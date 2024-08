Las voces del planeta BookTube

Es lunes al mediodía y Joaquín Machado recibe así: todo vestido de negro, con una muñequera de La Vela Puerca y otra de AC/DC. En el living de su casa en Parque Rivera, está sentado en un sillón junto a su batería electrónica y una biblioteca familiar. Esa es su segunda sala de lectura; la primera está en el piso de arriba, en su cuarto, donde lo que más abundan son pósters de películas, cómics y literatura juvenil. Joaquín, o Jimy, tiene 13 años, acaba de terminar segundo ciclo en el Liceo Kennedy, le gusta el rock nacional y el inglés, tiene una banda que se llama Made in China y es booktuber. Eso significa que en su tiempo libre lee —mucho durante las vacaciones y una hora por noche en época de clases— y sube videos a Youtube con reseñas y recomendaciones literarias. Su camarógrafo y editor es Rodrigo, su hermano mayor y estudiante de Comunicación Audiovisual, quien lo impulsó a la lectura. El canal de Joaquín se llama “Jimy the young reader”, tiene diez publicaciones, y es una de las veinte cuentas uruguayas destinadas a cultivar esta afición.

La movida de los booktubers empezó hace varios años en el mundo anglosajón y hace poco más de tres en el hispano. Hay quienes le adjudican el surgimiento a Sanne, una holandesa de 26 años radicada en Londres, estudiante de literatura y traductorado, que ahora trabaja como productora de contenidos para redes sociales en una editorial internacional. Ella publicó su primer video dedicado a las reseñas en marzo de 2009 y en su canal “Books and quills”, hoy tiene 142.000 seguidores y más de nueve millones de visualizaciones. Al poco tiempo de inaugurado, su trabajo se popularizó en Inglaterra y Estados Unidos, y también encendió motores en España y México. Así surgieron referentes como el español Sebastián Mouret, del canal “El coleccionista de mundos”, y la mexicana Fátima Orozco, de “Las palabras de Fa”, que inspiraron a la mayoría de los booktubers uruguayos.El trabajo virtual de estos aficionados a la lectura tiene un efecto contagioso, viral, capaz de mover de a poco el terreno de la industria editorial. Ya son varios los sellos que pusieron el ojo en estos jóvenes, que los incorporaron a sus estrategias de difusión y que les hacen llegar ejemplares por considerarlos líderes de opinión.

La chica del pelo violeta. Fátima Orozco creó “Las palabras de Fa” el 3 de julio de 2012, después de toparse con el trabajo de Sanne en “Books and quills”. Al día siguiente colgó su primer video, una especie de juego en el que propone asociar libros, autores o personajes a los siete pecados capitales. En el post, la mexicana, en ese entonces de 18 años, hace una serie de preguntas al público pero también las responde. En el capítulo “avaricia” aparece su libro más caro, “Harry Potter y la Orden del Fénix”; en “ira” destaca su relación amor-odio con la pluma de Edgar Allan Poe; en “gula” menciona su libro favorito, el más devorado, “Peter Pan” de J. M. Barrie; también asocia la pereza a “Ulises” de Joyce, la envidia a las series completas de “Los juegos del hambre” y “Percy Jackson”, que siempre quiso recibir de regalo, y la lujuria —la de ella— a los personajes Cuatro, de “Divergente”, y August, de “Bajo la misma estrella”. Lo publicó de mañana, esa misma noche ya tenía 80 visitas y de a poco empezó a ser tomada como referente internacional.Ahora, tres años después de su debut, Fátima, devenida en estudiante de literatura, tiene 11 millones de reproducciones, más de 272.000 seguidores y casi 200 videos publicados. El último es del 4 de diciembre de 2015. En la pantalla aparece Fa, de 21 años y pelo violeta, cubriendo su primera alfombra roja. Fue durante la avant-première de la película “En el corazón del mar” —basada en la novela “Moby-Dick” de Herman Melville— en la que entrevistó al director Ron Howard y al protagonista Chris Hemsworth.

La experiencia de Fátima inspiró a miles de jóvenes y llamó la atención de profesionales que trabajan en la industria editorial y con tecnologías digitales y redes sociales. El uruguayo Diego Tarallo, director ejecutivo de Grupo Pértiga (una red de profesionales que brinda servicios de comunicación y apoya proyectos de cambio social y organizacional en Latinoamérica), conoció su historia en un encuentro de youtubers organizado en Lima a mediados de 2013. “Fue ahí que empecé a ver lo que producían los booktubers; parecía un género en sí mismo, con formas de abordaje a la lectura, de editorializar los libros, con subgéneros titulados como 'Colección de citas', 'Mi personaje favorito', 'Un café con el autor'. En ese momento era un fenómeno incipiente en la región y una realidad constatada en España y México, en la que participaban jóvenes de entre 15 y 25 años”, dijo a galería.Fue así que Tarallo volvió a Uruguay con la idea de completar el círculo entre las editoriales, los centros educativos, los planes nacionales de lecturas y los lectores. Surgió, entonces, un proyecto para crear una comunidad abierta que involucrara a docentes y talleristas, además de gestionar una página de Facebook que nucleara a los adolescentes que comparten el hobby de recomendar lecturas en YouTube: Booktubers Uruguay.

