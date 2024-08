Antel busca adquirir un rol protagónico en el desarrollo de “Internet de las cosas”, una tecnología que existía solo en la “ciencia ficción”

La estatal Antel, que compite en el ámbito local con Claro y Movistar, no es la excepción. El vicepresidente del ente, Daniel Fuentes, dijo a Búsqueda en 2015 que “la estrategia para sobrevivir a largo plazo es adaptarse a lo que pasa en el mundo y darse cuenta de las necesidades que se requieren, de lo nuevo, como sucede ahora con ‘Internet de las cosas’” (Nº 1.845).

Los dispositivos conectados, que van desde un automóvil a un calefón y que pueden ser manejados a distancia, generan información que viaja por las redes de Internet hacia un servidor. El servidor, a su vez, almacena y procesa los datos generados. “Hay que saber qué hacer con esa información y disponer ambientes que estén preparados para su posterior análisis, porque si tenemos la información almacenada y no la utilizamos, si no podemos hacer algo ágil con eso, no tiene mucho sentido. De eso viene también la capacidad analítica. Tenemos que ser capaces de correr algoritmos para los casos de usos que queremos”, explicó el especialista.