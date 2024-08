Antel comenzó a sustituir la red telefónica de cobre por la fibra óptica, una tecnología superior pero que genera “problemas”

“Cuando ocurre un corte con la red de cobre ya no la arreglamos, pasamos directamente a esa zona y a esos clientes a fibra (óptica)”, dijo Feola.

El ingeniero Juan Grompone, uno de los referentes en el sector de las telecomunicaciones en Uruguay, explicó a Búsqueda que “el tendido de fibra óptica vuelve obsoleto el cable de cobre” porque tiene “una capacidad de comunicaciones muchísimas veces superior” a la tecnología que tradicionalmente se usa para la telefonía fija.

“Para Internet se están usando megabits por segundo, y lo que usa el teléfono son unos pocos kilobits; es decir que el teléfono equivale a menos del 1% de la capacidad de la fibra óptica, de modo que si yo tuviera una fibra óptica en mi casa podría tener 100 líneas y no afectaría prácticamente para nada el uso de Internet, o sea que ni se notaría”, explicó el especialista.

Por ese motivo, los nuevos teléfonos fijos que instala Antel están conectados a través de la fibra óptica. Esta tecnología, además de tener más ancho de banda, posee otras ventajas, tales como mayor inmunidad al ruido y a las interferencias que pueden provocar la lluvia o las tormentas eléctricas. Según Antel, la tasa de reclamos de los clientes por problemas vinculados a la conexión cayó un 50% desde 2011.

La telefonía fija, si bien perdió terreno frente a los celulares y tiende a de-saparecer, sigue constituyendo un negocio de “alta rentabilidad” para las empresas porque utiliza una tecnología —la red de cobre— que ya está instalada, por lo que no insume grandes gastos (Búsqueda Nº 1.907).

De todas formas, pese a que el pasaje del cobre a la fibra óptica constituye un avance, también genera algunos problemas para Antel.

El ingeniero Omar Paganini, vicerrector de Gestión Económica y Desarrollo de la Universidad Católica, dijo a Búsqueda que el “problema” de la fibra óptica es la energía. Con la línea de cobre, la energía que permite a los dispositivos funcionar viene directamente de esa línea, algo que no sucede con la fibra óptica. “Si hay un apagón en tu casa, te quedás sin teléfono, y eso es considerado complicado desde el punto de vista de la seguridad”, señaló. “Lo único que perdés es eso, pero el resto funciona bien y podés llegar hasta la casa de la gente solo con la fibra óptica , y, a través de un aparato colocado en los hogares, dar telefonía y datos sin ningún problema”, agregó.

En otras partes del mundo, una de las soluciones que encontraron las autoridades al problema de los eventuales apagones es la de establecer como una obligación que los teléfonos fijos comercializados tengan una batería que garantice que el aparato siga funcionando aunque no haya energía eléctrica. En Uruguay, sin embargo, no hay una reglamentación al respecto.

Otro “problema” que se genera con el fin de las líneas de cobre es la pérdida patrimonial de las empresas, dijo Grompone: “Desde el punto de vista del capital es directamente dar perdida lo que era su principal activo por volverse obsoleto. Es como la máquina de escribir mecánica. No sirve para nada. Se extendió la línea de cobre muchísimo, pero llegó un momento en el que ya no se le podía seguir sacando jugo, puesto que no se podía seguir aumentando la velocidad. Entonces lo que sucede es que nadie más va a seguir extendiendo el cable de cobre. El costo de tendido es el de la fibra óptica, que permite otro nivel de servicio”.

Y es por ese motivo que la tendencia a escala mundial por parte de las empresas y las autoridades es a dejar de reponer la línea de cobre para situar las energías en el tendido de fibra óptica.

En otros países, sin embargo, el camino recorrido para avanzar en esta dirección fue ligeramente diferente al realizado por Antel. Las autoridades de Australia, por ejemplo, a través de un acuerdo con la empresa de telecomunicaciones Telstra, apuntaron al desarrollo de fibra óptica, pero optaron por no llevar esa tecnología a todos lo hogares. En cambio, desplegaron la fibra hasta gabinetes distribuidos en diferentes puntos del país y el último tramo de la red, que va hasta los hogares, fue realizado con la línea de cobre ya existente. De esa forma, aunque a costa de una velocidad menor, aprovecharon la infraestructura ya instalada y ahorraron dinero, ya que lo más costoso de la estrategia escogida por Antel es la conexión de la fibra directamente en los hogares.

En ocasiones, siguiendo la misma línea que en Australia, las autoridades o las empresas de otros países implementaron la G-Fast, una tecnología que permite aumentar el rendimiento del cable de cobre y llegar a una velocidad del entorno de los 1.000 megabyts, algo menos que la que alcanza la fibra óptica pero suficientemente buena para brindar servicios de Internet y telefonía fija.

