Críticas de Almagro a Venezuela abrieron un flanco inesperado para el gobierno uruguayo

De cara a las elecciones del 6 de diciembre en las que se renovarán los 167 escaños de la Asamblea Nacional, las encuestas dan mejor posicionada a la oposición que al chavismo , por primera vez en 16 años. Maduro dijo semanas atrás, que si el oficialismo es derrotado en las urnas, la “revolución pasaría a una nueva etapa” en la que gobernaría “con el pueblo, siempre con el pueblo y en unión cívico militar”.

Interrogado el miércoles 11 por periodistas, el canciller Rodolfo Nin Novoa respondió que no hará comentarios sobre la carta de Almagro hasta que hable con sus colegas de la Unasur.

La postura de Almagro también tomó por sorpresa al oficialismo en el Senado y cayó como anillo al dedo a legisladores de la oposición cuando el martes 10 reclamaban que Uruguay se pronunciara sobre la “gravísima situación política que vive” Venezuela .

Dentro del Frente Amplio hubo reacciones disímiles.

En una rueda de prensa ayer miércoles 11, Danilo Astori, ministro de Economía y líder del Frente Líber Seregni, juzgó la carta de Almagro como “magnífica” y “muy equilibrada en defensa de los intereses de los ciudadanos de Venezuela”.

El Comité Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular (MPP) se reunirá hoy jueves 12 para resolver si emite o no una declaración respecto a la carta de Almagro, que en las elecciones de 2014 fue electo senador por ese sector, informaron integrantes del mismo.

Su principal referente, el ex presidente y actual senador José Mujica , dijo a Búsqueda que prefiere no opinar porque desconoce el contenido de la carta y no fue consultado al respecto. “Y no me consultaron porque no tienen por qué consultarme”, agregó.

No obstante, en una conferencia de prensa ayer miércoles 11 en Bogotá, dijo: “Hay una vieja ley. Cada pueblo tiene que arreglar sus problemas. Los pueblos se tienen que autodeterminar. Cuando nos metemos de afuera, lo único que hacemos es agravar los problemas”.

El senador Ernesto Agazzi, también del MPP, declaró ayer en el informativo de Canal 10, que la OEA “no puede emitir opiniones en base a lo que le han informado” y que la carta de su secretario general no es “equilibrada”.

El Secretariado Ejecutivo del Partido por la Victoria del Pueblo tomó distancia de las críticas de Almagro y aseguró en una declaración que las 19 instancias anteriores “avalan al sistema electoral venezolano y su transparencia”.

A todo esto, el martes 10 el gobierno de Maduro cumplió con el depósito de U$S 50 millones en la filial local del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela para conformar un fideicomiso que servirá de garantía de pago para exportaciones uruguayas a ese país. La operación, acordada a nivel de los mandatarios, estaba demorada y era un motivo de preocupación; sobre todo para empresarios del rubro lácteo. (Más información en notas internas)