Los estantes de Jimmy. Joaquín no usa guión, pero respeta una estructura. Sus videos, de poco más de cinco minutos, empiezan con un comentario general de los libros y los autores, si fueron adaptados al cine o no, si tienen coincidencias con otras obras, algunas de sus particularidades y cómo llegó a ellos. Después, sus posteos se dividen en tres partes: la historia, la lectura del prólogo y, recién en la tercera, su opinión. El patrón surgió y se fue modificando al ver el trabajo de otros booktubers y leer reseñas en internet. Prepararlos —en sus palabras: “pensar más o menos lo que voy a decir”— le lleva un día. Grabarlos, editarlos y subirlos, otro.

El set de rodaje se arma en su cuarto, y filma cuando tiene ganas y su hermano lo acompaña. El martes, por ejemplo, es un día perfecto: sus padres salen de noche y la dupla aprovecha para grabar en soledad. Rodrigo, de 18 años, se encarga de las cuestiones técnicas, mientras que él sale a escena.

Fue su hermano mayor quien le contagió la pasión por la lectura y a través de un libro de literatura juvenil y distópica: “Divergente”, de Veronica Roth. Pretendían ir a ver juntos la película basada en la novela y adaptada por el director Neil Burger, pero antes Joaquín quiso conocer la historia escrita. Tomó de la estantería de Rodrigo el libro de 464 páginas, lo leyó en pocas horas, y al día siguiente fue a comprarse toda la trilogía. Después buscó otros libros en sitios web, dio con la movida de los booktubers y también se contagió. Al poco tiempo abrió su propio canal en YouTube y debutó con la reseña de “Divergente”. Actualmente, el video no está disponible, porque a las semanas de haberlo publicado se dio cuenta de que sus trabajos requerían de mejor calidad; los bajó y fue por más. Lo que sí permanece desde los orígenes del canal, que nació en febrero de 2014, es su presentación: ahí aparece Joaquín en primer plano, sobre un fondo negro y con una luz que le da de lleno en la cara. “Hola readers de YouTube, me llamo Joaco pero prefiero que me digan Jimy, por eso le puse a la página 'Jimy the young reader'”, dice y después se toma un minuto para disculparse por la mala iluminación. Sigue: “Este canal va a tratar sobre libros. Es más, en un ratito voy a subir el primer video. Voy a subir booktags (juegos y cuestionarios), reseñas, wrap ups (libros destacados del mes) y si hay alguna juntada de booktubers en Uruguay voy a grabarlo. Espero que disfruten este canal, que les pongan like a los videos, que se suscriban y todo eso. La verdad es que se los agradecería mucho porque... porque sí. Bueno, era eso. Para decirles de qué va el canal. ¡Chau!”.

Ahora Joaquín tiene una biblioteca propia con 20 libros. Además de una chapa que recuerda la portada del “London Herald” encabezada por el título “Beatlemania!”, el peluche de un Minion y el de un koala, una taza de Starbucks y dos palos de batería, en los estantes hay ejemplares de “Las ventajas de ser invisible” de Stephen Chbosky, “Ciudades de papel” de John Green, “Cien años de soledad” de García Márquez, “Hoy llegan los primos” de Magdalena Helguera y “Eleanor y Park” de Rainbow Rowell, entre otros.

De ahí, y de unas cuantas visitas a las librerías Bookshop y Libros Libros, Joaquín elige qué reseñar. También pide tomos prestados, y sus prestamistas por excelencia son los Brothers Readers, los booktubers más populares de Uruguay. “Él último que me dieron fue ‘La noche en que Frankenstein leyó El Quijote’ (de Santiago Posteguillo), es muy muy bueno”, recuerda.

Juego de hermanos. En el cuarto hay un ropero, un escritorio, una cucheta formada por cajones con un empapelado que emula una estantería de libros, y una biblioteca blanca que ocupa casi toda la pared. La ventana de la habitación tiene vista al lago norte de Lagomar. Y por ahí entra la luz natural que los hermanos Muguerza, los mellizos Manuel y Felipe, de 15, y Serafín, de 13, utilizan para el pequeño set de filmación que montan a la hora de grabar sus reseñas. Los Brothers Readers son los booktubers con más seguidores en el país, cerca de 1.340; abrieron su canal hace un año y medio, y hasta el momento hicieron 56 videos, de los cuales los primeros cinco nunca fueron publicados.

