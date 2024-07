La aprobación de la gestión de los ministros Lorenzo y Almagro bajó más de diez puntos en los últimos dos años, concluye Cifra

El informe demuestra que las evaluaciones de ambos ministros fueron evolucionando de formas similares, pero se aclara que “en principio” esos “deterioros” simultáneos en las aprobaciones de gestión no podrían ser atribuibles al “efecto Pluna” —al menos no única o principalmente— porque Almagro no tuvo participación visible en ese episodio. En el caso del ministro de Economía, el punto más bajo de aprobación fue en julio de 2013, cuando el cierre de la aerolínea de bandera uruguaya cumplía un año y un mes. Desde comienzos del año pasado hasta mediados del actual, los juicios sobre la gestión de Lorenzo se deterioraron “muy significativamente”, pero según el informe de Cifra, en algún momento esa tendencia parece haber “tocado fondo”, y los valores observados en noviembre (47%) son mejores que los de julio pasado, cuando tenía una aprobación del 43%.