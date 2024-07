Ante un escenario de “incertidumbre”, dirigentes de Unidad Nacional reclaman a Lacalle que vuelva a ser candidato en 2014

La decisión que el ex presidente Luis Alberto Lacalle comunicó en la última Convención del Partido Nacional , en 2011, de que no volverá a ser candidato en las elecciones de 2014, fue “meditada” por meses, según él mismo reconoció. Pese a ello, buena parte de la dirigencia más fiel a su liderazgo no se convence de que esta vez no será como en el pasado, en el que su renuncia había sido en aquellas “actuales circunstancias”.

Además, en el verano hubo una reunión organizada por el ex diputado y principal operador herrerista de Maldonado, Ambrosio Rodríguez. El ex legislador juntó a integrantes de su agrupación para transmitirle a Lacalle que su retorno como candidato es fundamental para el futuro de Unidad Nacional y del Partido Nacional.

Rodríguez fue —según una alta fuente nacionalista— uno de los operadores que Lacalle tuvo para su vuelta luego de que tras renunciar “en las actuales circunstancias” de junio del 2007 a ser candidato, decidiera volver a la campaña política meses después. “Quizás hay gente que no pierde las esperanzas de que vuelva a pasar eso”, señaló una de las fuentes consultadas por Búsqueda.

Sin embargo, en esas instancias el ex presidente reiteró que su posición es firme y que por lo tanto no volverá a encarar una candidatura, explicaron varias fuentes.

Las fuentes consultadas agregaron que también hubo reuniones sin el senador en las que se conversó sobre el tema, en la medida de que existe “preocupación” en la dirigencia respecto del futuro de Unidad Nacional sin Lacalle como protagonista.

De no volver a ser candidato, algunos dirigentes blancos evalúan como “hipótesis” la posibilidad de que Lacalle encabece una lista al Senado del sector, como forma de que se mantenga vigente para los votantes.

Escenario.

Desde que Lacalle renunciara a la presidencia del Directorio del Partido Nacional y a una eventual candidatura en 2014, el sector —creado por él en 2008 como un “paraguas” para respaldar su candidatura en las siguientes elecciones— inició un proceso para definir quién será el próximo candidato a la Presidencia que compita en 2014 por el sector.

Varios dirigentes de Unidad Nacional (y en particular herreristas) pretenden que al final de este año o como muy tarde al inicio de 2013 esa instancia quede saldada y que el candidato quede definido. Pero hasta ahora los aspirantes no “despegaron”, consideran varios dirigentes consultados por Búsqueda.

Otros, más cautos, entienden que su todavía “bajo” desempeño en las encuestas de opinión pública se debe a que es “muy prematuro” su posicionamiento. “Recién están calentando, vienen posicionándose bien. Lo que pasa es que una cosa es construir un liderazgo y otra una candidatura”, expresó una fuente al referirse a los diputados Ana Lía Piñeyrúa y José Carlos Cardoso y a los senadores Luis Alberto Heber y Francisco Gallinal, quienes ya declararon sus intenciones de ser precandidatos.

Aunque sin declararlo de forma pública, también el diputado Luis Lacalle Pou analiza la posibilidad de ser precandidato en caso de que ninguno de sus compañeros logre una mayor adhesión. El plan inicial del legislador es candidatearse en 2019 —luego de ser senador en el próximo período— pero podría llegar a adelantar el planteo si se mantiene el escenario, contaron a Búsqueda fuentes nacionalistas.

Duelo.

Según indicó a Búsqueda el diputado por Colonia Ricardo Planchón, en su departamento el interés de la dirigencia blanca por el retorno de Lacalle es “notorio”.

“Recorriendo el departamento —como en estos días que estuve en Carmelo, en Nueva Palmira, en Colonia Española— me pasó de encontrarme con muchos dirigentes y gente que me pide que vuelva Lacalle”, explicó.

A su juicio, eso se debe a que ninguno de los legisladores que aspiran a ser candidatos “llegan a la gente como para que tenga ganas de votar”.

“A mí lo que me está llegando es la opinión de la gente, que dicen que si no va Lacalle, el que sale segundo es (Pedro) Bordaberry”, agregó el legislador, quien adelantó que tendrá una charla en los próximos días con Lacalle para plantearle el tema.

Ese es uno de los análisis que realizan varios dirigentes de Unidad Nacional —y también de Alianza Nacional— quienes advierten que “el vacío” que genera Lacalle para un sector de la población que lo votó en el pasado, lo puede capitalizar el Partido Colorado y en particular Bordaberry. El temor de algunos blancos es que Vamos Uruguay termine por desplazar al Partido Nacional a un tercer puesto si no se consolida una figura fuerte capaz de captar a esos votantes, que tienen un perfil usualmente calificado como “de derecha”.

Una de las fuentes consultadas analizó el movimiento de dirigentes que reclaman el regreso de Lacalle como un “duelo” que no terminan de procesar aquellos que son más fieles a su figura. “Lo que la dirigencia no ha terminado de procesar es el duelo por el que Lacalle no está y además no entienden que el caudillo no va a ser candidato”, explicó.

Otras fuentes explicaron que la permanente exposición pública de Lacalle (al ser consultado por todos los temas como ex presidente) confunde a los dirigentes, que como lo siguen viendo en los medios de comunicación entienden que es posible su retorno.

Según explicó una de las fuentes, las llamadas y pedidos que continúa recibiendo Lacalle “no son en desmedro de los demás dirigentes” pero “a los otros los coloca en una situación muy compleja”.

Política

