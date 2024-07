EEUU, Brasil y Canadá ven con “buenos ojos” la candidatura de Almagro a la OEA

Una fuente diplomática dijo a Búsqueda que “Washington no ha tomado una resolución sobre el tema, pero ve con buenos ojos la postulación de Almagro”.

Consultada al respecto, la embajadora de EEUU en Uruguay, Julissa Reynoso, se limitó a señalar que tiene una “excelente” relación con Almagro y que ha “trabajado en forma muy efectiva con él”.

Hasta ahora, los candidatos para suceder al chileno José Miguel Insulza al frente de la OEA son, además de Almagro, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Diego García Sayán, y el ex vicepresidente y ex ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Eduardo Stein.

2014-08-28T00:00:00

