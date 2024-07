El senador Otheguy pidió en comisión a su pareja para que trabaje en su despacho hasta el final del período legislativo

Elecciones en Venezuela Mujica dice que no es “creíble” lo ocurrido en Venezuela y asegura que no tiene “nada que ver” con el comunicado del MLN

Consultado por Búsqueda , lo primero que el senador del Frente Amplio dijo fue que el hecho de haber pedido que su pareja abandone el cargo en el MEC para ir a trabajar con él, manteniendo además el sueldo que cobra en la cartera, no le parece “una noticia”. Añadió que salvo que hubiera alguna “intencionalidad” detrás de publicar la información, no habría motivos para hacerlo. “Tengo una trayectoria parlamentaria a la vista y un comportamiento que está a la vista”, acotó.

Interrogado acerca de si cree que su decisión no merece alguno de los cuestionamientos que había realizado la Jutep en el pasado, Otheguy dijo que no. “Es parte de lo que puede hacer el legislador para conformar sus equipos de trabajo”, aseguró. “Y uno conforma equipos de trabajo con gente de su confianza, es así”.

En un momento de la conversación, el senador dijo que no quiere hablar de su pareja porque son cuestiones “de la vida privada”, pese a que la consulta era por el pase en comisión. También aclaró que todavía no le han autorizado la solicitud.

—¿Qué tareas prevé que cumpla su pareja? —preguntó Búsqueda.

—Propias de las necesidades que tenemos en el período de campaña de reforzar los equipos de campaña. Básicamente.

—¿Tendrá un área específica?

—Bueno, sí. Está en su currículum y en su trayectoria, tanto militante como en lo profesional. —respondió Otheguy.

Denuncia

El legislador dijo que desconocía que en el MEC una funcionaria había presentado una denuncia por presunto acoso laboral contra Calzada apenas días antes de su planteo.

El 6 de marzo, Florencia Motta, funcionaria del Centro MEC de Colonia, acusó a Calzada, una de sus jefas, de haberla sometido a “situaciones de maltrato, hostigamiento, difamación e irregularidades”, según una carta que envió a la directora del organismo, Glenda Rondán.

Motta describió una serie de episodios que, a su entender, demuestran el “destrato” que sufrió en los últimos meses. “Al principio consideré que esta modalidad de trato respondía a características personales particulares de la señora Calzada, por lo que no di mayor trascendencia a los hechos”, dijo. Sin embargo, con el paso del tiempo el deterioro en la relación continuó y su jefa, sostuvo, buscó “tergiversar, manipular y falsear información con el objetivo” de difamarla. “Busca dañarme personal y laboralmente difundiendo mentiras sobre mi capacidad de gestión y transparencia, con la que siempre me he desenvuelto, tanto en el plano personal como en el laboral”, aseguró en la carta.

Para sustentar sus acusaciones, Motta presentó copias de los mensajes de textos, WhatsApp y mails que intercambió con Calzada, según el expediente al que accedió Búsqueda.

El 26 de marzo, después de analizar los antecedentes, el MEC resolvió designar “en calidad de instructora para la investigación administrativa” a la abogada Valeria de Trindade.

