el escenario en el centro de la sala con rampas a los lados, tenemos las pantallas centrales (scoreboard) que se bajan y donde se muestran videos.

El edificio tiene un muy buen nivel tecnológico. ¿Esa fue una condición para AEG a la hora de aceptar el trabajo?

Creo que todo edificio que esté siendo construido ahora tiene un alto nivel en términos de tecnología, y en cuanto a cosas que se pueden hacer en el edificio, es increíble. Para cuando la nueva tecnología llega a un nuevo arena, otro arena ya tiene algo incluso más avanzado, porque así es como funciona la tecnología. Es grandioso para nosotros tener esta tecnología dentro del edificio porque podemos hacer muchas cosas y podemos obtener muchos datos de esa información y hacer que el negocio crezca.

¿Qué piensa del público uruguayo? ¿Ha estado en otras salas como el Teatro Solís o el Auditorio del Sodre?

Sí, estuve en el Velódromo viendo a Marc Anthony. Estuvo muy bueno. Cuando llegué a Montevideo decidí visitar los otros teatros y estadios, para ver qué están haciendo y para poder entender al público uruguayo, cómo eran las experiencias, cómo conseguís los tickets, dónde estacionás, cómo son los lugares para comer, y eso varía de un lugar a otro. Unos lo están haciendo de una manera y otros, un poco diferente. Creo que lo que los uruguayos necesitaban y querían era un arena tal como este. No tenemos que estar preocupados por las condiciones del clima, mañana de noche si llueve, eso no va a impactar. Cuando tengo un estadio así eso no es un problema. Tenemos un estadio en el que entran 10.000 personas y se pueden hacer varias actuaciones del mismo show, noche tras noche. Y tenemos gente de servicio que está cuidando a los asistentes, tenemos mozos en las distintas áreas de los palcos, tenemos un equipo de seguridad y cientos de cámaras dentro del edificio y afuera. Así que es un lugar seguro para venir. Este es uno de los factores clave para nosotros: es seguro, es fácil de ingresar, hay diferentes formas de transporte y una vez que estás adentro del edificio puede llover toda la noche que no nos afecta. Si querés comer una cena, podés hacerlo, si querés pop y refresco, también. Es una gran oferta en su conjunto que creo que es lo que necesitaban los uruguayos. Creo que el público está esperando ansioso a ver qué es lo que viene y qué va a ser lo siguiente. No es solo una sala de concierto, no es solo un lugar de deportes, estamos cerrando nuevos negocios para adelante.

¿Pero le parece que el público uruguayo tiene un comportamiento particular?

Sí. En Europa hay muchos estadios y arenas en una sola área, y por eso los vecinos entienden cómo funciona. Tienden a llegar dos o tres horas antes del evento, compran algo en las áreas de comida, se relajan, se encuentran con amigos. En Turquía, por ejemplo, no entienden este concepto, llegan 10 minutos antes de que empiece el concierto. Yo me pregunto por qué no pueden llegar con más tiempo. No van a las áreas de comida, miran el show y se van. Y aquí creo que ocurre una mezcla de las dos, ves personas que llegan muy temprano, lo que es agradable, recorren el edificio y pasean por las áreas de comida. Pero todavía vemos que 15, 20 minutos antes del show llegan algunos con mucha prisa.

Los uruguayos somos de llegar tarde.

Sí, potencialmente. Sobre todo si hacemos un show en la mitad de la semana, porque las personas probablemente están saliendo del trabajo, pero acá siempre podés tomarte un trago o comer algo. En la medida en que hacemos más shows vemos que menos gente llega tarde porque ahora entienden el concepto de que acá se puede comer y tomar algo. Incluso después del show la gente en distintos países tiene distintas costumbres. Estamos educando al público porque es un edificio muy nuevo.

A la hora de contratar shows, ¿toman en cuenta la posibilidad de que llegue público de Brasil, de Argentina o del resto de la región?

Sí, ya los hemos visto, la gente está viajando, y tenemos reuniones regulares con grandes cadenas de hoteles, la gente está viniendo los fines de semana y organizando para quedarse a los conciertos. También estamos en contacto con otros estadios en Buenos Aires, por ejemplo. Si ellos tienen a alguien que va para sus estadios tratamos de vincularnos para que vengan para acá, y si nosotros tenemos a alguien tratamos de conectarlos con ellos. Y se convierte en una especie de tour por Sudamérica y la gente va y viene. Si no ves el show en Chile podés verlo en Buenos Aires, y si no lo ves en Buenos Aires podés verlo acá. Nos han demostrado mucho interés de afuera de Uruguay para venir.

Habla de shows artísticos, deportivos. ¿A usted personalmente qué le gusta?

