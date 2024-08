Buenos Aires (Eduardo Alvariza, enviado) . Había una larga cola mucho antes de la hora pautada. No podía acceder al lugar donde se había programado su intervención debido a la admiración, el cariño y la pasión del público. Avanzaba a paso de carreta, con un guardaespaldas y otros improvisados custodios, asediado por decenas de fanáticos a su alrededor que coreaban su nombre, lo querían tocar, le sacaban fotos y le pedían una firma, un saludo, una mirada, algo. La sala Jorge Luis Borges, la más grande de la feria con un aforo para mil personas sentadas, estaba totalmente repleta y la gente aguardaba ansiosa, a veces aplaudiendo, a veces coreando su nombre. El atraso era considerable y cada tanto un funcionario de la feria aclaraba que la personalidad que concitaba semejante atención “ya estaba en el predio”. No era Madonna ni Maradona ni Ryan Gosling: era José Pepe Mujica, y estaba allí para presentar el libro Una oveja negra al poder (Sudamericana), de los periodistas de Búsqueda Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz.

Una vez que Mujica zafó de sus fans y pudo llegar a la sala, la multitud se puso de pie para ovacionarlo. Y El Viejo, como se lo llama con respeto en algunos ámbitos donde hay ganada cierta confianza, se llevó la mano al corazón al mejor estilo estrella pop para demostrar su gratitud ante tal muestra de amor. En una pancarta celeste se leía: “Pepe, sos un docente charrúa. La única lucha que se pierde es la que se abandona”. Una señora mayor que no podía ver el escenario porque cada tanto la gente se ponía de pie, alertó con voz firme: “¡Déjenme ver al Pepe, ustedes lo tienen todo el año!”. Y no faltó quien derramara varias lágrimas. Así se van creando los mitos.

Luego de que los autores del libro hicieran una breve introducción, Mujica habló una hora esgrimiendo su clásico estilo, desenfadado, campechano, desprolijo, a propósito del periodismo, de la militancia, de la política y de la vida, todo mezclado, como le gusta a él. A veces se alejaba del micrófono, y cuando se acercaba, a su entonación habitual se agregaba un efecto reverberante que estallaba en la sala: “Debe haber muchos izquierdistas aquí, pero espero que me hagan caso, porque me aplauden mucho pero después no me hacen caaasooo”, dijo en alusión al estilo de vida austero, alejado de cualquier tipo de consumismo, un estilo que él practica y que lo ha hecho famoso internacionalmente como “el presidente más pobre del mundo”.