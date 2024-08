El jaque mate a Dilma Rousseff está cada día más cerca en Brasil

Escena dos: Rousseff aparece el martes 12 en un acto dentro del palacio presidencial de Planalto para pronunciar su discurso más duro desde el comienzo de la crisis política. “Si todavía había alguna duda sobre el golpe, la farsa y la traición en curso, no hay más”, sostiene. Alude a su vicepresidente, Michel Temer, quien en un audio filtrado un día antes en Brasilia daba por hecho que el impeachment a Rousseff había sido aprobado por toda la Cámara de Diputados —y no sólo por la comisión especial— como si él estuviese a punto de asumir la Presidencia, prometiendo a la ciudadanía un gobierno de “salvación”. Más tarde, Temer sostuvo que todo fue un equívoco, que el audio solo era para sus aliados. Pero Rousseff cree que la filtración fue premeditada y arremete contra él y contra el presidente de Diputados, Eduardo Cunha. “Cae la máscara de los conspiradores”, afirma. Y sus partidarios, que colman el salón presidencial, la aplauden a más no poder.