Exjefa de prensa de Sartori dice que el senador es una “nube de humo” y que los asesores venezolanos arruinaron su campaña

Franco siguió trabajando como jefa de prensa del sartorismo durante la campaña para las elecciones nacionales. Y también lo hizo durante el primer semestre de Sartori en el Senado. En setiembre de este año escribió un tuit donde anunciaba su desvinculación con el legislador. “Fin de una gran etapa, que iba a ser de ocho meses y terminó siendo de dos años”, decía la publicación. Pero antes de hacer pública esa información, le envió una carta de despedida a Sartori que también les llegó a los correos electrónicos de varios dirigentes y allegados de la agrupación. “Ya no puedo seguir trabajando con vos. Ya no te creo. No tienes palabra y no se puede seguir vendiendo humo”, dice en un pasaje del texto de despedida al que tuvo acceso Búsqueda. Más adelante, su exjefa de prensa señala que “creyó en el proyecto”, pero que no se pueden seguir “mintiendo” entre ellos.