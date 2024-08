La oposición va tras las “irregularidades” de Antel, pero el director blanco del ente asegura que la gestión ha sido “correcta”

El nacionalista Gustavo Delgado, que es afín al sector dirigido por el senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), aseguró que hasta el momento no ha encontrado ningún tipo de irregularidad. “En esta empresa pública en particular, no voy a hablar de las otras porque no estoy dentro, cuando ingresamos a ella la hemos encontrado con desarrollos importantes, desde nuestro punto de vista correctos, y hoy estamos trabajando de forma tal de aprovecharlos y de generar otros”, dijo el director en diálogo con Búsqueda.