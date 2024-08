Fenicio: la empresa que revolucionó el ecommerce uruguayo

“Inconsciencia” y “pasión” son los términos con los que Leonardo Álvarez define los comienzos de Fenicio , una empresa de ecommerce, de la cual es socio cofundador. Todo comenzó en 2002, cuando en plena crisis financiera, se decidieron a emprender una nueva compañía de desarrollo de internet, identidad corporativa y experiencia del usuario. A los pocos años se encontraron trabajando en proyectos de comercio electrónico y descubrieron la ausencia de una plataforma que satisfaciera las necesidades del retail uruguayo. Sin pensarlo demasiado y sin respaldo económico de ningún tipo, se lanzaron a crear ellos mismos un producto que colmara esas expectativas. Así el emprendimiento mutó en 2017, convirtiéndose en lo que es hoy Fenicio, no solo una empresa, sino una reconocida plataforma de ecommerce. “Fuimos contra la ley de gravedad”, señala Álvarez a Trayectorias . Y aunque al principio “era todo pérdida” y solo contaban con una decena de clientes, cinco años más tarde la cantidad de empresas que utilizan Fenicio llega a 500 y el número de transacciones realizadas por la plataforma pasó de 120 mil en 2018 a un millón 400 mil en 2022. Si bien, el mercado uruguayo es pequeño en relación a otros, Álvarez asegura que aún tienen margen de crecimiento local. No obstante, ya comenzaron, en paralelo, sus planes de expansión en la región. “Nuestro objetivo es transformarnos en una plataforma de clase mundial, afirma el socio cofundador. Algunos le llamarán inconsciencia, otros osadía y más allá, trabajo y dedicación.

Fenicio es un producto de comercio electrónico en la nube, que surge de una empresa que se fundó en el año 2002, que se llamaba Análoga Information Design. Esa empresa se dedicaba al desarrollo web con foco en experiencia del usuario, identidad corporativa y UX/UI para ebanking. Cuando comenzamos a trabajar en algunos proyectos de comercio electrónico, empezamos a detectar que si bien existían múltiples plataformas de ecommerce, ninguna se adaptaba totalmente a las necesidades del retail local. Entonces, definimos construir nosotros un producto que se enfocara totalmente en el negocio, escuchando al detalle lo que el retail necesitaba. Esos fueron los comienzos de Fenicio, aún sin saberlo, en 2010. Creo que tuvimos una gran cuota de inconsciencia al querer construir de cero un producto de ecommerce. Sin duda, no teníamos clara la dimensión del esfuerzo que tomaría y de que sería una construcción continúa sin fin. Es probable que si hubiéramos racionalizado o teorizado sobre el esfuerzo de tiempo y dinero necesarios para construir un producto como Fenicio, no lo hubiéramos hecho, dado que no contábamos con ningún respaldo financiero, sino todo lo contrario. Hoy lo veo como una inconsciencia fortuita y positiva.

¿Cómo fueron los primeros años de Fenicio?

Fenicio nace formalmente a mediados de 2017. Contábamos con 10 clientes a los que le habíamos desarrollado sus sitios de ecommerce a medida. De estos, nueve migraron a la primera versión de Fenicio, la cual planteaba un modelo de negocio basado en revenue share, es decir, pago por resultado de la venta online. La adopción fue muy buena. En el año 2018 la cantidad de transacciones anuales de las empresas que utilizaban la plataforma fue de 120 mil, en 2019 fue 320 mil, en 2020 fue un millón 100 mil por todo lo que pasó. En 2021 fue un millón 300 mil y en 2022 un millón casi 400 mil. Durante 2023 estamos registrando un incremento de transacciones mayor al 20%, con respecto a 2022.

¿Actualmente cuántas empresas trabajan con la plataforma Fenicio?

Son 500 las empresas que utilizan la plataforma, 450 ya están online y 50 están en proceso de puesta de producción. Capacitar a los clientes y darles herramientas para que puedan vender online es vital para nuestra compañía. Así nace Fenicio Academy, desde donde brindamos talleres y workshops con el objetivo de nivelar los conocimientos de los clientes. Las capacitaciones se realizan sobre múltiples temas, los cuales van desde fotografía del producto hasta como obtener el máximo rendimiento de herramientas de analítica web, redes sociales y marketing automatizado. Fenicio nace como plataforma ecommerce y hoy es un ecosistema de producto y servicio con el objetivo de ayudar al retail a potenciar su canal de ventas online.

