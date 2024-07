Los campos afectados por Aratirí “no se recuperarán” y será “muy complicado” realojar a los productores, según técnicos de Ganadería

En su asistencia el 7 de febrero el ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, no conformó a los legisladores con la información brindada pero sí aseguró que desde el ministerio están “convencidos de que son compatibles y que se puede desarrollar la minería”.

Sin embargo, el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) puso en duda que exista esa compatibilidad para la zona de Valentines, que involucra el proyecto Aratirí de la empresa india Zamin Ferrous, ya que según sus técnicos “lo que se pierde del campo natural no se recupera” y “sería muy complicado” realojar a los productores afectados en otro predio.

En el documento se indica que “la pérdida del ecosistema de campo natural por concepto de pozos, represas, pilas de estériles, etc, deberían compensarse con un incremento de la productividad de las zonas que no sean afectadas” porque “lo que se pierde del campo natural no se recuperará”.