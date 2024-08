El Frente Amplio intenta resolver qué hacer con Sendic sin las mayorías internas para sancionarlo y evitar que sea candidato

¿Qué hacer con Raúl Sendic ? La posibilidad de que el ex vicepresidente se presente como candidato en una de las listas para la próxima elección nacional es un tema sin resolver en el Frente Amplio y que trae dolores de cabeza a la cúpula. Para algunos, no sancionarlo es algo que perjudica electoralmente al oficialismo. Para otros, el peor castigo ya lo sufrió al renunciar.

Entre esos “nudos críticos” está la situación del ex vicepresidente. El Frente Líber Seregni, el Partido Socialista y la Vertiente Artiguista están inclinados por sancionarlo, dijeron a Búsqueda fuentes oficialistas. Para que Sendic no pueda integrar ninguna lista en las próximas elecciones hay dos alternativas. Por un lado, que el Tribunal de Apelaciones ratifique el procesamiento sin prisión por peculado y abuso de funciones. Aunque el líder de la Lista 711 podría tener una instancia más de apelación y así evitar quedar inhabilitado. De todos modos, para los informantes esta opción “deja mal parado” al Frente Amplio por no ser quien haya tomado una decisión al respecto y sí la Justicia.