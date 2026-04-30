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    Blancos intensifican salidas al interior para contrarrestar a El Frente Te Escucha

    El dirigente herrerista Luis Alberto Heber dijo que es “necesario” salir porque hay “una crisis de representación” y en el Frente Amplio “hay gente que no cree en las reglas democráticas”

    Luis Alberto Heber y Álvaro Delgado.

    Luis Alberto Heber y Álvaro Delgado.

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    Adhoc-Pablo Vignali
    Búsqueda | Federico Castillo
    Por Federico Castillo

    Quizás las estrategias y los objetivos varíen un poco, pero hay una intención común dentro del Partido Nacional de comenzar, a esta altura del período de gobierno liderado por Yamandú Orsi, una serie de recorridas por el interior del Uruguay. No es que sea un terreno especialmente descuidado por los blancos, pero hay una postura manifiesta de intensificar las salidas fuera de Montevideo. Para algunos dirigentes blancos se trata también de una forma de contrarrestar una gira que ya inició el Frente Amplio, emulando a la que hizo mientras era oposición en la administración anterior: El Frente Te Escucha.

    Por lo pronto, el Directorio del Partido Nacional, en un hecho que su presidente, Álvaro Delgado, ha insistido en remarcar como algo inédito, comenzó a sesionar en distintos departamentos fuera de la capital. El primer destino fue San José. Desde allí partieron declaraciones políticas sobre temas de coyuntura nacional, pero también se aprovecha la instancia para intercambiar con vecinos y actores locales para reforzar la presencia nacionalista en el territorio. Delgado dijo a Búsqueda que el lunes 4 de mayo se resolverá dónde será el próximo destino. La idea es poder hacer la segunda sesión a mediados de ese mes, señaló Delgado. Y además enfatizó en que se priorizarán los departamentos donde el Partido Nacional no está al frente del gobierno. “Vamos a hacer recorridas con toda la estructura partidaria para escuchar propuestas y planteos con todas las organizaciones para después elevarlos a los legisladores de cada departamento y a las distintas comisiones”.

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    El directorio también está embarcado en la tarea de inaugurar sedes institucionales. El martes 28 abrieron una casa del Partido Nacional en Durazno. Delgado informó además que el próximo 21 de mayo habrá un evento en Paysandú en conmemoración del fallecimiento de Jorge Larrañaga.

    El Herrerismo de gira

    En tanto, los herreristas preparan su propia recorrida. En el último congreso de la lista 71, el exsenador Luis Alberto Heber evocó las giras denominadas “la otra campana” que llevó adelante el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera durante el primer gobierno frenteamplista. “¿Se acuerdan? Íbamos a todos los actos donde iba Tabaré Vázquez y después dábamos nuestra versión de los hechos”, recordó. Heber dijo que no está planteando hacer una “imitación” de eso, pero destacó que el partido está en “plena movilización” por el interior.

    “Yo creo que a esa gira, que es orgullosamente blanca porque estamos celebrando los 190 años del Partido Nacional, hay que ponerle ingredientes de actualidad, que me preocupan mucho, para dar nuestra versión”. Y dijo que se tiene que hacer en contraposición a la recorrida del Frente Amplio “con el Frente Te Escucha o con los nombretes que ellos usan permanentemente”.

    Heber señaló que es “necesario” salir “ahora” porque Uruguay atraviesa una “crisis de representación democrática”. “Hay mucha gente en el conglomerado del Frente Amplio que acepta las reglas democráticas, pero que no cree en las reglas democráticas de nuestro país”. Puso como ejemplos el Diálogo Social y los cambios previstos en la reforma jubilatoria y el sistema de ahorro con las AFAP (administradoras de fondos de ahorros previsionales). “Hoy están cuestionando pronunciamientos populares inequívocos que se hicieron cuando nosotros éramos gobierno. Hoy están cuestionando la voluntad popular. Dicen ‘bueno, los plebiscitos no están grabados en piedra’… ¡¿Cómo que no están grabados en piedra?! Entonces a santo de qué se consulta al pueblo para tomar una decisión. Lo que dice el pueblo es palabra santa”, protestó Heber.

    El Herrerismo entiende necesario “salir a explicar” que el gobierno pretende “cambiar las reglas de juego” en este asunto. “Hoy se está tratando de licuar la representación democrática de nuestro país”, alertó Heber.

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