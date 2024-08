Un voto al medioambiente

En ese sentido, son las nuevas generaciones quienes están liderando el cambio. Un ejemplo es Greta Thunberg, una activista sueca de 16 años que desde hace un año protesta todo los viernes ante el Parlamento de su país. O Alexandria Ocasio Cortez, que a los 29 años se convirtió en la diputada más joven de Estados Unidos, y propuso la disruptiva idea de un Green New Deal. El conjunto de propuestas, que toma el nombre del New Deal de Franklin D. Roosevelt posterior a la crisis del 29, busca combinar el tema del cambio climático con la economía, proponiendo generar nuevos puestos de trabajo a través de nuevas industrias sustentables como fuentes de energías alternativas. Es que los jóvenes entienden que de lo que se haga hoy, depende el futuro del planeta.

“Tiene que aparecer el problema para que vos seas noticia”, dijo el año pasado a galería César Vega, líder del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), el único partido que ha puesto al medioambiente como prioridad. La instalación de plantas de celulosa en el país (y las idas y vueltas de si contaminan o no), la aparición de las cianobacterias en el Río de la Plata (que retornan cada tanto y ponen en jaque el Uruguay Natural), la contaminación de la cuenca del Santa Lucía o el proyecto de megaminería a cielo abierto de Aratirí, que terminó por naufragar, son algunas de las noticias que han puesto el tema en la agenda local.

Qué proponen los precandidatos sobre medioambiente

Daniel Martínez – Frente Amplio

“Tenemos que acostumbrarnos a la idea de que el cuidado de los ecosistemas es una responsabilidad insoslayable que recae sobre todos. No podemos seguir pensando que existe una inevitable contradicción entre el impacto de la actividad humana para generar riqueza y el medioambiente. Por el contrario, tenemos que encontrar procesos productivos que, desde su diseño, coloquen la protección del medioambiente como un principio fundamental”, dijo Martínez en la conferencia Impulso al Desarrollo.

Carolina Cosse – Frente Amplio

El programa de Carolina Cosse se centra en tres ejes conceptuales: seguridad, oportunidades y futuro, en los que busca concretar una “segunda generación de cambios” —siendo la primera generación los cambios hechos en los gobiernos del Frente Amplio—. El medioambiente forma parte de ese futuro. En entrevista con galería, la exministra de Industria dijo que hay “una gran oportunidad para plantear disrupciones” en esa área si se utilizan la tecnología y la ciencia. “Por ejemplo, tenemos un problema con el vertido de agroquímicos en las riberas, hay normativas y multas, pero no hay inspectores. Eso no debería ser un obstáculo, porque hay servicios satelitales y si a eso le agregamos algún software nacional podés ver en dos minutos quién está contaminando y quién no. Ahí también generás puestos de trabajo. Tener un proyecto de monitoreo nacional digital también sería un elemento fuerte para la producción', explicó.

Además, la precandidata propone impulsar el transporte eléctrico, el estudio de alternativas al plástico (a través del trabajo del Centro Tecnológico del Plástico) y el desarrollo de la agroecología.

Luis Lacalle Pou – Partido Nacional

Luis Lacalle Pou cree que cada gobernante debe plantearse “cuánto vale para él el medioambiente, cuánto está dispuesto a pagar por ello”. Se refiere al costo económico y político de un tema que, en su opinión, aún “no trae votos”. “La generación de nuestros padres tenía la excusa de que ‘no sabía el impacto que podía tener’ determinada industria; nosotros sabemos exactamente qué es lo que daña y lo que no sea sanable hay que prohibirlo”, aseguró.

En cuanto a medidas concretas, Lacalle Pou propone la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, unificando las diferentes áreas relacionadas que hoy se encuentran en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, oficinas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Gabinete Nacional Ambiental, la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático que funciona en Presidencia, además de los oficinas relacionadas con estos temas en los gobiernos departamentales. Esta nueva institucionalidad permitiría “jerarquizar el tema ambiental en la agenda pública” y “asegurar un funcionamiento más ordenado y profesional”. También propone crear una fiscalía especializada en medioambiente, para consagrar los delitos ambientales.

Por otro lado, el precandidato nacionalista señala que es necesario replantear la forma en la que hoy se organizan las ciudades, lo que implica “el modelo urbano, las relaciones de vecindad, el uso de espacios verdes, la gestión del tránsito, la generalización de prácticas de clasificación y reciclado, y la reorganización del transporte, los comercios y los servicios”. En ese sentido, el senador adelantó que en los próximos días anunciaría una propuesta para instalar un nuevo medio de transporte eléctrico que se sustentaría a través de energías renovables.

Jorge Larrañaga – Partido Nacional

“Siempre estuve cercano al medioambiente porque he visto la contaminación creciente de los cursos de agua, conozco exactamente las consecuencias”, explica Jorge Larrañaga, que califica el tema como una “cuestión impostergable”.

En 2015 propuso la creación de la figura del Defensor del Medio Ambiente, similar a la del Comisionado Parlamentario Penitenciario y en 2017 la de una Agencia de Monitoreo Ambiental. El conjunto de medidas se completaría con la creación de un juzgado especializado en crímenes ambientales. Su abordaje responde “a la necesidad de prevenir, monitorear y en su caso sancionar los comportamientos y actividades vinculados con el medioambiente”.

Juan Sartori – Partido Nacional

“Los ecosistemas constituyen la base de la riqueza de las naciones y es responsabilidad del Estado y los ciudadanos asegurar la sustentabilidad”, reza el programa de Juan Sartori. Sus propuestas se centran en descongestionar el tránsito para optimizar las emisiones de dióxido de carbono y en impulsar el tren como medio de transporte.

Julio María Sanguinetti – Partido Colorado

“El desafío de cuidar el medioambiente crece a medida que se avanza con la industrialización. Es un tema que fue cambiando cuando fueron cambiando las realidades. Por ejemplo, el turismo se masificó y eso nos lleva a pensar cómo podemos preservar el ecosistema. Uruguay va a continuar siendo un país agrícola y turístico, por eso hay que implementar buenas prácticas”, aseguró el expresidente. En su opinión, “en 10 años el principal cambio va a ser en materia energética, con un crecimiento de la energía solar”.

Ernesto Talvi – Partido Colorado

“El proyecto Ciudadanos trata de construir un pequeño país modelo y también tenemos que ser modelo en temas ambientales”, explica Ernesto Talvi. Para su agrupación es fundamental avanzar en la remodelación del sistema de transporte para impulsar automóviles y ómnibus eléctricos, así como también promover “los sistemas de pastoreo que son capaces de capturar carbono” al igual que la rotación de pasturas.

Pablo Mieres – Partido Independiente

“Siempre me pareció un tema importante”, asegura Pablo Mieres y agrega: “Cuando yo hacía política en la década de los 80, en Europa estaban los partidos verdes y luego esa demanda ecológica se incorporó a los partidos. Para mí es un planteo central y tiene que ver con el modelo de desarrollo: el crecimiento económico tiene un límite, que es la sustentabilidad ambiental. En ese sentido, estuvimos sometidos a prueba con la primera planta de celulosa”.

Mieres coincide con Lacalle Pou en que es necesario crear un Ministerio de Medio Ambiente para centralizar políticas y esfuerzos, por ejemplo, en la recolección de residuos. “Las intendencias tienen autonomía y estamos en situaciones muy diversas. En algunos departamentos hay buenas prácticas de clasificación y en otros, como Montevideo, se avanzó un poco pero quedó en la nada”, explica. n

2019-06-13T00:00:00

