Aquel manto sagrado ya no protege a nadie. La “izquierda” enterró su “santidad” y, con ella, su supuesta superioridad ética. Ahí está Lula confesando su culpa al aceptar un Ministerio que Dilma le tiró como salvavidas para eludir a la Justicia y evitar la cárcel. “Chau, querida”, le responde Lula a Dilma en una conversación telefónica bochornosa difundida esta semana, en la que la presidenta le anuncia que le envía un documento en el que lo nombra nada menos que como ministro de gobierno, para que lo use “solo en caso de necesidad”. (¿Qué no hubiera dicho la “izquierda” si en 1992 Collor de Mello, en vez de renunciar, se hubiera hecho proteger por algún tipo de inmunidad para no ir preso?). Ahí está la banda de los Kirchner concurriendo a los tribunales un día tras otro, ahora que los jueces se animan. Ahí está lo que queda del chavismo, aferrándose al poder solo para seguir robando lo que quede disponible y, sobre todo, para impedir que un día jueces independientes en Venezuela los pongan tras las rejas. Y ahí está el Plenario del Frente Amplio, dominado por el mujiquismo, el comunismo y el socialismo radical, respaldando a los “ladrones amigos” —a sabiendas de que son ladrones— y aplaudiendo las mentiras del vicepresidente de la República porque, a fin de cuentas, es un “compañero”. Y, ya se sabe, si es “compañero” y “amigo”, puede robar y mentir.