La aplicación de la ley de marihuana avanza “más lento” que lo previsto, pero atrae intereses empresariales y académicos

Narcotráfico Ministro Antidrogas de Paraguay asegura que Marset “va a caer porque no puede estar corriendo siempre”

No obstante esas demoras, en el Poder Ejecutivo entienden que a nivel judicial empiezan a aparecer los primeros “efectos positivos” de la ley, porque han sido liberadas personas procesadas por tenencia de menos de 40 gramos de marihuana.

Postergación.

Una de las principales novedades de la ley aprobada en Uruguay es que se admiten tres vías, excluyentes entre sí, de acceso al cannabis con fines recreativos: el autocultivo, la compra en farmacias y los clubes de consumidores. En todos los casos, la norma solo habilita a uruguayos o residentes que se registren en el Ircca. Según informaron fuentes del Poder Ejecutivo, la intención es habilitar esos registros antes de octubre.

El viernes 1º el Poder Ejecutivo hizo un llamado a expresiones de interés para cultivar el cannabis que se comercializará en farmacias. De acuerdo con las bases del llamado, la plantación será intensiva en invernáculos que se localizarán en un predio en el departamento de San José, en las intersecciones de la ruta 89 y 1. El lugar contará con seguridad todos los días del año, control del acceso de personal y vehículos, guardias y cámaras de monitoreo. Las empresas deberán entregar el producto cada 15 días, y se harán cargo de la distribución hasta las farmacias —que serán los puntos de venta— así como del empaquetado de la droga en presentaciones de 5 y 10 gramos.

La idea de las autoridades es preseleccionar a 20 empresas que se presenten y desarrollar un proceso competitivo entre ellas para elegir a cinco licenciatarios que producirán entre una y dos toneladas (Búsqueda Nº 1.776).

Desde que se abrió el llamado, el Ircca recibió cerca de 50 consultas de empresas uruguayas y extranjeras, interesadas en conocer más información y detalles técnicos del pliego. Por eso, el Instituto resolvió aplazar la fecha límite de presentación de propuestas y ampliar los datos solicitados, dijeron fuentes del Poder Ejecutivo.

Las organizaciones sociales que reúnen a cultivadores y usuarios de cannabis en Uruguay no planean presentarse al llamado. Su intención es formar clubes de consumidores, para lo que se necesita tener entre 15 y 45 miembros y registrarse como asociación civil ante el Ministerio de Educación y Cultura. Hasta ayer miércoles solo dos organizaciones habían iniciado ese trámite, informó el director de secretaría del Ministerio, Pablo Álvarez.

Cambio de cabeza.

El 13 de mayo, el Tribunal de Apelaciones de segundo turno emitió uno de sus primeros casos sobre tenencia de marihuana con la nueva legislación.

Antes de la aprobación de la ley, sancionada en diciembre, cada vez que ese tribunal decidió en instancias similares —apelaciones por casos de tenencia de entre 11 y 70 gramos de marihuana—, mantuvo firme la decisión de primera instancia de procesar a los involucrados por posesión de drogas, según un estudio de Gianella Bardazzano, presentado el viernes 8 en la inauguración del Observatorio Latinoamericano en Política Criminal y Reformas Penales, una entidad dirigida por Pablo Galain y apoyada por el Instituto Max Planck de Alemania.

Hasta la entrada en vigencia de la norma que regula el mercado de marihuana, los magistrados se guiaban por la ley de estupefacientes, en la que se establece que “quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el juez”.

En la sentencia del tribunal sobre un caso de posesión de 44 gramos de marihuana, los magistrados sostienen que es imposible consumir esa cantidad de droga en dos o tres días. “Ninguna persona podría drogarse de esa forma sin que lo lleve a la muerte. No puede menos que admitirse que se trata de una cantidad, que de ser para consumo propio, alcanzaría para drogarse por lo menos un mes”.

“Entonces e hipotéticamente, el enjuiciado pudo comprar droga y la acopió en demasía, ya que se le ocuparon 44 gramos de marihuana para formar unos 90 o 100 cigarros”, continúa el fallo de la sala. “¿Qué se puede argumentar? Que su adicción lo traiciona y entonces acopia desenfrenadamente. Posible pero inverosímil”.

Las cosas cambiaron con la aprobación de la ley de la marihuana. Su artículo 31 establece que “se entenderá como cantidad destinada al consumo personal hasta 40 gramos de marihuana”. Por eso, en la sentencia del tribunal fechada el 13 de mayo, los magistrados revirtieron el procesamiento de tres personas por tener 25 gramos de cannabis cada uno.

El problema, según Bardassano, es que el tribunal mantuvo su razonamiento “estigmatizante”, ya que en la sentencia sostiene: “Con 40 gramos de marihuana se pueden armar, más o menos, entre 80 y 90 ‘porros’, por lo tanto no es una cantidad para consumo a corto plazo sino acopio, pero la ley es inequívoca en cuanto a los gramos autorizados, por lo cual el intérprete no puede desatender su tenor literal en busca de su eventual espíritu”.

Así, la cantidad de marihuana que antes “se consideró acopio prohibido hoy resulta una cantidad admitida para consumo personal”, concluyen los magistrados.

