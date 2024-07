Mineros en Artigas trabajan “en condiciones paupérrimas”, inseguras y con “salarios de hambre”, denuncia el PIT-CNT

Trabajadores mineros que perdieron dedos por no tener las condiciones para manejar explosivos, falta de cascos e instrumentos de seguridad y brasileños que cruzan la frontera para trabajar de forma indocumentada en las minas. Así ve la central sindical el trabajo en la explotación de ágatas y amatistas en el norte de Uruguay.

“Es una actividad laboral de pequeñas empresas de 10 a 15 cuadrillas que lo hace muy difícil de organizar. No está organizado sindicalmente, no tenemos garantías en formalización del trabajo ni seguridad industrial. Hubo accidentes con el manejo de explosivos que provocaron que trabajadores perdieran dedos, parte de un brazo”, agregó.

Carlos Sanchís, presidente de la Asociación de Mineros del Uruguay y director de la empresa L’Estall —exportadora de piedras preciosas— aseguró a Búsqueda que “eso es una mitología que toda la vida existió” pero “hoy es tan grande el problema de ser irregular que nadie lo hace, solo algún aventurero”.

“De accidentes no está libre nadie. Hay un manejo de explosivos importante, pero hoy Artigas vende conocimiento. En un principio, hace 20 años, cuando se empezó, sí era complicado, pero hoy hay explosivos especiales para las ágatas y amatistas y ya no es lo mismo”, dijo el empresario.

“Salarios de hambre”.

Abdala recordó que en los salarios “se aplicaron algunos ajustes”, pero todavía “están muy debajo de la minería metálica”.

Luego del último ajuste firmado el 30 de enero, el sueldo mínimo para el rubro de piedras preciosas quedó establecido en $ 17.988, equivalente a $ 89,67 por hora.

“El Estado tiene que tener un papel muy importante, así como los trabajadores y los propios empresarios, que pagan salarios de hambre pero ellos también viven en condiciones complicadas. Es un proceso de levantar a todo el sector”, explicó Abdala.

Sanchís afirma que “algún caso chiquito puede haber, alguna piedra para el otro lado pasa, capaz que sí, pero son casos aislados que existen”.

El latón.

“¿Sabés cómo se exportan las piedras? En la frontera cruzan las piedras preciosas en un latón de cerveza por el Cuareim”, explicó Abdala para mostrar la irregularidad laboral que según él, existe en Artigas.

“Es como todo, hay empresas formales pero hay mucho descontrol por la frontera —evaluó—. La única garantía para que te respeten es que haya una buena organización sindical”.

Sanchís asegura que “empresas que contrabandeen no hay; hay algunos casos pero en Artigas solo funciona el que vende el producto de valor al mundo, al resto no le dan los números”.

Con posibles futuras inversiones a la vista, como Aratirí, Abdala exige “más apoyo” a la Dinamige y a la Dirección Nacional de Medio Ambiente para “que no haya evasiones a los impuestos y a las condiciones de trabajo”.

“Se precisa más gente; ya no alcanza para la minería que hay ahora, pero menos alcanza para la que se viene”, opinó.

Controles flojos.

Tanto Abdala como Sanchís coinciden en que los controles de la Dinamige “son muy flojos”, pero para el empresario la autorregulación es algo que funciona en Artigas.

“Acá nos regulamos nosotros, porque si alguien está en negro, y te liquida las condiciones a vos que estás regular, nosotros mismos lo denunciamos. Pero es necesario que el Estado regule más”, afirmó Sanchís.

“No hay ninguna cantera operativa que no esté abierta en Dinamige, aunque la fiscalización es baja —agregó—. Algún aventurero que no tenga más remedio capaz que sí existe, pero las empresas no lo hacen porque si te descubren vas a perder mucha más plata”.

Desarrollo

2013-06-06T00:00:00

2013-06-06T00:00:00