Funcionarios del Poder Ejecutivo realizaron más de 1.600 viajes al exterior; mayor viático de una misión rondó los US$ 50.000

Por lo numerosas de algunas delegaciones —una con casi 300 efectivos—, el personal del Ministerio de Defensa fue el que más viajes oficiales registró el año pasado. En todo el Poder Ejecutivo se contabilizaron más de 1.660 y el máximo viático asignado para una misión rondó los US$ 50.000.

Esa información surge del análisis realizado por Búsqueda de más de 800 resoluciones que durante el año pasado firmó el presidente Tabaré Vázquez. Algunas aluden a nombres listados en anexos que no están publicados en la web de la Presidencia de la República, lo que impide calcular la cantidad exacta de viajes al exterior autorizados en 2018; tampoco es posible estimar un costo total de los pasajes y viáticos previstos, ya que muchas de las resoluciones no indican esos montos. Esas partidas de dinero para gastos se entregan en función de una escala emitida por Naciones Unidas según el destino, y pueden utilizarse solamente para pagar alojamiento, alimentación y otras erogaciones vinculadas estrictamente con la misión (traslados, comunicaciones, tasas de embarque, etc.); se debe rendir cuenta con documentación probatoria, salvo por las comidas.