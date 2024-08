Pulitzer para “The Guardian” y “The Washington Post” por Snowden

Pese a no tenerlo en sus manos ni haber estado presente en la ceremonia de premiación en la Universidad de Columbia de Nueva York, el ex analista de la CIA, Edward Snowden , puede sentirse el ganador del premio Pulitzer de 2013.

Los periodistas Glenn Greenwald —quien ya no trabaja en “The Guardian”—y Ewen Mac Askill fueron quienes trabajaron con los documentos que permitieron conocer el control de las comunicaciones de millones de ciudadanos, empresas y de diferentes gobiernos a nivel mundial que hizo la NSA.

Por su parte, el instituto destacó que en el caso de “The Washington Post” su labor “ayudó a los ciudadanos a entender cómo las revelaciones encajan en el marco de la seguridad nacional”.

El jurado estuvo integrado por Mike Connelly, editor de “The Buffalo News”; Traci Bauer, vicepresidente de “Democrat and Chronicle”; Philip Bennett, profesor y director del instituto Eugene C. Patterson; Richard Berke, director ejecutivo de “Político”; Stephen Buckley, decano de la facultad The Poynter Institute; Sherrie Marshall, vicepresidente y director ejecutivo de “The Telegraph” y Susan Snyder, reportero de “The Philadelphia Inquirer”.

La revista norteamericana “Newsday” fue finalista por la presentación de “informes detallados y el uso de herramientas digitales pera exponer tiroteos, palizas y otras conductas indebidas escondidas por algunos agentes de la policía de Long Island, lo que llevó a la formación de un gran jurado y una revisión oficial de la rendición de cuentas de la Policía”.

Otros premios.

Los periodistas Jason Szep y Andrew R. C. Marshall, de la agencia de noticias Reuters obtuvieron el Pulitzer a la mejor información internacional por la persecución de los rohingyas —minoría musulmana— en Birmania.

El diario norteamericano “The New York Times” también se sumó a la lista de ganadores en el rubro fotoperiodismo gracias a los retratos de Tyler Hicks y Josh Haner.

Por su parte, el periódico “The Boston Globe” se llevó el Pulitzer en la categoría de noticias de última hora por la cobertura que realizó de los atentados ocurridos en la maratón de Boston.

El 16 abril de 2013 los hermanos Tsarnaev —uno muerto y el otro enfrentando un proceso judicial— colocaron dos bombas escondidas en mochilas en las cercanías de la meta de la carrera. Tres personas murieron como consecuencia de las explosiones y otras 260 resultaron heridas.

El jurado seleccionó al diario de Boston por su “exhaustivo” informe y “empatía” con la tragedia, hecho que el presidente de Estados Unidos Barack Obama hizo en el momento de los atentados felicitando al medio por su labor.

Por último, la organización sin fines de lucro Center Public Integrity obtuvo un Pulitzer por hacer públicos los mecanismos de un grupo de médicos y abogados para negarle la asistencia sanitaria a mineros con enfermedades pulmonares.

Periodismo

