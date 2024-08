Wilson Ferreira renunció a su candidatura y agitó aún más las aguas del Partido Nacional

El domingo 19 de agosto tuvo lugar en el Club Trouville una de las más encendidas y discutidas Convenciones del Partido Nacional, en la que fue rechazada la renuncia de Wilson con los votos en contra de Cristina Maeso y Emeterio Balparda, del grupo de Alberto Gallinal. En medio de los cánticos de las barras “Alerta, alerta, alerta a los de arriba, queremos a Wilson pero no la alternativa” y “Olelé olalá, si sacan a Ferreira no militamos más”, y de un desorden que contagió hasta al propio presidente García Costa, trataron de hacerse escuchar algunos convencionales. “Wilson y Carlos Julio ya no se pertenecen, de aquí en adelante mandamos nosotros”, dijo el dirigente de Treinta y Tres Wilson Elso Goñi. Diego Terra Carve expresó: “Al ir a las elecciones aceptaremos el Pacto del Club Naval. ¡Quién nos va a creer ahora cuando durante dos años hemos estado diciendo lo contrario?”. A las 16 horas irrumpió el ex presidente del gobierno español Adolfo Suárez, que con su presencia impuso una pausa en el caos y la gritería desordenada en que se había convertido la Convención. “Estoy en el Uruguay con el fin de defender en mi condición de abogado una causa fundamentalmente justa, he venido a unirme como humilde colaborador a ese equipo de brillantes juristas que dirige el doctor Rodolfo Canabal” -expresó. Una hora después, Suárez se retiró en medio de una larga ovación.