Operación retorno: Wilson Ferreira en Buenos Aires

En medio de tantas discusiones y hechos confusos, la noticia del inminente retorno al país de Wilson Ferreira acaparaba el interés de toda la ciudadanía. El jueves 6 de mayo el presidente ad hoc del Directorio del Partido Nacional, Juan Martín Posadas, anunció que el ex senador y líder de la mayoría nacionalista llegaría a Buenos Aires el 23 de ese mes como paso previo a su regreso al Uruguay. Horas después varios medios informaron que las autoridades tenían dispuesto un operativo para detenerlo apenas pisara tierra oriental. El ministro del Interior confirmó esa noticia sin entrar en detalles.

Aunque el líder nacionalista había sido acusado —y su captura requerida públicamente en 1976— de “asistencia a la asociación subversiva” y “ataque a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas y actos capaces de exponer a la República al peligro de sufrir represalias”, había quienes todavía manifestaban optimismo en lo referente a la posibilidad que no fuera molestado. En declaraciones formuladas al semanario “Aquí”, el ex presidente de la Democracia Cristiana Juan Pablo Terra dijo: “quizás sea el momento de que de una vez por todas, Wilson Ferreira venga a Montevideo y acabe con este problema. Estoy seguro de que no le va a pasar nada”.