Abogada de líder narco de Lavalleja cuestiona informe de la Policía sobre condiciones en prisión de su defendido

“El jefe de Policía no debe estar muy informado. Estoy absolutamente segura de que él no vio la celda, si no, no puede decir eso”, afirmó Pintos. “Es cierto que a la celda le agregaron un inodoro individual, pero cuando Acuña se sentaba los pies le quedaban como a 60 cm del piso. Además, la supuesta cama autorregulable fue hecha con tablas de obra ya manchadas de portland y de material, ni siquiera llegaba a prender la luz, los pañales que usaba estaban en una bolsa desde días sin retirar y eran más pequeños que los de su tamaño”, se quejó.