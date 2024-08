El “punto débil” de Lacalle Pou es el conocimiento que se tiene de su figura, pero hay tiempo para revertirlo, concluyen sus asesores

El diputado Álvaro Delgado, uno de los principales impulsores de la candidatura de Lacalle Pou, hizo referencia a un encuentro de algunos sectores del Frente Amplio en Portezuelo y a lo que, según afirmó, allí expuso el sociólogo Agustín Canzani sobre el crecimiento del precandidato blanco. “Hay gente de afuera que nos está mirando con preocupación. Y dijeron que si gana Lacalle Pou tienen que reformular toda la campaña porque se compran un problema”, señaló.

“La revolución se hizo con jóvenes”.

La “juventud” de Lacalle Pou, y cómo su edad puede incidir en la campaña, fue otro asunto que dominó el encuentro del sábado 18 en La Paloma. Licandro dijo que la “juventud como desventaja ha disminuido en la opinión pública”, pero aún se mantiene como un “preconcepto a revertir en un país gerontocrático”. Con 40 años, Lacalle Pou es el más joven de todo el abanico electoral. Y para el senador Luis Alberto Heber, lejos de ser perjudicial, es algo beneficioso. “No hay que justificar que tiene 40 años. Al revés, lo fuimos a buscar porque tiene 40 años”, dijo.

El líder del Movimiento Nacional de Rocha, Carlos Julio Pereyra —el dirigente nacionalista más veterano con sus 91 años a cuestas— no dudó en sostener esa idea. “Hay quienes dicen que es demasiado joven. Y se olvidan que las legiones revolucionarias de los blancos estaban integradas por jóvenes de entre 20 y 30 años. Qué nos vamos a asombrar”. El anfitrión del encuentro, el diputado rochense José Carlos Cardoso, también se congratuló de tener el candidato más joven de las elecciones. “Es tu momento”, le dijo antes de darle la palabra para que cerrara el evento.

Otro tono.

El discurso de Lacalle Pou, que se extendió por unos 45 minutos, se paseó por distintos asuntos de actualidad y dio pistas sobre las líneas estratégicas de un eventual gobierno. Insistió en temas como la seguridad —reiteró que hará campaña para bajar la edad de imputabilidad y también anunció una política de drogas que “cuide a la gente de las adicciones”—, habló sobre la salud, el derecho medioambiental, la seguridad social, la educación y la idea de erradicar los asentamientos. Aseguró que no habrá recorte en el gasto social, pero aclaró que no se puede estar en una “emergencia eterna”. Y marcó la cancha sobre su manera de conducirse en la campaña que se viene. “No voy a gritar que vamos a ganar, ni a hacer lo que algunos me exigen que es bajar la caña. No me nace, este es el tono”, dijo, mesurado.

Política

