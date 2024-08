Andrés Lima, el diputado y juez canónico que encontró en la política el “poder” para convertir en “hechos” su fe religiosa

Sus compañeros de bancada lo miraban raro. Era uno de los diputados nuevos. Hablaba poco y nada. Durante las sesiones parlamentarias permanecía en su asiento y no paraba de escribir a mano. “Andrés, mirá que las versiones taquigráficas después las mandan por mail”, le dijo uno de sus colegas pensando que el representante frenteamplista de Salto Andrés Lima estaba tomando apuntes. “Estoy respondiendo cartas”, contestó. Lo llamativo es que eran cientos, pero es una costumbre que el legislador mantiene desde que se inició en política en 1999, ya que entiende que la carta contestada a mano tiene “mucho más valor” que el “frío y seco correo electrónico”. El joven diputado aspira a llegar a la Intendencia de Salto en la próxima elección y para eso mantiene una forma de hacer política “como la de antes”, de a pie y muy personalizada.

Recorre casa por casa los vecindarios salteños, hace giras por el interior de su departamento y atiende a todos los que se acerquen a la sede de su agrupación para escuchar sus problemas e intentar resolverlos. Es abogado y su especialidad es el asesoramiento jurídico en casos de familia. Sin embargo, sus fuertes creencias religiosas le impiden atender ejecuciones de bienes por problemas de deudas o temas penales ya que, asegura, no le gusta ni se siente bien. La diversidad de temas que le plantean los ciudadanos muchas veces lo transforman en una especie de psicólogo para contener dramas familiares, y su fama trascendió la frontera de Salto: ahora su despacho en el Palacio Legislativo se convirtió en un consultorio y personas de otros departamentos viajan para reunirse con el “doctor diputado”.

Una señora llega para pedirle que ubique el féretro de su marido, que se perdió en el cementerio. Otras dos mujeres vienen con la intención de que les gestione una pensión alimenticia, porque están embarazadas y en ambos casos el padre “se borró”. Otro hombre espera con una carpeta desbordada de papeles; comenta que en el comercio donde trabajaba lo despidieron y no le quieren pagar lo que corresponde. Más lejos en la fila un joven de 15 años pretende que Lima patrocine su casamiento con su novia, también menor, porque ninguno tiene el consentimiento de sus padres. El diputado se sorprende “gratamente” porque ya es el segundo caso en menos de tres meses. Una de las últimas mujeres que espera quiere estudiar y no sabe qué, quiere conseguir trabajo pero se queja de que no tiene “suerte”. La lista de pedidos es larga e incluye reclamos por falta de luz en una cuadra, pozos en las calles y hasta perros perdidos.