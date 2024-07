Siguiendo las órdenes de Maduro, Abdala pronunció un breve discurso cuyo nivel de alcahuetismo y sumisión al dictador fue, sin exagerar, verdaderamente abyecto. El “representante de los trabajadores” (que no trabaja) se arrogó, increíblemente, la condición de portavoz del pueblo uruguayo. Textualmente, dijo Abdala: “En Uruguay, en nuestra patria de Artigas, el movimiento obrero y el pueblo es solidario, cariñoso y amigo de la revolución bolivariana. No hay ninguna vacilación en ese sentido”. Maduro debería cuidarse de sus amigos mentirosos, como el “compañero” Abdala. Luego, declaró en El Espectador que en Venezuela no había existido la semana anterior un golpe de Estado sino “un desacato” de la Asamblea Nacional y “un litigio entre los poderes que fue arbitrado”. Es decir, exactamente lo contrario a lo que ocurrió. Pero como a Abdala no le causa vergüenza mentir, añadió que “los medios masivos de comunicación dan la idea de que Venezuela está en llamas y eso no tiene nada que ver con la realidad”.