Constanza Moreira: Muñoz solo “se fue de mambo”; “injustificable” como ministro es Fernández Huidobro

“Yo no estoy dispuesta a sacar a un ministro porque en un artículo con Búsqueda se fue de mambo y habló de más. Si la prensa me obliga a sacar a un ministro yo me muero”, dijo la senadora oficialista Constanza Moreira en relación a la ministra de Educación, María Julia Muñoz, quien en una entrevista con el semanario descalificó a sus ex colaboradores ministeriales: el subsecretario Fernando Filgueira y el director de Educación, Juan Pedro Mir.