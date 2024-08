El Estado debe “regular” a las instituciones religiosas, porque algunas “abusan” de los pobres con promesas de “no sufrir más”, opina Sturla

La agenda de Sturla marcaba en la página del jueves 5 una cena a las 19.30 en el restorán Rara Avis, organizada por ADM en el marco de su ciclo “Hablemos en confianza”. El arzobispo preparó una presentación gráfica sencilla para acompañar una oratoria que apenas superó los 10 minutos. En su intervención advirtió que a las autoridades de la Iglesia Católica les preocupan los “problemas de comunicación” con la sociedad, lo que lleva, entre otras cosas, a que cada vez menos gente asista a misa.

Después de dos preguntas del moderador de la charla, el periodista Jaime Clara, llegó el turno del planteo de los comensales. “Hoy vemos la proliferación de otras iglesias que hacen ostentación, que hacen una inversión muy fuerte en edificios, que tal vez hayan sabido llegar de otra forma a los fieles”, dijo uno, y luego se deshizo en disculpas por ser “tan directo” en su consulta.

Sturla reconoció que en Uruguay hay iglesias que antes no estaban presentes, en particular las “evangélicas de tipo pentecostal”. Muchas de esas instituciones, dijo, “han hecho una contribución enorme porque han estado en lugares donde la Iglesia Católica no lo ha estado”. Pero casi en seguida agregó : “También, la religión, como toda actividad humana, se presta para muchas cosas. Sin nombrar, y con respeto también al conjunto y por las personas, algunas pseudoiglesias parecería que tuvieran un fin de recaudación. Y al mismo tiempo puede haber una cierta manipulación de la gente. Es algo que puede existir a nivel político, a nivel sindical, a nivel religioso”.

“La Iglesia Católica puede haber tenido problemas en ese sentido, no es que acá decimos que nosotros somos los buenos y los demás los malos—continuó el arzobispo de Montevideo—. Pero sí en algunos casos, que han quedado evidentes hasta en programas televisivos, hay una manipulación, hay una especie de recaudación con una figura de iglesia que no parece que responda a una realidad más cierta de esas asociaciones. Es algo que nos tiene que preocupar como sociedad, ¿verdad? Porque también hay un abuso sobre la gente más sencilla con un programa muy simple como ‘no sufrir más’ o como ‘el milagro está en la puerta’”.

Ante esta opinión, Clara le preguntó cuáles son los riesgos de que se apliquen controles sobre el sector, en particular cuando en la Constitución uruguaya se ampara la libertad de culto. Sturla reconoció que el tema es “complejísimo” y que es necesario ir con cuidado. Agregó que, producto del “laicismo” que domina en Uruguay, el Estado carece de una “Secretaría de Cultos” donde las iglesias encuentren “un interlocutor”, como existe en otros países. “Estas cosas tienen sus pro y sus contras. Pero en la mayoría de los países ateos por definición, como han sido los antiguos países de la Unión Soviética, había oficinas de asuntos religiosos”, explicó. “De hecho, en Uruguay antes de la reforma constitucional del 17, cuando la Iglesia todavía estaba unida al Estado, el Ministerio de Relaciones exteriores se llamaba Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”.

Después de una pausa para que Sturla pudiera comer, algo que ya había hecho el resto, el periodista Nelson Fernández, que estaba entre los comensales, insistió con el tema de las iglesias. Le preguntó al arzobispo si hay algo que se pueda hacer al respecto, porque muchas veces los afectados por los engaños son los más pobres.

Sturla respondió que sí, que se puede hacer algo. Las “iglesias históricas”, que están “unidas en el diálogo ecuménico”, deben tener una “actitud más proactiva, más misionera” de ir a los barrios y “embarrarse los zapatos”, dijo. Pero también hay un papel para el Estado. “Con todos los diálogos posibles para salvaguardar la libertad religiosa, la libertad de cultos”, dijo el arzobispo, “hay una tarea que el Estado tiene que encarar”.

“Alguna cosa mínima se tiene que regular en este campo”, opinó Sturla. Y, a modo de aclaración sobre ese punto, afirmó: “Tiene que ser mínima (la regulación), pero tiene que haber algún elemento que ayude a tamizar algunas cosas (...) que están colindantes con el delito”.

Información Nacional