He estado envuelto en el negocio por 25 años y he visto demasiados shows. Soy un hombre, a mí me gustan los deportes, no me importa si es fútbol o rugby o tenis, cualquier deporte. Soy fanático de un equipo de básquet de Estambul. También tengo el privilegio de trabajar con el equipo nacional de básquetbol de aquí. Los conciertos son geniales y a veces me asombro porque antes del show pienso que es un artista por el que probablemente no pagaría una entrada y cuando veo el show es absolutamente increíble y pienso por qué no lo vi antes.

¿Cuál fue el último concierto por el que pagó una entrada?

Diría que el último fue en Estados Unidos, en Palm Desert, estaba en cartel El rey León. Era un espectáculo que nunca había visto y me habían comentado que era increíble. Entonces compré un ticket, fui a ver el show y cuando salí vi un cartel de nuestra compañía AEG en la pared. Ahí me di cuenta de que había pagado una entrada por un espectáculo en un edificio que ya era nuestro. No lo podía creer. Tenemos tantos edificios que no sé dónde están todos.

Entonces tienen pensado traer conciertos, eventos deportivos, conferencias, ¿todo tipo de eventos?

Sí, tenemos muchas salas de conferencias que pueden ser usadas para exhibiciones, reuniones, y después usamos los boxes privados ejecutivos para cosas privadas. Podemos tener dos o tres cosas sucediendo el mismo día.

¿Puede darme una buena noticia sobre algo grande que vaya a venir?

Supongo que es parte de la sorpresa. Estamos hablando con muchos artistas y agencias. Si todo se materializa, va a haber cosas grandes este año.

¿Va a venir la NBA?

Antel y AEG tienen una relación de mucho tiempo con la NBA, así que tratamos de tener al equipo de atletas más prometedores que están saliendo del sistema. Estamos hablando con ellos para que vengan este año.

¿Tienen previsto hacer shows en la entrada, al aire libre?

Es una opción y estaba diseñado para ese propósito. Es una oportunidad para nosotros hacer eso porque podemos colgar luces directamente del techo del primer nivel. No lo hemos hecho todavía porque, como te darás cuenta, estamos concentrados en hacer conciertos dentro del estadio. Pero no creo que demoremos mucho en intentarlo.

¿Cuándo piensa volver al Reino Unido? ¿En las vacaciones?

No tengo planes. Y cuando elijo un destino para vacaciones no voy a para ahí. Suelo ir a distintos lugares y me gusta el calor. Esa es la razón por la que vine acá en primer lugar, para alejarme de la lluvia. Si comparo el invierno de Escocia con el de Uruguay, el de acá sigue siendo verano para mí. Puedo venir a trabajar sin abrigo.

¿Qué le llama la atención de Montevideo?

La gente, que es muy simpática, no hay problemas, me siento seguro acá. Es una ciudad relajante. Si venís de una gran ciudad donde todo se mueve muy rápido todo el tiempo, llegás a Montevideo y todo el mundo está más relajado, ya en el aeropuerto lo sentís al instante y eso me gusta.

SOBRE EL ACTO QUE EL PRESIDENTE TABARÉ VAZQUEZ HIZO EL 1º DE MARZO EN EL ANTEL ARENA

“No puedo hablar de eso”

¿Las producciones locales deben pagar las mismas tarifas que las internacionales?

Sí, tenemos un rango de precios para alquilar el arena. Depende de si abrís con un show o si vas a traer varios espectáculos. El alquiler del arena siempre es el mismo.

¿Podemos saber cuál es el rango de precios del alquiler?

En realidad, no.

¿Pero por lo menos podemos saber cuántos shows necesita tener por mes para que cierren los números?

Eso no es algo que podamos publicar. Internamente sabemos exactamente lo que tenemos que hacer para que cierre, pero no es algo de lo que vayamos a hablar.

Uruguay está empezando una campaña política. ¿Antel Arena va a ser un lugar donde los candidatos puedan hacer sus presentaciones?

No lo hemos hablado todavía, no tenemos conocimiento de que se vaya a hacer algo así, pero el arena está abierto para todos, es un edificio de la comunidad, así que sí, es una posibilidad, pero hasta ahora no se han comunicado.

¿Tabaré Vázquez pagó por el uso del Antel Arena en el acto del 1º de marzo?

No puedo hablar de eso.

CUATRO SHOWS POR AHORA

En la programación en este momento solo figuran cuatro shows. ¿No son pocos?

Sí, pero estos son los cuatro que tenemos en cartel, eso no significa que tengamos solo cuatro. Lo único que significa es que tenemos esos cuatro a la venta.

¿No publican la programación para el resto del año?

No, es una de esas cosas que, como en muchos de los negocios, lleva tiempo, firma de contratos, fechas, involucra otras cosas. Estas cosas llevan tiempo y una vez que tengamos todo seguro, firmado y acordado vamos a publicar la información.