La historia de este trío empezó cuando al más chico le despertó el interés por la lectura como hobby y se largó con el primer tomo de “Harry Potter”. Cuando pasó al segundo, los mellizos decidieron seguir sus pasos e incursionar en la literatura de J. K. Rowling. Manuel identifica al menos tres influencias que los motivaron a leer: la de Martín, su padre, percusionista; la de Silvina, su madre, maestra; y la de su abuelo, Luis Eduardo Muguerza, ex director de la Biblioteca Nacional. De él conservan varios ejemplares que incorporaron a sus estanterías. Tienen, por ejemplo, un tomo de “Ana Karenina” de Tolstoi y otro de “El señor de los anillos” de J. R. R. Tolkien editado en 1977.Los hermanos Muguerza decidieron abrir su canal de YouTube después de descubrir a booktubers extranjeros. Como referentes mencionan a la mexicana Fa Orozco y al español Sebastián Mouret de “El coleccionista de mundos”. Los primeros libros que reseñaron fueron “Roverandom”, de J. R. R. Tolkien, y “La invención de Hugo Cabret”, de Brian Selznick.

Para grabarse, los Brothers Readers esperan a que pasen las 16 horas, colocan un trípode frente a la biblioteca y le dan play al celular de su padre. Generalmente uno de los tres queda detrás de cámara para seguir el guión. La edición también corre por cuenta de ellos, con herramientas que aprendieron en tutoriales de YouTube. El trabajo completo les lleva unas seis horas.

La colección de Manuel, Felipe y Serafín alcanza los 150 libros. Todos los que están en el segundo estante, los publicados en inglés, los compran por Amazon de Estados Unidos. A estos se suman los que les envían algunas editoriales y otros que fueron regalos o adquisiciones de sus largas visitas a una de sus librerías favoritas: Isadora Libros, en Pocitos. En junio de 2014, toda la familia viajó a la Feria Internacional de Libro en Buenos Aires, y un mes después los hermanos publicaron un resumen de las 23 obras que compraron. “Las aventuras de Tom Sawyer”, de Mark Twain; “Cinco semanas en globo”, de Julio Verne; “Cuento de Navidad”, de Charles Dickens; “Y por eso rompimos”, de Daniel Handler; “Monster High”, de Lisi Harrison; “Startes”, de Lissa Price; y “El beso más pequeño”, de Mathias Malzieu, son solo algunos de los títulos que incorporaron a su biblioteca, donde también hay retratos familiares, discos y unos cuantos chocolates.

PREFERIDOS DE BOOKTUBERS URUGUAYOS

Joaquín Machado (Jimy The Young Reader) La trilogía “Divergente”, Veronica Roth. “Cuatro”, Veronica Roth (ligado a la serie “Divergente”). “Fangirl”, Rainbow Rowell. “La noche en que Frankenstein leyó el Quijote: La vida Secreta de los libros”, Santiago Posteguillo. “Dipper´s & Mabel’s guide to mystry and non stop fun!”, de la serie Gravity Falls.

FELIPE, Manuel Y SERAFÍN Muguerza (Brothers Readers) La saga “Percy Jackson”, Rick Riordan. La trilogía “Los juegos del hambre”, Suzanne Collins. “Divergente”, Verónica Roth.

Mateo Britos (Teos B.) “El lado Oscuro”, Sally Green. “Emma, al borde del abismo”, Marcos Vázquez. “Aquí cada cual con sus cosas”, de la youtuber española YellowMellow. “La ratonera”, Agatha Christie. “Quédense en la trinchera y luego corran”, John Boyne.

Camila Bacquerie, Luján Di Rocco y Maylen Izvol (Salón 17) “La ladrona de libros”, Markus Zusak. “Ciudad de hueso”, Cassandra Clare, de la serie “Cazadores de sombras”. “La quinta ola”, Rick Yancey. “Obsidian”, Jennifer L. Armentrout, de la serie “Lux”.

Diego Di Lorenzo (Lectores del Uruguay) “La quinta ola”, Rick Yancey. “Te daría el mundo”, Jandy Nelson. “Los Vivientes”, Matt de la Peña. “Instinto Primario”, Gregg Hurwitz. “La Chica del Tren”, Paula Hawkins.

Tabaré Echeverría (Tabaré E.) “Will Grayson, Will Grayson” de John Green y David Levithan. “Ciudades de papel”, John Green. “La sangre del Olimpo”, Rick Riordan. “Memorias de un amigo imaginario”, Matthew Dicks. “La lección de August”, R. J. Palacio.

