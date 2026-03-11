  • Cotizaciones
    Los obispos viajan al Vaticano a reunirse con el Papa, a la espera de su posible visita a Uruguay a fin de año

    En setiembre, la Conferencia Episcopal del Uruguay se encontrará por primera vez con León XIV, con quien hablarán sobre la situación de la Iglesia en el país

    El Papa León XIV saluda durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 11 de marzo.

    El Papa León XIV saluda durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 11 de marzo.

    FOTO

    Tiziana Fabi/AFP
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    Ad Limina Apostolorum (en latín, "a los umbrales de los Apóstoles") es el nombre de la visita oficial que los obispos de cada país deben realizar periódicamente al Vaticano. Durante este viaje, rezan en las tumbas de San Pedro y San Pablo, ubicadas en la Basílica de San Pedro y la Basílica de San Pablo Extramuros; presentan un informe sobre la situación de sus diócesis; y mantienen reuniones con el Papa y con distintos organismos de la Santa Sede.

    Durante el pontificado del Papa Francisco, los obispos uruguayos, reunidos en la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU), realizaron la visita ad limina en una sola ocasión, en 2017. A diferencia de lo que era habitual en encuentros de este tipo, la audiencia con el pontífice tuvo un tono marcadamente informal: se desarrolló como un diálogo abierto y prolongado en español, con intercambio directo entre los obispos y el Papa, más cercano a una conversación que al formato protocolar tradicional, basado en discursos preparados y en intervenciones formales en italiano.

    Los obispos se preparan ahora para ser recibidos por León XIV del 14 a 18 de setiembre. La fecha fue confirmada recientemente y comunicada por los obispos el fin de semana pasado, cuando se reunieron en asamblea en Florida. En esa instancia recibieron a Gianfranco Gallone, arzobispo y diplomático italiano de la Iglesia Católica que actualmente sirve como Nuncio Apostólico de la Santa Sede en Uruguay.

    “Los obispos de todo el mundo se presentan periódicamente en Roma para fortalecer el vínculo de comunión con el Papa y encontrarse con los distintos organismos de la Santa Sede, con los que se dialoga sobre la realidad de la Iglesia local”, indicó la CEU en un comunicado.

    Además de con el Papa, los religiosos uruguayos se reunirán con autoridades de distintos dicasterios de la Curia Romana —los organismos de gobierno de la Iglesia Católica que asisten al pontífice—, entre ellos el Dicasterio para los Obispos, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el Dicasterio para la Cultura y la Educación, el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el Dicasterio para la Evangelización y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

    Información-Obispos-Sturla-Misa-Catedral-Vignali-adhoc
    Daniel Sturla, durante la celebración de una misa en la Catedral de Montevideo.

    Daniel Sturla, durante la celebración de una misa en la Catedral de Montevideo.

    "Conversaremos sobre la relación de la Iglesia con el Estado, sobre situaciones vinculadas a abusos y otras problemáticas que han afectado a la Iglesia, y sobre una visión general de la marcha de la Iglesia en Uruguay. En definitiva, sobre inquietudes, esperanzas y preocupaciones que marcan hoy la vida de la Iglesia en el país", dijo a Búsqueda el obispo de Canelones y secretario general de la CEU, Heriberto Bodeant, quien también destacó la dimensión de peregrinación que tiene la visita.

    ¿Cuándo viene el Papa a Uruguay?

    Tras su viaje al Vaticano, los obispos seguramente tengan una idea más cabal sobre la visita que León XIV planea realizar a Latinoamérica. Hasta ahora su primera y única salida del Vaticano fue del 27 de noviembre al 2 de diciembre al Líbano y Turquía. El 28 de marzo realizará una visita apostólica de un día al Principado de Mónaco. Luego, entre el 13 y el 23 de abril, tiene programado un viaje de 10 días por África en el que visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Finalmente, desde el 6 al 12 de junio está confirmado que irá a España.

    En noviembre, durante una rueda de prensa en su recorrida por el Líbano y Turquía, el Papa dijo que esperaba en el corto plazo ir a ciertos países latinoamericanos: "Vamos a programar la agenda, poco a poco. Yo encantando de viajar, encantado. A México...tengo Uruguay y Argentina pendientes. E ir a Perú, por supuesto".

    Medios católicos especializados de Argentina señalaron que la visita podría concretarse hacia fines de este año o, en su defecto, a comienzos de 2027. En febrero, por su parte, Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, indicó que León XIV estará en Perú entre los meses de noviembre y diciembre.

    Ese país tiene un significado especial para el pontífice porque desarrolló allí buena parte de su trayectoria antes de llegar al Vaticano: en 1985 fue enviado como misionero agustino a la misión de Chulucanas, en la región de Piura, y durante décadas trabajó en distintas ciudades del norte peruano como sacerdote y formador. En 2015 fue nombrado obispo de Chiclayo y posteriormente vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, además de obtener la nacionalidad peruana tras casi cuatro décadas de trabajo pastoral en el país.

    “El Papa cuando visitó Turquía y Líbano dijo explícitamente que quiere venir a Argentina y Uruguay. Eso no es nada menor, no es algo que transmite una tercera persona. Es él mismo quien lo dice y eso creo que hay que atenderlo con mucha fuerza. Pero claro, debe armar una agenda compleja de visitas al exterior y de actividades diarias en la Santa Sede. Entonces creo que, para este año, tal vez fines de noviembre o de diciembre”, aventuró Bodeant.

    El cardenal Sturla declaró a El País este miércoles 11 que el viaje posiblemente sea a “fines de noviembre”.

    Ante la expectativa de su viaje a Uruguay —que sería el primero de un Papa al país desde 1987, cuando llegó Juan Pablo II—, legisladores de distintos partidos políticos enviaron una carta al cardenal Daniel Sturla para que, en caso de concretarse la visita, el itinerario de León XIV incluya una instancia en el Parlamento.

    "Trasciende cualquier adscripción religiosa o filosófica. Representa la oportunidad de recibir a uno de los referentes morales y políticos de mayor alcance global en tiempos conflictivos y de cambios donde es clave reconstruir la confianza", explicó el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Goñi (Partido Nacional), quien firmó la carta junto a los diputados Fernanda Auersperg (Partido Nacional), Álvaro Lima (Frente Amplio), Gabriel Gurméndez (Partido Colorado), Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto) y Antonio Chiesa (Partido Independiente).

