El gobierno invierte en proyectos públicos deficitarios para que a “mediano plazo” algunas industrias se vuelvan “competitivas”

Cuando Kiichiro Toyoda, heredero del fundador de la empresa textil Toyoda, creó la división automotriz de la compañía en 1933, la industria japonesa de vehículos llevaba tres décadas funcionando solo para el mercado doméstico y el abastecimiento de sus fuerzas armadas. Sin hierro propio ni otras ventajas comparativas, Japón no contaba con más recursos que los humanos. En 1957 Toyota lanzó por primera vez un auto al mercado estadounidense; nadie había oído hablar de los autos japoneses y el Toyopet Crown fue un fracaso, a tal punto que fue retirado del mercado en 1961. La empresa continuó invirtiendo y a mediados de los años 60 logró su primer éxito con el Corona sedan, que dio paso al Corolla, el auto más vendido de la historia.

“Proteccionismo”.

“Japón expulsó a las empresas estadounidenses y no les dejó entrar de nuevo. (...) Si los proteccionismos hubieran perdido el debate en 1958 no habría Toyota o Nissan. De acuerdo a la teoría del libre mercado los autos japoneses no deberían existir”, afirmó Chang aquella tarde de marzo.