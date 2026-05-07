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    Legisladores usan inteligencia artificial para elaborar discursos, comparar legislación y estudiar proyectos

    Mientras senadores, diputados y funcionarios del Palacio Legislativo se capacitan en sus usos, hay representantes que la emplean tanto para resumir documentos o iniciativas parlamentarias como para alguna “picardía” discursiva

    Rodrigo Goñi, presidente de Diputados, y Carolina Cosse, presidenta de la Asamblea General y el Senado, en la inauguración del segundo período legislativo de la actual legislatura.

    Rodrigo Goñi, presidente de Diputados, y Carolina Cosse, presidenta de la Asamblea General y el Senado, en la inauguración del segundo período legislativo de la actual legislatura.

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    Javier Calvelo / AdhocFotos
    Búsqueda | Nicolás Delgado
    Búsqueda | José Frugoni
    Por Nicolás Delgado y José Frugoni

    Durante el debate sobre el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, Juan Martín Rodríguez consideró “orwelliana” la defensa de la diputada comunista Tatiana Antúnez de un artículo que regulaba las transmisiones de fútbol. El diputado herrerista planteó que el gobierno y la legisladora amparan al “Estado entrometiéndose en todo lo que pueda, en los negocios entre privados”. Lo vinculó a “la fiebre por querer controlar” y dijo que “George Orwell estaría orgulloso de esta visión, porque es su visión, es la de 1984”, la novela distópica publicada en 1949 que consagra la idea de Gran Hermano o Policía del Pensamiento. El diputado emepepista Joaquín Sequeira lo estaba esperando.

    Unos meses antes, durante la discusión sobre la Rendición de Cuentas, Rodríguez había citado otro libro de Orwell, Rebelión en la granja. “Como siempre lee el mismo libro, es tan previsible que el jueves pasé por la biblioteca y lo levanté”, dijo Sequeira en el mediodía del 12 de octubre de 2025. El diputado frenteamplista se invitó así al club de lectura y leyó “un cuentito” sobre animales que compiten en una granja para repartir la comida, una metáfora evidente del reparto presupuestal que estaban discutiendo. “El premio trajo algo distinto a los años anteriores”, comenzó contando Sequeira. “En lugar de quedarse con los mejores granos y dejar las sobras al resto, los ganadores decidieron que cada animal recibiría su parte según las necesidades. Por primera vez los conejos no pasaron hambre, las ovejas tuvieron más heno y hasta los burros viejos y cansados comieron a gusto. Pero la sorpresa no fue alegría. Muchos de los perdedores murmuraban que eso no era lo pactado, que el poder debía servir para privilegiar al más fuerte, no para repartir por igual (…). Las quejas comenzaron a subir como un murmullo de viento. Entonces, el perro se asomó, miró a los disconformes y sin levantar demasiado la voz dijo con calma: ‘Hubieran ganado’”.

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    El diputado rio y su bancada lo festejó con más risas.

    El cuentito fue elaborado con ayuda de inteligencia artificial (IA), una herramienta que ha entrado así en las actas parlamentarias y que comienza a ser usada por legisladores no solo para elaborar discursos paródicos.

    Joaquin-Sequeira
    Joaquín Sequeira en una sesión de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo en Montevideo.

    Joaquín Sequeira en una sesión de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo en Montevideo.

    Sequeira dijo a Búsqueda que se trató de “una picardía”. A la espera de otra cita de Rodríguez, le pidió a la IA un cuento con el estilo de Rebelión en la granja que hiciera referencia a una competencia y un reparto de alimentos, y le dio el final. La herramienta le devolvió un relato que incluía a gallinas y burros en el equipo perdedor. Al diputado le pareció ofensivo, los sustituyó por otros animales y, tras un intercambio para pulirlo, logró en cinco minutos el texto. El video del final del cuento se viralizó entre frenteamplistas. Sequeira aclara que tiene “confianza” con Rodríguez y “una excelente relación”, y que por eso se permitió esa salida.

