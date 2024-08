Pese a la oposición blanca, Sanguinetti consideró al pacto un “fenomenal éxito de la democracia”

Pese al clima de euforia, las palabras pronunciadas por el secretario general Julio Sanguinetti no fueron de mesura y concordia sino que se dirigieron duramente contra el Partido Nacional . He aquí algunos párrafos: “No estamos en el banquillo de los acusados… Los que están y lo estarán históricamente, son los que nada han hecho para encontrarle una salida al país. (…) Con las instituciones no se juega, porque por jugar con las instituciones fue que infortunadamente este país cayó en esta ominosa dictadura… El ejército uruguayo que desde 1904 no tiraba un tiro, fue sacado de sus casernas y de sus cuarteles por un fenómeno de violencia que salió a jugar con las instituciones democráticas del país. Por jugar con las instituciones las debilitaron y no vamos a jugar hoy. (…) “Se nos lanzan adjetivos porque no se tienen razones. (…) Quienes los lanzan pretendiendo darle un tono de conspiración al llamarlo ‘pacto Medina-Sanguinetti’ es porque simplemente tratan de establecer un agravio para los calificados compañeros del partido y de los otros partidos a quienes se quiere hacer aparecer poco menos que como títeres de un plan político, cuando todos sabemos muy bien dónde están los títeres y dónde están los titiriteros. (…) Otros intentaron pactos, sí señor… En el mes de marzo, tuvimos que sufrir aquel penoso episodio, cuando a espaldas de los partidos que nos sentábamos todos los días a negociar, se le fue a proponer a los comandantes en jefe a la calle Garibaldi —sede del Comando General del Ejército— un procedimiento por el cual se prorrogaban las elecciones, se nombraba una constituyente y se ganaba un espacio de tiempo que serviría aparentemente para resolver alguna situación política personal y para prorrogar tácitamente el mandato del actual presidente. Hoy estamos aquí porque pudimos negociar y llegar a un acuerdo, pero no en la sombra ni por la espalda… Fue hecho a la luz clara del día… con el conocimiento de la opinión pública, que día a día se enteraba de lo que estaba sucediendo… Aquel pacto Álvarez-Ferreira en cambio fue propuesto en la sombra; por detrás nuestro se envió al profesor (Juan) Pivel Devoto (a quien no acuso, porque fue la víctima y no el victimario) a hacer aquella propuesta a los comandantes en jefe que suponía la prórroga del mandato del general (Gregorio) Álvarez… Nosotros somos acuerdistas, pero no somos continuistas; eso sí era continuismo”.

Una larga carta de Wilson Ferreira Aldunate, salida clandestinamente de su lugar de reclusión, volvió a referirse al pacto Medina-Sanguinetti. “Todos saben cuánto me conmueve ver al partido movilizándose para exigir mi libertad en una forma que no podré olvidar jamás y como además, no tengo por qué ocultarlo, considero que ha sido y es la actitud política adecuada en cuanto significa defender la libertad de decisión y la dignidad del partido. Pero ahora, cuando entramos a decidir nuestra posición sobre el pacto Medina-Sanguinetti los argumentos decisivos ya no son simplemente los que nos llevaron a no acudir a la Comaspo y al Club Naval. No es que hayan perdido validez, sino que, en este caso, aparecen razones mucho más importantes todavía, porque el pacto compromete —y muy gravemente— todo el futuro democrático del país. (…) Hay muchas cosas más, pero en cualquier caso, el Partido Nacional no está obligado por el pacto. No por no haber sido parte en las negociaciones, sino simplemente por deber republicano. El acto institucional que pudiera dictarse será tan nulo —y quizás más nulo— que los anteriores. Hoy como siempre tenemos que honrar la vieja divisa: ‘Defensores de las Leyes’, junto a la inmensa mayoría de los orientales. Hay que decirlo y decirlo ya: con nosotros no va. No va con el país. Que lo sepan”.

Treinta años no es nada

2012-07-05T00:00:00

