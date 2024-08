Ellos diseñan el verano

Mariana Rubio (29) Y Fiona Pittaluga (28)

Son creadoras y programadoras del José Ignacio Film Festival (JIFF), que el viernes 8 comienza su sexta edición. Hija de uruguayos, Mariana nació y creció en Palma de Mallorca, estudió Comunicación Audiovisual en Madrid, vivió en Buenos Aires y ahora en República Dominicana. Con su marido creó la productora creativa Lazy Bear, que incluye un estudio de posproducción cinematográfica. Fiona estudió Cine en la Fundación Universidad del Cine (FUC) en Argentina, hizo una pasantía en Cinetic Media en Nueva York, y creó la productora Roberto Me Dejó Films.Mejor película del verano para Fiona: “Carol”, con Kate Blanchett y Rooney Mara (estreno en Uruguay previsto para febrero).La película favorita del JIFF para Mariana: “The Shadow of a Women”, de Philippe Garrel.

Virginia Pittaluga (35)

En Uruguay estudió en la Escuela de Horticultura, en Londres se perfeccionó en Dibujo, y ahora vive en Nueva York, donde se dedica a la jardinería de parques privados, rooftops y huertas orgánicas. De vacaciones en José Ignacio colabora con su tía, la decoradora Paula Martín, en los arreglos florales de fiestas y eventos sociales privados.Planta del verano: la higuera.

Paz Pittaluga (34)

Modelo y creadora de The Trashed Vintage (ex Vintage Boutique), un second hand especializado en indumentaria anterior a los 90. Pittaluga pasó su niñez y adolescencia entre Uruguay, Argelia y Austria, y los últimos dos años vivió en José Ignacio, donde vendió prendas y accesorios. En 2015 se mudó a Punta Carretas e instaló su atelier, que funciona solo con cita previa. También incursionó en la venta online, a través de la web thetrashedvintage.com. Este verano sus prendas se pueden encontrar en percheros de algunas casas de ropa de La Barra y Manantiales.Prenda del verano: las capas blancas largas con volados.

Artie

Horacio Torrendell (24)

Guitarrista en Magnolia, banda de improvisaciones instrumentales inspirada en Grateful Dead, una de las líderes en rock psicodélico durante el movimiento hippie. Desde que empezó el año ya tocó en Moby Dick, Biergarten y Master House. Estudiante del último año de Ingeniería en sistemas de la Universidad ORT, Horacio desarrolla para su tesis final una aplicación de realidad virtual para ayudar a tratar a pacientes que tienen fobias a ciertos espacios. Además creó Wavejam, una app para hacer colaboraciones musicales a distancia. Como freelance también creó una app para una firma de autos inglesa que usa lentes 3D para personalizar el tapizado y otros detalles del interior de los vehículos.El Dj del verano: Manglus.

Sofía Balut Páez (24)

En la galería de La Barra que lleva su nombre ofrece obras propias y de su abuelo Carlos Páez Vilaró, del argentino Andrés Giles y los uruguayos Horacio Veneziano y Pilar Lacalle, entre otros. Estudió un año de actuación en el Instituto de Actuación de Montevideo (IAM) y luego vivió en Buenos Aires, donde estudió canto con Jossie García (la hermana de Charly), teatro, cine y pintura. Después vivió en Nueva York, donde siguió estudiando pintura, y ahora está radicada en Barcelona donde proyecta abrir otra galería de arte. En Punta del Este fue copropietaria de establecimientos gastronómicos, como Primera Dama y Hay Agite!El color del verano: blanco.

Camila Galfione (20)

Estudiante de diseño de modas en la ORT, lleva adelante el blog “The Strawberry Blonde” sobre tendencias nacionales e internacionales. Nacida en Argentina pero radicada en Uruguay, Camila es hija de la decoradora, relacionista pública y experta en protocolo Rose Galfione. Este año incursionará en el diseño con una línea de ponchos de lana al estilo patchwork, que próximamente estará a la venta.El accesorio del verano: los sombreros cortos.

MUCHO ROCK

Santiago Madrid (25)

Oriundo de Punta del Este, surfea desde los 12 años junto a su hermano Lucas Madrid. Estudió Diseño Gráfico pero lleva cinco años abocado al surf y la pintura. Entre sus logros figura haber ganado la cuarta fecha del Circuito Nacional USU en 2011 y haber integrado el Top 10 de mejores surfistas durante seis fechas del campeonato ALAS Latin Tour 2012.Playa con mejores olas: la de la desembocadura de José Ignacio.

Loli Arana (28)

Mientras estudiaba Ciencias de la Comunicación en la Universidad ORT le ofrecieron trabajar en Urbana FM y se perfiló hacia la música. Luego musicalizó locales comerciales y fiestas de Ronda de Mujeres, y hoy su principal trabajo es como Dj. Pinchará el viernes 8 en La Negra y el domingo 10 en Mandala (ambos en La Pedrera) y el miércoles 13 en el José Ignacio Film Festival. También vende camisas vintage de la marca Paraíso Club, que importa de Barcelona.Canción del verano: “People Say” de Nic Fanciulli.

Cam Gadola (29)

Junto a la banda “Cascabeles” presentó su primer disco. Canta y toca la guitarra desde niña, y actualmente incursiona como Dj. Estudió Diseño de Moda y llevó adelante su marca Acid Astrid. Pinchará este viernes 8 en Bacanal (Manantiales) y durante alguna de las proyecciones del José Ignacio Film Festival (JIFF).Dj del verano: Mark Ronson.

Alfonso Villagrán (33)

Aunque estudió Diseño de Moda y trabajó en el rubro, desde hace años se dedica a la pintura bajo el eslogan “art is for lovers”. De estilo figurativo y con un interés reciente en el puntillismo, hace dos años que expone sus obras en la prestigiosa galería Art Basel de Miami Beach. También estuvo en la Bienal de Rumania y en varios museos rusos. Vivió en Rusia, Finlandia, España y ahora está radicado en Miami.Un lugar del este para comer: Deliss Burger Bar.

Diego Weisz (29)

Una cuenta de Instagram con más de 25.000 seguidores, donde predominan fotos de viajes, funciona como vidriera de este fotógrafo que estudio Diseño Industrial y Diseño Gráfico y trabaja para marcas internacionales. Junto a varios amigos lleva adelante el Proyecto Gurí, un ómnibus reciclado que recorrerá Sudamérica. Sus fotos se podrán ver en la exposición Boards and Arts, en el parador La Susana, que se inaugura pronto.El mejor lugar de la costa para sacar una foto: Punta Ballena al atardecer.

Martín “Macu” Sánchez (32)

Dueño de Bigote Bar, en Manantiales, y de la nueva sucursal en la Levi’s Tailor Shop de La Barra, donde los clientes pueden pedir tragos y picadas mientras customizan sus jeans de la marca. Estudió Arquitectura y vivió en Buenos Aires.Trago del verano: Bigote Bomb, son shots que se sirven de a seis, grapamiel y baileys, que se sirve bien helado.

