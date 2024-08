Conducta monopólica

Solicité el servicio y me confirmaron visita de los técnicos un mes después de realizado el pedido. ¡Un mes! Exclamé a la telefonista, quien gentilmente me explicó que se debía a la cuantiosa demanda. Qué cosa rara pensé, el último informe del INE basado en la encuesta continua de hogares, explica que la demanda por telefonía fija baja año tras año. No profundicé al respecto.

Un día antes de la supuesta conexión solicité que me indicaran un horario aproximado (en la mañana o en la tarde). Nuevamente, muy gentilmente la señorita me explicó que no se podía. A cualquier otra empresa no le hubiese tolerado semejante falta de seriedad, pero en este caso no tengo alternativa, si quiero un número de teléfono de línea fija, no tengo otro operador a quien recurrir porque la Ley no me lo permite.

El día de la supuesta conexión me lo pasé en mi hogar esperando a los benditos técnicos, que obviamente no se presentaron. Lo que es peor, ni llamaron para explicar el motivo de la falta.

Como si fuera poco, llamé por cuarta vez al número 123. Nuevamente me atendió una chica muy gentil quien me explicó que ella no tenía contacto con los técnicos, no los conocía y que no me podía indicar (por que no lo sabía) a quién yo debía recurrir para quejarme. En ese momento me di cuenta que ella no podía resolver nada, que no tenía ningún tipo de poder y que estaba contratada únicamente para tolerar reclamos de miles de cliente que como yo estamos descontentos con el servicio. Es más, no debe ser empleada de Antel y debe estar contratada por una empresa tercerizada cuya función es contratar gente, pagarle poco y que conteste el teléfono y dé la cara (o la oreja) ante los desastrosos niveles de servicios que ofrece dicha empresa.

El problema es que con este tipo de empresas, los usuarios no tenemos derechos, únicamente obligaciones. No tenemos dónde quejarnos y no tenemos una empresa sustituta a quien recurrir. Caso similar ocurre con UTE o con Ancap. Empresas que cada vez más distorsionan mercados eficientes, se involucran en negocios que no les incumben y peor realizan las tareas que la Ley les invoca. Han existido empresas públicas que se han sometido a la competencia, ejemplos como AFE y Pluna son algunos de ellos. Que el lector saque sus propias conclusiones.

Las empresas públicas se sienten eternas, como una especie de entelequia suprema que reina en la sociedad. Los que las sustentan son sus beneficiarios directos o indirectos: sus empleados, el ecosistema empresarial que las rodea (como la empresa “call center” mencionada en el caso de arriba) y el establishment político (de todos los partidos políticos y todas las ideologías) a quien le brinda una suerte de poder que, con suerte, cada cinco años se renueva. Obviamente que para ser un director de una empresa pública basta solo con ser mayor de edad, de esta forma cualquier individuo puede postular para tal fin.

Por último querría comentar que el subdesarrollo de una nación se explica por su gente y las acciones que esta emprende en la sociedad. Ya en el siglo XVIII Adam Smith postulaba “por medio de un monopolio perpetuo, todos los demás súbditos del Estado son gravados absurdamente de dos maneras distintas; primero, por el alto precio de los bienes…; en segundo lugar, por su exclusión total de una rama de los negocios, a la cual muchos de ellos podrían encontrar conveniente y provechoso dedicarse… Ello es simplemente para permitir soportar la negligencia, despilfarro y malversación de sus propios empleados”.

Mayid Sáder Neffa

Cartas al director

2012-12-20T00:00:00

2012-12-20T00:00:00