    No es el único uso que le ha dado a la IA para el trabajo parlamentario. El diputado paga una suscripción en Google que le permite acceder a ciertas prestaciones de Gemini que no son accesibles de forma gratuita, entre otras herramientas. Gemini es el modelo de IA generativa más avanzado y multimodal de Google. Por ejemplo, al trabajar en el salvataje de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios usó junto con su equipo Notebook LM, una de las herramientas de Gemini, para comparar la ley vigente con el proyecto de ley planteado por el gobierno. También la utilizó para crear series de datos y gráficas a partir de los balances presentados por el directorio de la caja. “Hemos encontrado informes con errores, más de una vez. Entonces, después hay un chequeo nuestro” de los datos, dijo. A pesar del tiempo que insume chequear, destacó que la herramienta le permite procesar documentos de forma más rápida.

    Fuente de consultas

    Tanto la presidenta del Senado y de la Asamblea General, Carolina Cosse, del Frente Amplio, como el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, impulsan la expansión del uso de IA por parte de legisladores y funcionarios. Parten de la misma base: para legislar sobre la herramienta primero deben conocerla. Además, podrán aprovechar sus prestaciones y conocer sus límites y sesgos.

    Sebastian-Andujar-Parlamento
    Sebastián Andújar durante el llamado a sala por parte de la Comisión Permanente a los ministros de Economía y de Salud Pública para explicar las modificaciones introducidas antes de fin de año en la devolución del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), 7 de enero de 2026.

    Sebastián Andújar durante el llamado a sala por parte de la Comisión Permanente a los ministros de Economía y de Salud Pública para explicar las modificaciones introducidas antes de fin de año en la devolución del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), 7 de enero de 2026.

    El diputado blanco Sebastián Andújar es otro de los legisladores que la ha empleado en su tarea parlamentaria como “fuente de consultas y de investigación”. Ha consultado sobre legislación comparada y sobre cómo otros países han aprobado leyes en determinado tema. Ha cargado proyectos de ley y documentos, y ha consultado a la IA cuáles son los principales conceptos. Solicita un resumen y lo obtiene en segundos. “Los parlamentarios hoy están haciendo uso de la inteligencia artificial tanto para un análisis legislativo como también para una orientación discursiva”, dijo Andújar a Búsqueda, aunque aclaró que no es “un experto” en el tema ni ha usado la herramienta para elaborar discursos. “Soy de la escuela de la improvisación”, aclaró.

    Cuando llegó el proyecto de Presupuesto Nacional al Parlamento con más de 600 artículos, Andújar consultó en una herramienta de IA lo más destacado. Para su asombro, el texto al que accedió fue “muy similar” a lo que plantearon entonces los voceros del gobierno y el oficialismo.

    El diputado destacó de todas maneras que hay “una distancia” entre lo que ofrece la herramienta y “la realidad” que los políticos perciben e intentan cambiar. “La inteligencia artificial me puede decir ‘vos podés tomar este camino, la mejor reasignación de recursos va por acá’. Pero vos sabés que en la calle pasa otra cosa, porque la inteligencia artificial te emite un resultado de lo que vos le cargás. Y eso ya está sesgado hacia una forma de pensamiento”, agregó.

    Rodrigo-Goni
    Rodrigo Goñi en una entrevista con Búsqueda.

    Rodrigo Goñi en una entrevista con Búsqueda.

    Capacitación

    Inteligencia Artificial para la Toma de Decisiones Públicas se llama la capacitación sobre IA para senadores, diputados y funcionarios del Parlamento que comenzó en abril y se extenderá en nueve módulos hasta agosto. Lo dictan Ceibal y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (Udelar). Esta facultad se convirtió en febrero en el primer servicio de Udelar que aprobó una “Guía para el uso ético y crítico de IA en las unidades curriculares”, informó Búsqueda.

    Goñi dijo a Búsqueda que “un Parlamento no puede pretender que la sociedad adopte la inteligencia artificial si él mismo no la adopta”.

    El Poder Legislativo trabaja en la elaboración de un sistema propio de IA. La idea es que funcione como una herramienta cerrada, alimentada con documentos oficiales. Un asistente permitiría consultar qué dijo un legislador sobre un tema, resumir sesiones en tiempo real o rastrear antecedentes en instantes. Estas tareas hoy pueden llevar horas o días. “Otros países ya avanzaron en ese terreno y Uruguay no quiere quedar atrás; estamos todos en eso”, explicó Goñi.

    Para el presidente de Diputados, “el Parlamento tiene que usar la inteligencia artificial al máximo, pero la decisión humana de proponer o votar no debe delegarse al algoritmo”. De lo contrario, sentenció, “perderíamos la libertad, la autonomía”.

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