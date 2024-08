A Antel “le falta avanzar mucho” en LTE y fibra óptica, pues Uruguay aún tiene “una serie de agujeros negros” en la comunicación

—¿Encontró a Antel mejor o peor de lo que esperaba?

—Encontré una muy buena receptividad. Desde que llegué pude acceder a la información que quise sin ningún impedimento, al contrario. Antes de la entrevista estuve aquí reunido con el presidente (Andrés Tolosa) y el vicepresidente (Daniel Fuentes), con quienes tenemos muy buena relación personal y nos reunimos asiduamente más allá de la sesión formal del Directorio los jueves. Superamos un momento de tensión que fue la discusión sobre el Antel Arena, que estresó el funcionamiento del organismo durante esos días, pues para muchos gerentes y algunos directores es un proyecto emblemático de Antel.

—Para usted la obra no es una prioridad. ¿Cuáles son los objetivos principales del período?

—Hay uno inmediato, que es la puesta en funcionamiento del Data Center de Pando, una obra que va a estar terminada a fin de año. Otro es la construcción del cable submarino que nos conectará directamente con Estados Unidos. Hoy dependemos de Argentina y tenemos que hacer un arrendamiento de capacidad incluso con empresas competidoras y gastar grandes sumas. El cable nos independiza y nos ahorra. Es hasta un tema de soberanía nacional. Otro objetivo es el desarrollo de la tecnologia LTE. Antel hizo un esfuerzo muy grande y va a cumplir 500.000 servicios de LTE, pero si lo ves en el mapa evidentemente quedan cientos de miles de uruguayos que no tienen la posibilidad de usar esa banda ancha móvil. Falta todavía desarrollar mucho para que el LTE esté a diposición de esos uruguayos.

—¿Podrá estarlo al fin de este quinquenio?

—Se está desarrollando y vamos a seguir desarrollándolo. Vamos a plantear generar un equipo de trabajo que reciba y encare soluciones prácticas para este tipo de problemas. Ahora, no sería razonable seguir vendiendo dispositivos que tengan capacidad para LTE si al mismo tiempo no brindás la posibilidad de que se acceda a eso. Hoy se pueden comprar un aparato muy bonito pero no van a acceder a una señal de esa característica. Que puedan acceder sería una solución para decenas de pedidos que están llegando de todo el país. Hay una serie de agujeros negros donde la comunicación se hace muy difícil. Antel debe avanzar en LTE. No llegó al techo, al contrario, estamos lejos del techo. Tiene que instalar la estructura adecuada para brindar el servicio en la mayor parte del país.

—¿Cuál es la situación de la fibra óptica?

—Es para mí una cuarta prioridad. En fibra óptica se hizo una gran inversión y no hay nada mejor en este momento que la fibra óptica para banda ancha. Es caro pero va a ser cada vez más necesario. Pero ahí entramos otra vez a mirar el mapa y tenemos todavía más zonas del país que no son atendidas por este tipo de fibra. Estamos en las capitales y en algunas de las ciudades principales del interior que no son capitales, pero obviamente falta mucho. Por ejemplo, en la Costa de Oro, y después ni hablar del interior del país.

—¿Cómo se puede lograr avanzar en LTE y fibra cuando la inversión del ente se reducirá?

—Va a haber un promedio total de unos U$S 150 millones por año para inversión. En LTE, con el grupo de trabajo que vamos a plantear, se van a poder encontrar combinaciones técnicas que permitan banda ancha móvil en localidades donde no hay. En fibra óptica entiendo que se ha hecho una inversión muy fuerte, pero no se puede decir “ya está, basta”, como he escuchado decir por alguna autoridad. Lo que va a tener que hacer Antel es ir enlenteciendo el desarrollo. La traducción de eso es que les vamos a tener que decir a más de un millón de uruguayos que esperen un tiempo porque no van a tener fibra óptica. Y a mi éticamente me cuesta decirle, porque ese uruguayo mantiene a Antel tanto como los uruguayos que tienen fibra.

—La publicidad también se reducirá. ¿Cuál es el plan en ese rubro?

