En año electoral las murgas critican al Frente Amplio, a Vázquez por “autoritario” y admiten que los votarán para “no arriesgar”

“Amigos con derecho a roce”. Es que el candidato para “casarse” no convence. Pero las otras opciones menos. Así describe la murga Metele que son Pasteles su relación con el partido de gobierno Frente Amplio y su principal figura, Tabaré Vázquez , en su repertorio 2014. Por eso, en el año electoral el conjunto se cuestiona qué hacer. La conclusión es la misma a la que llegan la mayoría de las murgas : su ideología es de izquierda y —aunque no les guste y lo critiquen— volverán a votar al expresidente para garantizar el tercer mandato del Frente Amplio.

En un relevamiento que hizo Búsqueda de los libretos de las 17 murgas que participan del concurso oficial de Carnaval , las críticas al líder frenteamplista se repiten por su veto al aborto y la relación con Estados Unidos. Y no solo Vázquez es blanco de las críticas. Los libretistas de las murgas este año no titubean en cuestionar la gestión del Frente Amplio pasando por temas como la minería y la relación con el capital extranjero, la seguridad, la inflación, la educación y el acuerdo alcanzado con el empresario Francisco “Paco” Casal por el litigio con la Dirección General Impositiva (DGI).

Elecciones en Venezuela Mujica dice que no es “creíble” lo ocurrido en Venezuela y asegura que no tiene “nada que ver” con el comunicado del MLN

Su murga pide al público en su espectáculo que en el año electoral se tome unos segundos para recordar a quién va a votar.

“Abusando de su posición de oncólogo que da respeto, igual que (Julio Maria) Sanguinetti usó el derecho autoritario que se llama veto. Y vetó el aborto que se había aprobado en el Legislativo, por una promesa que una vez le hizo a su grupo de amigos”, canta el coro. Luego recuerda el pedido de ayuda a Estados Unidos durante el conflicto con Argentina por la instalación de la empresa Botnia y dice que el Frente Amplio lo eligió como candidato para asegurarse el tercer gobierno. “Le pedimos algo que quizás para usted sea una cosa rara. Frente a su pueblo y su partido antes de ser el presidente, por disciplina partidaria, sería excelente que se disculpara”, termina diciendo la murga.

El “salpicón” es la canción de las murgas con mayor contenido de crítica política partidaria. El conjunto La Gran Siete, desde que la izquierda llegó al gobierno, se caracterizó por criticar a Vázquez y este año no es la excepción. El expresidente repitió en varias ocasiones que su candidatura dependía “de la biología”, de cómo se sentiría físicamente y de salud. Este elemento es utilizado por la murga para marcar sus diferencias con Vázquez: “Soñé que Vázquez volvía, y en ese sueño gritábamos: ¿Dónde estabas, biología, cuando más te precisábamos?”, exclama el coro.

La murga Garufa va por la misma línea. Primero critica a la oposición: “Los colorados son de terror, cómo será que Pedro (Bordaberry) es el mejor. Y el Cuqui (Lacalle Pou) cómo está de crecido: si hasta promete y miente igual que su papito”. Luego se pregunta qué pasa en el Frente Amplio: “Todo igual, Tabaré vuelve y no tiene rival. Ojalá sin aquellas patinadas de antes, no tanto veto y no afilar más a los yanquis”.

Curtidores de Hongos dice que los marxistas volverán a votar a Vázquez aunque no les guste. “Te lo vota y además le canta, con voz aterciopelada: te quiero, aunque ya estés un poco viejo. Te quiero, aunque me acuerdo lo del veto. Te quiero como candidato presidencial. Pero hay algo en tu forma de mirar. No es el ojo caído, ¿qué será? Hay algo que te quiero decir y no me animo. Quisiera recordarte que le erraste cuando por un conflicto a Bush llamaste. Quisiera recordarte aquello del TLC, quisiera decir muchas cosas más. Quisiera criticarte mucho más, quisiera pero no puedo, podría pero no da, porque como buen marxista igual te voy a votar”, canta la murga con la música de “Hay algo que te quiero decir”, de Alejandro Lerner.

La Teja, barrio donde nació Vázquez, se caracteriza por una fuerte tradición murguera. De allí provienen, por ejemplo, las murgas Diablos Verdes y Momolandia. Esta última le dedica parte de un cuplé a su nueva candidatura. “Ya no es casualidad, por algo será que estás otra vez. Es mejor no arriesgar, volvemos a intentar con vos Tabaré. (…) Diez años después qué raro que es militar, vuelve Tabaré, parece que hay que votar”, dice la letra.

El coro festeja la llegada del líder frenteamplista pero no deja de recordar lo que considera que fueron sus errores y se lamenta por la falta de renovación. “Vuelve Tabaré, viene Tabaré, con dos o tres vetos, ya lo vas a ver. (…) Vuelve Tabaré, que va a misa los domingos, y cuando se va a pescar a veces invita a un gringo. Vuelve Tabaré, amigo del negro Ortuño, de Batlle, de los masones, del Opus Dei y hasta de Cotugno”, dice la murga. Momolandia cuestiona el camino que toma el Frente Amplio para volver a ganar: “Un caudillo vale más que un ideal. Las propuestas ya no cuentan, las encuestas valen más. Es el precio que se paga por ganar”, canta con ironía.

