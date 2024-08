Blancos denuncian “confabulación en su contra” y dan por terminada negociación con las Fuerzas Armadas

Esta decisión no contó con el apoyo de tres miembros del Directorio: Pablo García Pintos, Alejandro Zorrilla de San Martín y Jorge Silveira Zavala y tampoco fue compartida por otros dirigentes blancos de primera línea. Para Dardo Ortiz no fue acertada “porque el diálogo es la única vía pacífica para llegar a un entendimiento y se está marchando hacia un callejón sin salida”. El ex diputado y convencional Enrique Beltrán consideró “muy grave” la decisión partidaria, ya que “en definitiva en lugar de aclarar los caminos del futuro plantea nuevas interrogantes”.