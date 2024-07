El presidente cree que Uruguay podía perder el juicio con Phillip Morris si seguía la estrategia de defensa adoptada en el gobierno de Mujica

Tabaré Vázquez suele aprovechar sus intervenciones internacionales para dar impulso a las políticas antitabaco, uno de los temas que más lo desvelan por su profesión de médico oncólogo. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) que se desarrolló el martes 20 no fue una más de esas instancias para el presidente. La victoria conseguida este año por el Estado uruguayo frente a la tabacalera multinacional Phillip Morris en el litigio que se desarrollaba desde 2010 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) hizo que Vázquez se viera “sorprendido” en Nueva York por las repercusiones internacionales que tuvo el logro.

Fuentes allegadas a Mujica matizaron el relato de Vázquez sobre el juicio. Según dijeron, cuando promediaba el período de gobierno ambos se reunieron y acordaron la estrategia a seguir en el litigio. De hecho, señalaron que el entonces prosecretario de la presidencia, Diego Cánepa, eligió un nuevo bufete de abogados que Vázquez luego mantuvo. Las fuentes contaron que incluso, cuando se decidió el cambio de abogados, se pensó en que Miguel Ángel Toma (actual secretario de presidencia de Vázquez) liderara la defensa uruguaya. La opción fue finalmente descartada.

“Gran alianza mundial”.

Con la etapa legal ya cerrada, Vázquez dedicó su discurso ante la Asamblea de la ONU a proponer una coordinación internacional en políticas de salud. En particular, el presidente convocó a “países, gobiernos, pueblos, organizaciones no gubernamentales y a asociaciones científico-médicas” a formar “un foro contra la epidemia de las enfermedades no transmisibles, una gran alianza mundial”.

En su intervención, Vázquez explicó que esas “enfermedades evitables” se deben principalmente a “cuatro factores de riesgo”: el tabaquismo, el alcoholismo, la mala dieta y el sedentarismo. Además, señaló que los sectores de ingresos “medios y bajos” son los más expuestos.

Para fundamentar su discurso, Vázquez incluyó algunas cifras. Por ejemplo, dijo que en América Latina el tabaquismo genera un costo directo de U$S 33.000 millones en los sistemas de salud nacionales. Los impuestos al tabaco, en cambio, apenas alcanzan para cubrir el 50% de ese gasto.

En una rueda de prensa Vázquez profundizó en ese punto. Consultado sobre la posibilidad de aumentar la carga impositiva al tabaco, sostuvo que el aumento de precio es un “elemento fundamental” en el combate al tabaquismo. En ese sentido, dijo que para mitigar un “impacto en las presiones inflacionarias” es importante trabajar para “sacar el tabaco” de la canasta de productos básicos.

El lunes por la noche, Vázquez recibió un premio de la fundación John Hopkins Bloomberg School of Public Health por su trabajo en la lucha contra el consumo de tabaco. Esa organización es liderada por el ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.

En la gala, junto al presidente uruguayo, fueron premiados el cantante de la banda de rock U2, Bono; la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan; Peter Piot, uno de los científicos que descubrió el ébola en 1976, y la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf.

“Agradezco desde lo más profundo de mi corazón por este importante premio”, dijo el presidente Vázquez al recibir el reconocimiento. El martes en la conferencia, explicó: “Lo que logró el Uruguay no es fruto del trabajo de un presidente o de un gobierno. Es del pueblo uruguayo. (…)Bastaba con que el pueblo uruguayo dijera: ‘no, nosotros fumamos igual, no nos interesa’, para que todo esto se viniera al suelo”.

