Las negociaciones en el Mercosur las cuotas de acceso al mercado europeo están trabadas

Cuando faltan dos semanas para que el acuerdo Mercosur-UE (Unión Europea) entre en vigencia de manera provisoria , las negociaciones entre los socios del bloque sudamericano por el reparto de las cuotas de acceso al mercado europeo están estancadas.

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En el gobierno uruguayo todavía son optimistas acerca de la posibilidad de acordar a tiempo, pero reconocen que el objetivo es difícil de alcanzar porque es una negociación “compleja” que involucra varios interlocutores y cuotas sobre diversos productos, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo. Añadieron que se sigue trabajando con el objetivo del 1º de mayo, definido por la UE como fecha de entrada en vigencia provisional, para que “puedan aprovecharse” los beneficios del acuerdo “de la mejor manera”.

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Los dos bloques acordaron la concesión de acceso a sus mercados a través de cuotas para sus productos más sensibles, como carnes, arroz, azúcar, etanol, miel y lácteos.

En caso de que el Mercosur no llegue a tiempo, la UE no reparte las cuotas, sino que se van asignando espacios a medida que llegan los productos exportados.

Las negociaciones están trancadas en temas clave como la carne bovina. Los socios del Mercosur deben negociar cómo reparten la cuota de 99.000 toneladas de ese producto que pagarán un arancel de 7,5%, menos de la mitad que la actual. Esa cuota comenzará con 9.075 toneladas una vez que entre en vigor y aumentará cada año hasta cubrir el total al final de un lustro.

La carne no es el único producto en discusión. De hecho, no todos son de interés para los cuatro socios del Mercosur, por lo que eso ambienta negociaciones cruzadas: ceder en un producto para ganar en otro. En enero, la vicecanciller Valeria Csukasi dijo a Búsqueda que Uruguay tenía como prioridad en su negociación obtener buenas posiciones en cuotas de “carne bovina, en arroz y en miel, sobre todo”, y también en lácteos.

De acuerdo con fuentes políticas y diplomáticas, Brasil mantiene la posición más dura en la conversación, mientras Argentina y Uruguay plantean salidas diversas. Paraguay, por su parte, ha presentado propuestas que buscan darle más espacio en el reparto de lo que sus antecedentes comerciales marcarían, lo que en parte responde al crecimiento reciente de su economía.

Incertidumbre

El analista Ignacio Bartesaghi escribió el miércoles en X que la falta de acuerdo por las cuotas expone los “problemas de cohesión” que persisten en el Mercosur. “Sin duda es una mala señal, además de que sin esa distribución se genera incertidumbre para los operadores en el acceso al mercado europeo en varios productos”, añadió.

Consultado por Búsqueda, el director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica señaló que la puesta en marcha del tratado es una buena noticia y tendrá muchos beneficios más allá de los previstos en las cuotas. De hecho, una parte de la carne bovina que se exporta a Europa en el marco de la cuota Hilton ingresará de inmediato con arancel cero.

Otros problemas entre socios

Mientras se sustancian esas negociaciones, algunos socios del Mercosur tienen otros asuntos conflictivos pendientes.

El caso de presunto dumping de exportadores de leche en polvo de Uruguay y Argentina, denunciado por la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil, está entrando en sus etapas finales. En los últimos días el Departamento de Defensa Comercial brasileño circuló entre los involucrados una “nota técnica” que dejó preocupados a los ejecutivos uruguayos.

El gerente general de Conaprole, Gabriel Valdés, declaró a Búsqueda que está sorprendido por lo “irregular e ilegítimo de todo el proceso de investigación” antidumping de Brasil, que “ha violado” normas de la Organización Mundial de Comercio. Consideró que la cooperativa láctea quedó “atada en un tema que es técnico, que se transformó en un tema político” en el actual año electoral en ese país.

Eventuales medidas antidumping podrían tener un “impacto importante” para las exportaciones de Conaprole, dijo. Agregó que la definición del caso llegaría a mediados de junio, “en un momento complejo”, cuando los países del Mercosur tienen que empezar a instrumentar el acuerdo con la Unión Europea: “Me tengo que sentar con Brasil, que quiere aplicar medidas antidumping, a acordar cuotas y cómo va a funcionar la relación” en el marco del acuerdo.