Empezaron con Análoga en 2002. ¿Cómo se animaron a emprender en plena crisis financiera?

Teníamos muchas ganas de hacer las cosas de otra manera. El 2002 fue un año interesante para comenzar una actividad o emprendimiento, el mercado estaba muy deprimido. Si algo iba medianamente bien, en el futuro existía una gran probabilidad de que fuera mejor. Podíamos asumir riesgos, estábamos en un excelente momento para hacer, para equivocarnos, levantarnos y seguir haciendo. Durante algunos años nos dedicamos a trabajar en múltiples proyectos de desarrollo web en internet, hasta que en un momento decidimos enfocarnos 200% en algo concreto.

¿Empezar a trabajar en ese entonces en ecommerce fue de adelantados?

Empezamos a trabajar en ecommerce en 2008 aproximadamente. Existían otras plataformas. La diferencia está en que Fenicio trabaja centrado en el cliente, cuyo objetivo es vender online. Siempre fuimos muy claros con los clientes, especialmente en transmitir la importancia de capacitar al equipo humano detrás de la tecnología. Sin duda, que contar con una excelente plataforma que funcione y esté integrada con múltiples soluciones logísticas, de medios de pago, herramientas de marketing, entre otras, es muy importante. Sin embargo, el factor humano detrás de la estrategia, la identificación de audiencias y la captación del interés de las mismas es extremadamente importante. El enfoque que le dimos desde los comienzos se refuerza hoy en día, en donde los equipos que ejecutan la estrategia y dan vida al canal de venta online tienen un protagonismo mayúsculo.

¿Cómo es emprender en el sector tecnológico en Uruguay?

Cuando nosotros comenzamos no estaba tan difundido el concepto de emprender. Hoy está de moda y son varias las organizaciones que fomentan y potencian el ecosistema emprendedor. En aquel momento, tenías una idea, veías un nicho y te tirabas al agua sin prever demasiado. Hoy se ha profesionalizado el emprender, primero se arma un plan de negocio, se realiza un MVP (Producto Mínimo Viable) y en paralelo se buscan inversores ángeles o socios. Nuestros comienzos fueron distintos, no podría decir si fue mejor o peor, fuimos haciendo y avanzando. Hoy estamos en una nueva etapa de la empresa, en el camino de profesionalizar el management, de captar nuevos mercados, de darle poder a los líderes de la compañía para alcanzar junto al equipo nuevas metas y desafíos.

¿Cuál es el secreto para triunfar?

El concepto de triunfar es relativo y no tengo una respuesta a la pregunta. En nuestro caso, los resultados actuales se han dado debido a una combinación de mucho trabajo, compromiso con los resultados y pasión con lo que hacemos.

¿Trabajan también con empresas del exterior?

La gran mayoría de nuestros clientes actuales son empresas uruguayas. Hace un tiempo empezamos a trabajar para algunas empresas del exterior, aunque la estrategia de internacionalización, con plan y presupuesto, empezó este año en Paraguay. Actualmente, contamos con clientes que operan sus canales de venta online con Fenicio en Chile, Argentina, México, República Dominicana y Paraguay.

¿La pandemia los ayudó a crecer?

Sí, hubo un incremento de transacciones, pasaron de 325 mil a un millón. Pero también fue un caos, en el sentido de que la cadena logística reventó. Las empresas logísticas no daban abasto con las entregas. Creo que dimos un salto de cinco años. Uno de los comportamientos que no esperábamos durante la pandemia es el aumento de consumo de productos de mediano y alto valor de rubros moda, electro y hogar.

¿A futuro cómo se proyectan?

Logrando la penetración y posicionamiento que Fenicio logró en Uruguay, pero en otros mercados de Latinoamérica. Tenemos una posición importante en Uruguay, pero creemos que podemos seguir creciendo localmente y, al mismo tiempo, penetrar en otros mercados de la región. La experiencia en Uruguay nos anima a competir en otros mercados. Uno de nuestros objetivos estratégicos es convertirnos en una plataforma de clase mundial, enfocada en ayudar al retail a potenciar sus canales de venta online. El futuro que estamos diseñando tiene enormes desafíos y contamos con un equipo de personas extremadamente capaces, apasionadas y únicas con quienes podemos construir lo que nos imaginemos.

Trayectorias

2023-09-05T15:02:00