—Durante el año que viene vamos a tener la mitad del dinero que dispuso Antel durante el año 2014. Todavía no está definido el monto concreto, pero vamos a estar en el entorno de los U$S 10 millones. Entonces estamos planeando realizar una programación desde ahora de cómo, dónde y qué vamos a gastar. Conozco bastante el terreno publicitario y creo que con bastante menos plata que la que se tuvo se puede hacer la misma campaña que se hizo. Tenemos la campaña publicitaria mediática, que hay que analizarla, y después la otra campaña, que puede ser o no efectiva, hay que medirla, que es la de marketing, que abarca al fútbol entre otras cosas. Ahí creo que hay que afinar el lápiz.

—¿Antel abandonará el patrocinio en las camisetas de los clubes?

—Los contratos están vigentes hasta mediados del año que viene. En ese momento vamos a discutir con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), con la Organización del Fútbol del Interior (OFI) y con los cuadros grandes. Vamos a discutir y ver si podemos seguir estando allí, pero lo vamos a charlar con ellos. En el básquetbol también.

—En su asunción dijo que llega para “aportar desde la propuesta”. ¿Qué propondrá?

—Trabajaría la imagen. Creo que hechos como el Antel Arena no le hacen bien a la imagen institucional de Antel, que es importante no solo a nivel nacional sino internacional. El manejo público de la imagen de esta empresa es sustantivo, porque es una empresa en competencia. Hay que ser cuidadoso. Hoy el rubro principal, que es lo móvil, está en competencia con dos de las multinacionales más grandes del mundo. Espero que el recorte de publicidad no dañe en el ranking a la empresa a fin de año y que este ruido que ha habido en torno al Antel Arena no termine dañando a la empresa en general. Antel es una marca que hay que cuidar.

—¿Cómo se cuida?

—Dando una imagen de una empresa que toma decisiones y no de una empresa que le toman las decisiones desde afuera. Creo que todas las empresas estatales tienen que manejar ciertos lineamientos generales, pero cada empresa tiene su especificidad. Entonces no es buena cosa que se convierta en una rutina que los directores de las empresas estatales deban subir la escalera de algún ministerio como Moisés subiendo al Monte Sinaí para recibir los diez mandamientos y bajar las escaleras con la condición de cumplirlos. Las decisiones técnicas se toman dentro de la empresa. Que haya una discusión sí, una conciliación entre lo que requiere el país y lo que la empresa puede. Ahora, irnos al extremo de que haya un superpoder que maneje las empresas públicas es entrar en el reino del disparate. Porque no hay conocimiento para estar diciendo “paramos la fibra ópitca”, como dijo una alta autoridad de un ministerio.

—¿Trabajar la imagen también supone un cambio en la comunicación?

—Antel puede comunicar mejor las cosas que está haciendo. Hay una actividad cotidiana y hay un desarrollo de proyectos de gran envergadura que de pronto la población no los conoce. El famoso balance de Antel que no aparecía, no termina de aprobarse hasta fin de año porque debe pasar por varias instancias. Por tanto estaba pero no se publicaba. Yo propuse publicarlo en la web y estuvieron de acuerdo. Eso es un ejemplo de cómo ir planteando cosas que se descomprimen. Creo que Antel necesita una vocería más activa, no tan estruendosa, y estamos trabajando en eso.

—¿En la gestión de Carolina Cosse no fue así?

—La comunicación en el período de Cosse fue unipersonal. Ella era Antel, la cara visible de Antel. Hoy estamos buscando una comunicación institucional de otra naturaleza. Colectiva, empresarial, no una vocería unipersonal.

—¿Aún influye la figura de Cosse en Antel?

—Ella tuvo una presencia muy fuerte, pero la empresa tiene una vida propia. Yo lo aprendí más de chiquilín: había una costumbre romana que a todo general victorioso cuando hacía su ingreso triunfal a Roma iba un ciervo atrás que le decía “solo eres un mortal”. Como diciéndole “ojo, que esto dura un tiempito y se acaba”. Siempre cuando accedés a un cargo creés que lo tuyo va a ser una gestión recordada por siempre. Pero sos un inquilino que dura un tiempo. La empresa sigue.

—Desde fuera se vincula al presidente Tolosa con José Mujica y al vicepresidente Fuentes con Danilo Astori. ¿Existen en la interna del Directorio diferencias políticas?

—Si existen, se disimulan mucho porque no lo noto. Los dos colegas de Directorio tienen 30 años en Antel, por lo que tienen la empresa como norte. Que tengan su camiseta política, seguramente la tengan, como yo también la tengo. Pero si se está manejando de esa forma, que puede ser, lo están haciendo de una forma muy civilizada, que no lleva a ningún tipo de roce por ahora.

