El proveedor de cloro Efice, su vínculo largo y tenso con OSE y una exhortación a dejar el mercurio que no se podrá cumplir hasta 2025

Las tensiones permanecieron latentes hasta el final del mandato de Machado en OSE. Semanas atrás, el 25 de marzo, Efice sugirió en un comunicado que la empresa pública duplicara la cantidad de cloro que utiliza para colaborar con la desinfección de los hogares con menos recursos, en medio de la epidemia de coronavirus. Como complemento a su propuesta, ofreció donar por un mes la cantidad de producto extra que sería necesaria. La sugerencia no cayó nada bien.

El ingreso al mercado de la empresa Alliance llevó a Efice a reducir notoriamente el precio del hipoclorito en las licitaciones de OSE. Según una nota de El Observador de fines de 2018, pasó a ser ocho veces menor: de $ 13 el litro a $ 1,5. El presidente de Efice, Néstor Gómez Alcorta, lo reconoce, pero lo atribuye a la agresividad y al juego “sucio” de su competidor.

“Es normal en cualquier mercado en el que aparece una competencia. En particular esta gente manejó la competencia de una forma muy agresiva y muy sucia. Lo que hizo Efice fue defender su mercado y sus clientes. Acompañó la disminución de precios que este competidor promovió”, dijo a Búsqueda.

Por el contrario, aseguró que los precios que Efice le cobra a OSE por el cloro gas licuado no solo no son elevados, sino que son los más bajos del mercado local. Según su versión, el precio que le cobra a OSE es 50% menor al que le cobra a sus clientes privados. Para Gómez Alcorta, las declaraciones de Machado son “completamente inexactas” y “demuestran una profunda ignorancia”. Separa de sus diferencias con el expresidente de OSE a los técnicos de la estatal, con los que asegura que su empresa tiene una excelente relación.

Su versión es que, lejos de ser un monopolio, Efice compite en el mercado del cloro con productores “gigantes de Argentina y Brasil”. En ese sentido, sostiene que la empresa es “tomadora de precios”: tienen que vender a un precio menor al que pagarían sus clientes por importar el producto. “Vendemos al precio que podemos y cuando tuvimos aumentos en los costos nunca pudimos trasladarlos a los precios. Si fuéramos tan monopólicos como se pretende decir, no hubiera sucedido la crisis que tuvimos en 2013, que nos tuvo al borde de la quiebra”, argumentó.

Consultado por Búsqueda, el exvicepresidente de OSE Daoiz Uriarte opinó que la competencia con los gigantes argentinos y brasileños, descrita por Alcorta, no se ajusta a la realidad. “Es mucho más caro el flete que el contenido. El cloro importado es carísimo, es ineficiente y OSE lo sabe porque lo investigó”, sostiene.

Uriarte considera fundamental que la empresa estatal asegure su “producción propia de cloro”. Se trata de un insumo sensible para el agua potable y por eso entiende necesario quedar a salvo de los problemas que se puedan dar con los proveedores privados y a su vez tener un “testigo de precios”. “La situación histórica demostró que había precios abusivos”, dice.

El transporte de cloro es una operación delicada. “Requiere muchos elementos de seguridad y buenas prácticas para evitar accidentes. Un escape de cloro gas de una garrafa tiene un efecto asfixiante. Una garrafa de 1.000 kilos de las que usamos con OSE si tiene un escape grande y no se mitiga con los implementos de seguridad que tenemos puede matar a muchas personas en manzanas a la redonda”, contó Gómez Alcorta.

En 2018 OSE estuvo cerca de comprar por primera vez cloro importado. Ese año, le adjudicó una licitación para la compra de 1.500 toneladas de cloro líquido a la empresa Habilis S.A. Efice, que también se había presentado al llamado con un precio 40% más caro, recurrió la adjudicación. Finalmente, unos meses más tarde Presidencia de la República ordenó anularla, mediante una resolución firmada por Tabaré Vázquez. Fue un consejo de la Asesoría Jurídica, que entendía que la oferta elegida tenía apartamientos del pliego, principalmente por no haber acreditado la experiencia que se exigía (Búsqueda N° 1.951).

Exhortación incumplida

En 2014 el gobierno ratificó el Convenio de Minamata, un tratado global que apunta a proteger la salud humana y el medioambiente de los efectos adversos del mercurio. El acuerdo entró en vigor en 2017 y establece el año 2025 como fecha límite para eliminar el uso de mercurio en las plantas de producción de cloro. La planta de Efice utiliza ese mecanismo y en 2016 la Dirección Nacional de Medio Ambiente la exhortó a cambiar su método de producción en un plazo de cinco años, que vencerá en 2021 (Búsqueda N° 1.968).

Efice tiene un proyecto para reconvertir su sistema de producción. El plan, llamado Omega, implica cerrar la planta actual, poner en funcionamiento una completamente nueva. Lo presentó a fines de 2016. Tres años y medio después la obra sigue sin comenzar. Al principio, la inversión anunciada era de US$ 300 millones. Luego el proyecto fue ajustado y hoy el monto estimado es de US$ 170 millones. La obra no comenzó porque Efice sigue buscando el financiamiento necesario.

“Estamos muy avanzados con un grupo internacional, con empresas de Estados Unidos y Alemania. Están muy entusiasmados con el proyecto. Aspiramos a terminar en 2020 este proceso de la arquitectura financiera y el año que viene empezar la construcción”, dijo Gómez Alcorta.

El empresario es consciente de que no podrán cumplir con la exhortación de Dinama el año próximo, pero aspira a tener la nueva planta pronta para el 2025, la fecha límite del Convenio de Minamata.