Las autoridades de la JND consultadas entienden que “ya es un éxito” haberles dado “seguridad jurídica” a los consumidores, y que una prueba son las primeras sentencias judiciales que surgen. Sin embargo, creen que “cambiar las cabezas” de los jueces llevará “años”.

División en el MSP.

Algo similar enfrentarán los impulsores de la ley cuando intenten que los médicos receten cannabis a sus pacientes. El Poder Ejecutivo había decidido aprobar primero el decreto que regula el acceso de marihuana con fines recreativos y dejar para después el tema del cáñamo y los usos medicinales.

El lunes por la tarde, Calzada encabezará una reunión con representantes de cinco ministerios para avanzar en el decreto de marihuana medicinal, cuya firma está prevista para setiembre, dijeron los informantes. Todavía no hay ni siquiera un borrador de la iniciativa, aunque existe consenso en que el cannabis producido con fines médicos debe ser cosechado aparte del recreativo.

El subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, adelantó a Búsqueda en mayo, que ya se han definido tres objetivos medicinales del cannabis: cuidados paliativos, enfermedades neurológicas y rehabilitación de adictos.

El primer uso será para “el tratamiento del dolor en pacientes terminales”, señaló Briozzo. El Programa Nacional de Cuidados Paliativos será el organismo que coordinará este uso e incorporará el cannabis como medicina para algunos tipos de patología terminal, con la intención de “mejorar el confort de la persona” en sus últimos meses o años de vida. El segundo uso será en enfermedades neurológicas degenerativas. “En epilepsia refractaria se han mostrado resultados excepcionales que están bastante bien evaluados actualmente”, dijo el jerarca.

El tercer destino planificado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Facultad de Medicina es para la rehabilitación de adictos a drogas duras. Para “deshabituar el uso de drogas más potentes y psicotropas como la pasta base de cocaína y la propia cocaína”, explicó.

Si bien ese es el lineamiento político, fuentes del Poder Ejecutivo explicaron a Búsqueda que en la interna del MSP y de la academia existen posiciones divididas acerca de la conveniencia de avanzar por el camino de la marihuana medicinal.

En el ámbito de la salud existe una discusión sobre si el profesional médico debería o no recomendarle a un paciente plantas con fines medicinales, porque no tienen un adecuado estudio de su eficacia, de dosis y de forma de administración (fumar, ingerir en infusión o comer), explicaron las fuentes. ¿Cómo recetar si se desconocen estos datos? Ya sea marcela, guaco, marihuana o cualquier otra planta —añadieron—, no se trata de productos farmacéuticos con formulación específica, sino de hojas, tallos o flores que además tienen variaciones entre sí, algo que critican tanto médicos como químicos.

“Los médicos son el principal cuello de botella”, dijo Wachtel, que aspira a desarrollar negocios en Uruguay, al día siguiente de reunirse con Calzada para hablar de la experiencia de su empresa en Israel. “Hay ignorancia en la comunidad médica porque no les enseñan, esa ignorancia trae resistencia hacia las hierbas medicinas. Tienes que empezar a enseñarlo en las Universidades de Medicina, educar a los médicos actuales, a las enfermeras, a los pacientes, a los tomadores de decisión y a la sociedad”.

La JND, el MSP y la Universidad estatal organizaron en abril un foro sobre usos terapéuticos y medicinales del cannabis con el apoyo de diversas organizaciones internacionales que impulsan un cambio en la política mundial de drogas.

En esa oportunidad, el asesor del Ministerio de Salud de Israel Michael Dor dijo que en su país “ha existido un impresionante desarrollo de la regulación de la marihuana para usos medicinales desde hace aproximadamente tres años, cuando comenzó a oficializar los procesos de licencia, reconceptualizando una sustancia ilegal en una medicación”, según consta en las actas del encuentro, a la que accedió Búsqueda.

El Comité Científico Asesor creado por el gobierno para monitorear la aplicación de la ley y medir sus efectos entregará un informe a la JND que incluye la “actualización de conocimientos sobre el uso medicinal de sustancias derivadas del cannabis”, informó el presidente del organismo de control, Luis Yarzábal.

Israel, Canadá y Holanda son los únicos países del mundo que tienen habilitado el uso de cannabis medicinal, mientras que en Estados Unidos está prohibido a nivel federal, pero se permite en 23 estados. En este tema “Uruguay no debe inventar la rueda, sino basarse en la experiencia internacional, aprender las lecciones que arrojan y aplicarlas”, opinó Wachtel.

En el gobierno consideran que si bien es cierto que hay experiencia a nivel internacional, las leyes en los otros países no son tan “abarcativas” como la uruguaya, y por eso no se pueden “extrapolar modelos” de un país a otro.

La JND avanza en sus tareas con una mirada puesta en el almanaque. Las autoridades saben que a mediados de setiembre tienen que empezar a diagramar el proceso de transición de cara a la llegada del próximo gobierno. Si bien los resultados de las elecciones pueden poner al frente del Poder Ejecutivo a uno de los candidatos de la oposición, quienes ya han marcado sus discrepancias con la venta en farmacias, las fuentes de la Junta de Drogas explicaron que trabajan como si la aplicación de la ley fuera “un camino sin retorno”.

Contratapa

2014-08-14T00:00:00

2014-08-14T00:00:00