La murga Metele que son Pasteles cierra su cuplé dedicado al Frente Amplio con varios pedidos. Entre otros, reclama que sea menos quincho de Varela —por los asados en la casa del vecino del presidente José Mujica— y más Varela, en referencia a José Pedro Varela. Su último mensaje muestra algo de resignación: “Y la penúltima que voy a decir, vos sabés que de última te voy a elegir. Pero no es igual decir: ¡te voy a votar! o decir ‘y bueno, y sí… y ta, te voy a votar’”.

“Dios los cría”.

Buena parte de las murgas dedican cuestionamientos y burlas al Partido de la Concertación, formado por blancos y colorados para disputarle al Frente Amplio la Intendencia de Montevideo. “Para las municipales hoy nace una nueva opción. Crearon nuevo partido: el de la Concertación. Los blancos y colorados otra vez haciendo ‘yunta’. Es como dice el refrán: Dios los cría, ellos se juntan”, canta A Contramano en su repertorio.

En general, las murgas de estilo clásico son las que destinaron más versos a la temática. El libretista de Araca la Cana José María Silva —conocido como “Catusa”— escribió un cuplé entero en referencia a la fusión de los partidos tradiciones que tituló, en sintonía con el enfoque de A Contramano, “Dios los cría y ellos se juntan”.

“Había una vez un poncho blanco. Nadie lo encuentra, se mudó de Cerro Largo. Don Aparicio lo escondió por la vergüenza que en el partido se lo tiñan de rosado. De tantos duelos se salvó aquel poncho blanco y hoy se lo tiñen pa’ ganarle al Frente Amplio. Don Aparicio, se nos va para el olvido. Que recordarlo sin el poncho está jodido”, canta el coro murguero. Y luego apuntan al caudillo colorado: “El viejo Batlle hoy sería anarquista. El sobretodo del Pepe, símbolo de aquellas glorias. Un sobretodo rosado no cabe en ninguna historia. El Pedro (Bordaberry) igual se lo pone, aunque no sea colorado. No le gustan las historias que le hablen del pasado”.

La referencia a los viejos caudillos de los partidos y a sus vestimentas fue también la fórmula elegida por las murgas Clásicos Asaltantes y Momolandia. En cambio, los Diablos Verdes optaron por un enfoque más humorístico. Un murguista encarna al ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro y recuerda las declaraciones del jerarca cuando se anunció la creación del nuevo partido y lo calificó de “pornografía”. El cupletero les dedica la canción “Ojalá que no puedas” de Cacho Castaña. “Ojalá que no puedan seducir a esos que una vez fueron míos. Pero si las encuestas indican que perdimos, que nos corran la sábana, entonces entramos y hacemos un trío”, canta en el final de ese fragmento de la actuación.

Educacíon y Paco.

Las comparaciones entre el fútbol y la política fueron un recurso utilizado. Los Diablos Verdes se lamentaron por los datos de la educación: “Se vino el informe PISA bien calentito del horno, y en términos generales la prueba ha sido un bochorno. Incluso los más brillantes en cálculo y en lectura han sumado menos puntos que el manya en el Apertura”.

Curtidores de Hongos responsabiliza al gobierno y los gremios por los problemas. “Da pena nuestra enseñanza y en decadencia la han sumergido. Entre el gobierno y los gremios este fue un año que se ha perdido. La educación es de todos, es un derecho más que sagrado, no solo de los que pueden pagar la cuota de los privados”, canta la murga en el salpicón.

Los Clásicos Asaltantes dedican espacio a “la señora Justicia” e ironizan con que con el procesamiento a los que fotocopiaron libros de la Facultad de Derecho mandaron mensajes confusos a los jóvenes: “Robá lo que quieras, drogate tranquilo, pero nunca fotocopies libros”, canta la murga.

En el cuplé “Los parásitos del Estado”, la murga Don Timoteo —que es financiada por los jugadores de fútbol Antonio Pacheco, de Peñarol y Álvaro Recoba, de Nacional— uno de los integrantes dice que el Estado no se anima a pelearse con el empresario “Paco” Casal, ya que el gobierno decidió perdonarle la deuda con la DGI. “Al final no era tan pesado el Estado, arrugó. ¡Y estuvo bien!, porque el Estado nos representa a todos, y acá no creo que haya uno que quiera pelearse con Paco. (Danilo) Astori capaz, pero porque a Astori le encanta perder. Con lo que le gusta perder a Astori, Pluna debía ser el Parque Rodó para él. Se subió a todos los juegos y perdió en todos”, dice uno de los personajes.

Política

2014-01-30T00:00:00

2014-01-30T00:00:00